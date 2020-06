L'Oroscopo del giorno 12 giugno è già pronto a mettere in evidenza le previsioni zodiacali di venerdì. In questo ultimo giorno della settimana lavorativa l'Astrologia risalta la presenza della Luna in Pesci in congiunzione a Marte, entrambi in trigono a Mercurio in Cancro. Resta stabile il Sole, in questa giornata sui gradi 22 del settore dei Gemelli. Venere intanto si ritrova a condividere uno splendido trigono astrale con Saturno in Acquario, regalando ai nativi del segno un ottimo periodo.

Sarà buono o portatore di incognite il prossimo venerdì? Come sempre, a tenere alta l'attenzione di chi ama le effemeridi sul periodo, in questo frangente impostate sugli ultimi sei simboli dello zodiaco.

Dunque, riflettori puntati su Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Ad avere massimo supporto astrale tra i sei simboli appena citati, soprattutto gli amici nativi in Scorpione. Il fortunato segno di Acqua avrà a favore la positiva specularità restituita da Venere e Urano. Invece in base a quanto estrapolato dalla Carta Astrale, a dover subire flussi poco positivi sarà il Capricorno. Il segno di Terra indicato sarà costretto a fronteggiare un periodo abbastanza impegnativo segnato dal "ko".

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo di venerdì 12 giugno e analizzare le previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute segno per segno.

Classifica stelline 12 giugno

Un nuovo giorno sta per arrivare, curiosi di sapere cosa riserverà l'Astrologia al quinto giorno della settimana? Come al solito, metro di misura nel giudicare il periodo è la nostra esclusiva classifica stelline interessante in questo contesto la giornata di venerdì 12 giugno.

In questo caso il periodo, come in parte già svelato, mostra al primo posto lo Scorpione con Acquario e Pesci a breve distanza entrambi in seconda posizione. Stabili, ambedue in giornata positiva, Bilancia e Sagittario giustamente posizionati al centro della classifica. Ultima posizione in scaletta quest'oggi per il segno del Capricorno, valutato con la spunta negativa.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo del 12 giugno da Bilancia a Pesci:

Top del giorno : Scorpione;

: Scorpione; ★★★★★: Acquario, Pesci;

★★★★: Bilancia, Sagittario;

★★★: NESSUNO

★★: Capricorno.

Le previsioni dell'oroscopo del 12 giugno: Bilancia deve 'cambiar marcia'

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★. In base all'oroscopo del giorno, si preannuncia un venerdì in cui potrebbe essere d'aiuto un repentino cambio di marcia nelle relazioni. In alcune situazioni non potrete più rimandare eventuali decisioni già prese. Preparatevi intanto a dare il vostro "ok" oppure un deciso "no comment" a qualcosa che vi sarà richiesta o che sta per arrivare. Amore: la disponibilità al buon dialogo renderà la relazione di coppia più interessante per entrambi.

Se il rapporto è in fase di stallo, cercate di dare un’immagine di voi quanto più sincera possibile. La lucidità mentale, unita ad una notevole prontezza di riflessi, sarà il vostro punto di forza su cui puntare. Single, invece di restare nascosti nel vostro guscio della timidezza, fatevi coraggio. Iniziate pure rompendo il ghiaccio: a volte può bastare anche solo un bel sorriso accattivante... Lavoro: non date retta ad un collega attaccabrighe! In primis a chi "una ne fa e cento ne pensa": sono fatti apposta per creare disordine e caos. Semplicemente, ignorate e passate oltre. Salute: condividete con gli amici eventuali aspirazioni materiali o spirituali. Dedicarvi a ciò che vi piace e vi farà sentire appagati aiutando anche a stare meglio.

Frase del giorno: "Preoccupati di ciò che pensano gli altri e sarai sempre loro prigioniero". (Lao Tzu). Voto: 8+.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): 'top del giorno'. La giornata di venerdì, come anticipato in anteprima sarà tutta all'insegna della splendida specularità offerta da Urano e Venere. Amore: l'astrologia non ha alcun dubbio nel pronosticare un periodo altamente prospero in campo affettivo. Ottime le chance anche nelle amicizie in generale. In coppia i sentimenti saranno senz'altro in rialzo. Il partner sarà anche più disponibile nei vostri confronti, ben disposto non solo a "sentire" la vostra voce ma soprattutto ad ascoltare con attenzione ciò che vorrete esprimere. Single, le predizioni astrologiche del giorno indicano che la sfera amorosa ritroverà una certa stabilità.

Sarete più tranquilli e meno inclini al litigio. Negli ultimi tempi vi siete saputi adattare al corso degli eventi, adesso siete più disponibili e senz'altro più capaci di evitare ogni polemica. Lavoro: non è cosa da tutti possedere, come voi Scorpione, la capacità di sdrammatizzare con ironia e riorganizzare con fantasia le cose di tutti i giorni. Un solo consiglio per essere perfetti: arrampicarsi sugli specchi non fa per voi; sapete bene che le bugie hanno le gambe corte... Salute: forse questo venerdì vi sintonizzerete su un'onda trasportatrice: quella caratterizzata dalla positività, dalla voglia di fare e dall'energia. Merito di Venere e Urano, a voi super-positivi. Massima del giorno: "Fatti sempre prestare i soldi da un pessimista.

Non si aspetterà di averli indietro". (Oscar Wilde). Voto: 10.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★. Secondo quanto estrapolato dalle effemeridi di venerdì la giornata sarà poco sensibile a sogni o desideri. In alcuni casi valutata con la poco positiva sigla riservata ai momenti di routine. Le stelle invitano ad osservare una certa cautela, pur non rinunciando a fare quello che di solito normalmente fate. In alcuni casi avrete un nuovo modo di porvi verso la quotidianità, meno esitante, meno frenato e più incisivo. Amore: gli astri di venerdì indicano un periodo discreto, sia che siate da soli che legati a un'altra persona. Diciamo che l’intesa col partner sarà non troppo difficile da gestire a patto di saper intervenire "solo" nei momenti opportuni.

Trarrete molti benefici da una situazione positiva in corso di definizione. Single, il cielo odierno stimolerà la buona comunicativa, il che vi renderà senz'altro più interessanti e/o simpatici, come mai avvenuto prima d'ora. Fra non molto conoscerete persone nuove, quindi lasciate pure da parte impegni vari e organizzatevi in tal senso. Lavoro: potete chiedere con decisione eventuali riconoscimenti che vi siete meritati. Non prendetevi però troppo a cuore quelle questioni che non vi toccano direttamente: potreste rovinare tutto. Salute: potrebbe essere un ottimo toccasana, quasi insostituibile per voi, quello di fare passeggiate nella natura silenziosa. Farlo nella stagione di fine-primavera, con la persona del cuore, infonderà pace, serenità e fiducia ad entrambi.

Frase del giorno: "Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito". (Proverbio cinese). Voto: 8.

L'oroscopo di venerdì 12 giugno: Acquario dinamico

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★. L'Astrologia sulla giornata del 12 giugno indica la parte finale della settimana lavorativa quasi tutta in salita. Diciamo che il periodo avrà i contorni poco chiari dei momenti "sottotono", pertanto servirà essere determinati sulle cose e nelle situazioni importanti. Intanto aleggerà su di voi un’aria volubile e distratta. Forse, annoiati dal solito tran tran, avete voglia di emozioni e sensazioni nuove, chissà... Amore: non aspettatevi grosse novità, anzi. Diciamo che da qualche tempo siete molto impegnati nella professione e state trascurando gli affetti, tanto da far spesso arrabbiare la persona che avete accanto.

Trovate gli spazi per occuparvi della vostra vita privata, concedete un po' più tempo a chi amate: ok "ai soldi", ma i sentimenti devono stare sempre un gradino più su... Recepito il messaggio? Single, visto la poca libertà di movimento offerta dalle stelle, vedete di giostrare alla meno peggio eventuali rapporti (o presunti tali) specialmente sul lato fiducia. All'occorrenza, allentate un poco la pressione su chi sapete, almeno finché non passi il periodo. Lavoro: la concentrazione sarà poca, la dialettica apparirà piuttosto provocatoria e non sempre adeguata. Cercate di barcamenarvi come potete, in attesa di un periodo migliore. Salute: nutrite il vostro spirito dedicandovi alle tecniche di meditazione.

Dallo yoga, al tai chi oppure con semplici sedute rigeneratrici auto-gestite. Vi sentirete subito meglio, senza alcun dubbio. Frase del giorno: "Nulla al mondo è più pericoloso di un’ignoranza sincera e una stupidità coscienziosa". (Martin Luther King, Jr.). Voto: 6-.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★★. Partirà e chiuderà in grande stile questo vostro venerdì di fine settimana. Avrete a disposizione una grande carica di entusiasmo, pertanto siate pronti per progettare il futuro come e con chi piace a voi. Qualche nativo più intraprendente potrà dare il via a qualcosa interessante, forse sempre sognato ma mai osato. Amore: l'Astrologia indica negli astri i portatori di sentimenti nuovi, magari soluzioni a chi ha problemi da risolvere.

In coppia quindi, sarete in splendida forma! Vi sveglierete già quasi pronti per vivere al meglio ogni singolo istante di questa giornata. Senz'altro riuscirete a contagiare tutte le persone che avete attorno con la vostra allegria, soprattutto il vostro partner. Single, l'armonia e la comunione di sentimenti con la persona che interessa rafforzerà l'intesa spingendo entrambi a considerare l’eventualità di fare un grande passo: l'inizio di qualcosa di grande? Non fermatevi proprio ora... Lavoro: le previsioni zodiacali di venerdì indicano che un'astuzia vi metterà in condizione di risolvere una lungaggine burocratica che impediva un programma. Riceverete il plauso di colleghi e capi. Salute: se dormite poco e male, soprattutto la sera provate a cenare presto. Cibi digeribili, leggeri e prima di coricarvi fare una bella doccia, assolutamente non calda! Frase del giorno: "Vivi con quelli che possono renderti migliore e che tu puoi rendere migliori. C’è un vantaggio reciproco, perché gli uomini, mentre insegnano, imparano". (Seneca). Voto: 9+.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★★. L'oroscopo del giorno, per questo venerdì 12 giugno, indica una giornata squisita. Grazie ad astri pronti ad offrire, finalmente, una condizione fisica e mentale perfetti non troverete nessun ostacolo sul vostro percorso quotidiano. In generale il buon umore renderà positivo gran parte del periodo. In primo piano, senz'altro la voglia di passare più tempo insieme agli amici, ai familiari o alle persone da voi stimate. Amore: sarà un periodo felicissimo per tutti coloro che hanno una bella storia sentimentale in corso. La Luna, presente nel vostro comparto fino a tutto il prossimo sabato, accarezzerà ogni vostro desiderio. Momenti intensi e intriganti sono previsti con la persona che amate. Single, i movimenti dei pianeti vi trasmetteranno un fascino incredibile. Questo, vi permetterà di far cadere ai vostri piedi perfino chi tempo addietro non si era degnato nemmeno di regalare un piccolo sorriso. Lavoro: scelte importanti in vista. Potreste ricoprire mansioni professionali stimolanti ed interessanti. Orientatevi con calma se veramente dovesse presentarsi un'opportunità di tale portata. Salute: non preoccupatevi e non drammatizzate se dovesse sopraggiungere qualche piccolo doloere a livello muscolare. Certamente dovuto a movimenti inusuali: è normale, poi passato il fastidio troverete giovamento. Frase del giorno: "Se tutti gli uomini sapessero ciò che dicono gli uni degli altri non vi sarebbero quattro amici nel mondo". (Blaise Pascal). Voto: 9.