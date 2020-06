L'Oroscopo del giorno 1° luglio, porta in primo piano la nuova classifica stelline e le predizioni interessanti la seconda sestina dello zodiaco. Curiosi di sapere come sarà la giornata di mercoledì vista con l'occhio critico dell'Astrologia? Bene, passiamo pure a dare a Cesare quel che è di Cesare iniziando a mettere la spunta sull'indice di positività/negatività messo in conto alla giornata in analisi. Certamente a gongolare, forti e consapevoli di avere alla spalle configurazioni astrali di successo saranno Scorpione, Sagittario, Acquario. Per la gioia dei nativi di questi tre splendidi simboli astrali, da segnalare le cinque stelline della buona sorte attribuite loro in classifica.

Invece, volendo chiudere questa breve anticipazione svelando i segni in difficoltà a metà settimana, puntiamo decisamente la lente in direzione del Capricorno. Secondo quanto esposto nell'oroscopo del 1° luglio, il sensibile segno di Terra sarà costretto, volente o nolente, a chinare la testa di fronte a dissonanze astrali abbastanza pesanti.

Passiamo a questo punto a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi iniziare a interagire con le previsioni zodiacali di mercoledì interrogando gli astri su come andrà l'amore, il lavoro e la salute.

Classifica stelline 1° luglio

Gli astri hanno già detto la loro in merito al probabile andamento del prossimo mercoledì. Adesso rimane solo da svelare il grado di positività assegnato ai sei segni dello zodiaco in analisi in questo contesto.

In questo caso a decretare chi tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci potrà contare su un giorno fortunato è certamente la nuova classifica stelline interessante la giornata di domani, mercoledì 1° luglio. Diciamo subito che ad emergere tra i sei simboli rappresentanti l'Astrologia in analisi, come da anticipazioni iniziali, saranno senz'altro Scorpione, Sagittario e Acquario, seguiti a ruota da un solo altro segno, anch'esso abbastanza fortunato: Pesci.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo del giorno per i segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Scorpione, Sagittario, Acquario;

★★★★: Pesci;

★★★: Bilancia;

★★: Capricorno.

Previsioni zodiacali del giorno 1° luglio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★.

Giornata abbastanza negativa classificata con il simbolo del "sottotono", quindi valutata con solamente tre stelle. Cosa fare in questi casi? Nulla, calmi e tranquilli lasciate scorrere gli eventi senza interagire (quando possibile, ovviamente). In amore, parlando soprattutto di sentimenti a livello di coppia, molti di voi potrete risolvere eventuali malintesi solo se sarete in grado di evitare inutili litigi. La condizione per la buona riuscita di tale iniziativa è quella di prendere in considerazione i problemi più urgenti, con molta calma e serenità. Il dialogo, quello costruttivo, sappiamo che è molto difficile da tenere e per molti non sarà facile. Perciò vi diciamo di provarci, certi che ce la farete.

Single, dovete farvi coraggio e indagare a fondo per sciogliere eventuali dubbi che vi tormentano: parliamo ovviamente di quella persona che oggi vi fa battere il cuore a mille. Ovviamente non scendete subito a conclusioni affrettate. Nel lavoro non sarà facile sostenere prove importanti, poiché probabilmente qualcuno vi farà ostruzione. Vedetela così: vincere sarà un doppio piacere. Riguardo la salute, a parte i riflessi rallentati, la forma sarà discreta. Un breve viaggio di piacere rivitalizzerà allontanando la noia.

Frase del giorno : "Non conosco una via infallibile per il successo, ma una per l’insuccesso sicuro: voler accontentare tutti" (Platone).

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★★.

Le previsioni zodiacali di mercoledì indicano che partirà benissimo questo giorno di metà settimana, senza troppi "se" e con pochissimi "ma". La parte relativa ai sentimenti potrebbe (forse) offrire una seconda chance, sappiatelo! Diciamo che avrete una buona opportunità per dare libero sfogo alla creatività e alla fantasia. In amore sarete invogliati a portare avanti iniziative già in corso oppure a metterne in ballo di nuove: impegnatevi come sempre a fondo, le soddisfazioni non mancheranno. Single, campo libero alla voglia di novità e alla messa in campo di buoni propositi. Il periodo promette e le stelle saranno dalla vostra. Dai, non rinunciate alla felicità! Nel lavoro, non perdete di vista i vostri obiettivi.

Dedicatevi pure ad attività collaterali, ma concentratevi sul raggiungimento dei risultati richiesti. Intanto non perdete mai di vista i vostri obiettivi dando priorità alle cose impellenti. Contro lo stress, invece, parlando di salute, è consigliato il nuoto, soluzione ideale per mantenere un tono muscolare perfetto. In più sappiate che l'acqua è il vostro elemento principe: siete dello Scorpione.

Frase del giorno : "Salvaguardate il vostro diritto di pensare, perché anche pensare male è meglio di non pensare affatto" (Ipazia).

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★★. L'oroscopo del giorno 1° luglio al Sagittario indica una giornata decisamente affascinante su molti aspetti. Infatti il periodo è stato valutato nelle predizioni del momento come quasi perfetto.

In amore, specialmente con il partner, pianificherete tante attività da fare prossimamente. Molte coppie vivranno di certo momenti molto allettanti, alcuni capaci di rimettere n carreggiata anche certi rapporti ultimamente in po' in declino. Situazioni "piccanti" vi elettrizzeranno al solo pensiero: pronti a divertirvi come mai prima d'ora? Un'onesta autocritica sarebbe il primo passo da fare per chi volesse riconciliarsi con la persona amata. Ammettere serenamente eventuali torti sarebbe la cosa migliore da fare. Single, non è un momento propizio per avviare nuovi legami. A meno che non siano fin dai primi passi improntati alla sincerità. Nel lavoro state attraversando una fase molto impegnativa, è vero.

Ma grazie alla complicità delle stelle le cose sembrano andare per il meglio. Ottima l’energia fisica, vi sentite in salute ed in ottima forma. Tale stato vi permetterà di trasmettere benessere e vivacità anche agli altri.

Frase del giorno : "Qualunque sia il costo delle nostre biblioteche, il prezzo è conveniente rispetto a quella di una nazione ignorante" (Walter Cronkite).

L'oroscopo di mercoledì 1° luglio: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★. L'oroscopo sulla giornata di domani, mercoledì 1 luglio, vede questa parte della settimana abbastanza difficile da superare. Infatti non si preannuncia troppo confortante la giornata in analisi. Diciamo che a dominare sarà quasi certamente un periodo segnato dal "ko".

All'orizzonte, probabili scontri a causa di una eccessiva gelosia: qualche nativo sarà talmente nervoso che potrebbero nascere accese discussioni. Ovviamente, come al solito, per futili motivi. In amore l'invito e di non dare per scontate certe cose, soprattutto in ambito di coppia. I sentimenti vanno coltivati sempre, altrimenti appassiscono e muoiono. Single, si prospetta un periodo particolarmente fertile per l’amore e i sentimenti. Tuttavia, dovrete essere disposti a fare il primo passo: mettete in conto che non sarete molto espansivi, rischierete di far innervosire chi sapete. Parlando di lavoro, se il vostro obiettivo è quello di crescere, dunque di ottenere un avanzamento di carriera, dovrete sforzarvi di contrastare la timidezza.

Per la salute, cercate di mantenere l'elasticità e la tonicità della pelle. Mangiate soia o alimenti ricchi di vitamina E, come il germe di grano.

Frase del giorno : "Molte persone usano più energie per parlare dei problemi di quante non ne utilizzino per risolverli" (Henry Ford).

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★★. Le previsioni astrali del giorno svelano un periodo valutato dall'Astrologia con le cinque stelle della buona fortuna. Quindi davvero un'ottima giornata, su tutti i fronti. In molti casi le predizioni di mercoledì delineano già da subito situazioni vincenti, buone per mettere in moto programmi o portare avanti discorsi di un certo livello. In amore, diciamo che sarà un giorno particolarmente allettante per gli innamorati: potrebbe succedere qualche cosa di molto piacevole, dunque preparatevi a gioire.

Single, in arrivo buone notizie. L'insicurezza con la quale avete avuto a che fare nei giorni scorsi è decisamente in rientro. Preparatevi a gongolare per una piacevole situazione, certamente capace di farvi osservare il mondo con occhi diversi. Nel lavoro, risultati appaganti per tutti coloro che hanno a che fare con il pubblico. In aumento i contatti e la possibilità di concludere buoni affari. Per l'aspetto salutare, da evitare gli sforzi inutili. Sorvegliate anche l'alimentazione, evitando cibi grassi, conservanti o preparazioni troppo elaborate.

Frase del giorno : "Solo una cosa mi meraviglia più della stupidità con cui la maggior parte degli uomini vive la propria vita: è l’intelligenza che c’è in questa stupidità" (Fernando Pessoa).

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★.

L'oroscopo del giorno 1° luglio annuncia un mercoledì valutato "sottotono". Il prossimo giorno in calendario in questo caso partirà molto basso per voi Pesci. Diciamo comunque che il periodo non sarà proprio nefasto, sappiatelo. Diciamo che dovrà essere degno di tutta la vostra attenzione. Date ascolto ad eventuali richieste, mostrandovi pazienti, senza aggredite per primi. In amore, fate attenzione a non far preoccupare invano il vostro partner. Possessivo com'è, sicuramente potrebbe percepire tale comportamento come un mancato interesse da parte vostra. Single, il vostro obiettivo in questo momento è quello di cercare una certa stabilità affettiva. L'intento dovrà essere quello di poter iniziare un rapporto di coppia stabile e duraturo. Nel lavoro, invece di inasprirvi di fronte alle critiche, esibite le competenze acquisite e siatene convinti. Vedrete che nessuno metterà più in dubbio la vostra professionalità. Per la salute, non trascurate quei piccoli segnali inviati dal corpo. Se la schiena risulta essere spesso dolente, soprattutto in questa stagione, occhio! Iniziate col correggere la postura evitando sbalzi estremi di temperatura.