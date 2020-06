L'Oroscopo del giorno 26 giugno è pronto a chiarire come sarà la giornata. In evidenza le previsioni di venerdì per la seconda sestina, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Ansiosi di sapere in anticipo se il vostro simbolo astrale rientri tra i segni migliori del giorno? Allora anche oggi come sempre, a tenere con il fiato sospeso saranno le effemeridi con i relativi transiti planetari. A tal proposito, in questo periodo l'Astrologia ci mostra nulla di nuovo a livello di transiti. Invece molto ricco è il piatto relativo alle configurazioni astrologiche. Ottime in questo caso la congiunzione in atto tra Sole e Mercurio in Gemelli insieme a quella relativa a Nettuno e Marte in Pesci.

Il pianeta Venere staziona in questo periodo sui gradi dei Gemelli, risultando in splendido trigono con Saturno in Acquario.

Parlando si segni, a gongolare questo venerdì di fine settimana, secondo quanto esposto nell'oroscopo del 26 giugno, saranno di certo coloro nativi del Sagittario, considerati al "top del giorno" in quanto super-favoriti dalla speculare positività al 95% di Venere. Ottimo periodo anche per gli amici della Bilancia e dei Pesci, considerati nel contesto quasi alla pari del migliore in assoluto: in questo frangente entrambi valutati con le cinque stelline della buona sorte.

Invece, sempre in base a quanto analizzato e messo nero su bianco nelle previsioni zodiacali di venerdì, ad avere il periodo segnato da problemi abbastanza ostici da risolvere sarà purtroppo lo Scorpione.

Il generoso simbolo astrale di Acqua nel frangente è stato classificato con il segno del "ko", quindi da considerare al di sotto della normale sufficienza.

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo su amore, lavoro e salute segno per segno.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Classifica stelline del 26 giugno

Anche la quinta giornata della corrente settimana sta per arrivare, capolinea per quanto riguarda molte attività di lavoro. Allora, quale occasione migliore per mettere a nudo la qualità del periodo rispetto ai singoli segni? In questo caso, volendo dare una sbirciata alla nuova classifica stelline interessante la giornata di domani, venerdì 26 giugno, salta subito all'occhio la prima posizione attribuita al Sagittario, seguito a ruota da Bilancia e Pesci, entrambi al secondo posto.

Il centro classifica al momento è rappresentato da Capricorno e Acquario in terza posizione con quattro stelle indicative la scontata routine. Infine, quest'oggi a chiudere il gruppetto dei sei, lo Scorpione, purtroppo considerato in periodo "no".

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo del giorno per i segni da Bilancia a Pesci:

Top del giorno : Sagittario;

: Sagittario; ★★★★★: Bilancia, Pesci;

★★★★: Capricorno, Acquario;

★★★: Nessuno;

★★: Scorpione.

Previsioni zodiacali del 26 giugno: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★★. L'oroscopo di venerdì 26 giugno indica che partirà con grande slancio questa parte della settimana, quasi certamente da poter sfruttare al meglio.

Volendo potranno essere colte al volo eventuali occasioni che vi si potrebbero presentare, soprattutto in ambito sentimentale. Da fare un po' chiarezza su eventuali spese non messe in conto: se le uscite di denaro non saranno ben programmate potrebbero risultare in seguito fuori controllo. In amore, preparatevi a fare qualcosa con la persona amata. Magari anche solo una passeggiata in centro, mano nella mano, sbirciando negozi oppure una cena condita con baci e tenerezze. Qualsiasi cosa, l'importante sarà guardarsi negli occhi, anche senza parlarsi... Single, se siete ancora in questo status, ovviamente non per scelta, un vostro progetto esclusivo, chiamatelo pure "sogno nel cassetto", potrebbe davvero trasformarsi in realtà.

Crederci sarà essenziale. Nel lavoro, il periodo è redditizio, ci sono buoni presupposti per incrementare i guadagni. Non abbassate la guardia, fiutate l’aria e state all'erta. Intanto scarseggiano le energie sotto il profilo fisico, mentre aumentano le risorse dal punto di vista dell’agilità mentale. Tenetevi in allenamento.

Frase del giorno : "Non abbattere mai una palizzata prima di conoscere le ragioni per cui fu costruita." (Gilbert Chesterton).

: "Non abbattere mai una palizzata prima di conoscere le ragioni per cui fu costruita." (Gilbert Chesterton). Voto: 9+.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★. Le previsioni zodiacali di venerdì annunciano l'arrivo di un periodo poco convincente, con astri pronti a dare alla giornata un'impronta sicuramente negativa. In pratica, state attraversando un momento in cui vi sentite stanchi ed affaticati, per questo anche il vostro partner potrebbe risentirne.

In campo sentimentale date pure spazio ai buoni dialoghi, magari anche con teneri sorrisi di circostanza, purché diano una sensazione di positività. Intanto, l'oroscopo del giorno consiglia di prendere di petto eventuali problematiche personali e risolverle. Se siete in status single, a rallentare un poco i vostri abituali ritmi, restituendo situazioni al limite della sopportazione saranno alcune situazioni attualmente "dormienti". Giocate le vostre carte con cognizione di causa: non sempre quello che sembra in realtà poi restituisce il riscontro sperato. Il lavoro invece sembra non destare preoccupazione. Dinamici e attivi come siete, potreste concludere buoni affari o portare a termine eventuali impegni in sospeso prima del prossimo weekend.

Sul piano prettamente fisico, in questo periodo vi sentirete energici quanto basta per mettere da parte una momentanea svogliatezza e partecipare più attivamente a quanto si svolge intorno a voi.

Frase del giorno: "Il successo è l’abilità di passare da un fallimento all'altro senza perdere l’entusiasmo." (Winston Churchill). Voto: 6-.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): 'top del giorno'. L'oroscopo del giorno 26 giugno al Sagittario indica che nel periodo sarete abbastanza concentrati, comunque vincenti su quasi tutti i fronti. In effetti avrete l'onore e l'onere di rappresentare il più fortunato tra i sei meravigliosi segni dello zodiaco in analisi nel contesto (ovviamente riferito alla sola giornata in questione).

Riguardo l'amore in generale quindi, di certo sarete molto presi dal sistemare, una volta per tutte, eventuali punti deboli riscontrati ultimamente in ambito di coppia. La vita a due pertanto procederà senza intoppi, e questo farà molto bene alla vostra psiche nonché al fisico stesso. Concedetevi qualche svago in più, logicamente che vi faccia provare belle emozioni da vivere insieme alla persona che amate. Single, non stupitevi se in questo periodo le persone accanto a voi vi guardano con ammirazione: sapete il perché? Ovvio, possedete uno charme davvero contagioso. Nell'ambito delle attività lavorative intanto, avrete la possibilità di percorrere strade diverse e inusuali, scoprendo di possedere altri talenti e predisposizioni creative.

Riguardo la salute, l'invito è sempre quello: assecondare le esigenze del corpo. Ritagliatevi un po’ di tempo tutto per voi e dedicatevi all'attività fisica.

Frase del giorno : "La mente è come un iceberg, galleggia sull'acqua con un settimo della sua mole." (Sigmund Freud).

: "La mente è come un iceberg, galleggia sull'acqua con un settimo della sua mole." (Sigmund Freud). Voto: 10.

L'oroscopo di venerdì 26 giugno: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di venerdì 26 giugno valuta abbastanza buono il periodo. Solo una certa riserva su alcune decisioni da prendere in ambito familiare. Alcuni Capricorno si troveranno probabilmente di fronte a scelte da fare: attenti alla strada che sceglierete, da questa dipenderà gran parte del vostro futuro, sappiatelo!

In amore, la tempra forte che vi sostiene, in parte integrata nelle qualità specifiche del vostro segno, vi aiuterà a superare anche le più ostiche situazioni. Mediamente favorito anche l´umore generale: diciamo pure che, anche se alcune situazioni non andranno "alla grande" vi sentirete bene lo stesso. Single, le sfide vi esaltano: dinanzi agli ostacoli invece di scoraggiarvi trovate sempre nuove soluzioni. Questo venerdì forza e stimoli arriveranno da Venere, e gli astri remeranno parzialmente a vostro favore. Quasi nessuno potrà fermarvi nella eventuale ricerca del grande amore: ce la farete! Sul lato lavorativo, spostamenti o viaggi di interesse potrebbero incontrare qualche piccolo intoppo.

Tenete a freno il nervosismo e mettete in moto l’intelligenza. Lo stato di salute è buono: una leggera tensione nervosa potrebbe esporvi però al rischio di mal di testa. Prevenire è meglio che curare...

Frase del giorno : "Hai dei nemici? Bene. Questo significa che hai lottato per qualcosa, a volte, nella tua vita." (Winston Churchill).

: "Hai dei nemici? Bene. Questo significa che hai lottato per qualcosa, a volte, nella tua vita." (Winston Churchill). Voto: 8-.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★. Le previsioni astrali del giorno indicano a voi nativi che il prossimo venerdì sarà in linea con la normalità. Probabilmente qualche nativo avrà (finalmente!) una piccola svolta positiva nella propria vita. Infatti, tra domani e la giornata seguente, quella di sabato, potrebbe arrivare una bella sorpresa in un settore della vita molto sentito: non siamo in grado di prevedere il futuro, però possiamo dire di stare sereni, qualcosa di bello sta per accadere...

In amore, potrebbe iniziare un periodo indirizzato soprattutto verso la ricerca della tranquillità affettiva, in ogni genere e sotto tutte le forme possibili. A portare un briciolo di conforto, Venere in trigono al vostro Saturno, fonte inesauribile di armonia specialmente nella sfera emotivo-sentimentale. Se riuscirete a muovervi con calma e decisione, soprattutto per chi è già in coppia, tutto procederà senza intoppi: approfittatene per risolvere eventuali conflitti o per chiedere/fare strappi a regole o concessioni. Voi single invece, sembra che ultimamente amiate lanciarvi in avventure abbastanza rischiose o incerte: attenti, non tutto oro è quello che luccica! Nel lavoro, un pizzico di riflessione è quello che ci vuole: ponete più attenzione ai rapporti interpersonali che, a volte, trattate in maniera troppo sbrigativa. Sul lato salutare, da evitare cibi conservati o non adatti al vostro stomaco delicato, specie se appartenenti alla prima decade.

Frase del giorno : "L’unica vera saggezza è sapere di non sapere nulla." (Socrate).

: "L’unica vera saggezza è sapere di non sapere nulla." (Socrate). Voto: 8-.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 26 giugno, annuncia a voi nativi uno splendido periodo all'insegna del dinamismo e della voglia di fare. In qualche caso l'arrivo di una svolta importante migliorerà la vostra attuale situazione (in generale). In amore, gli astri indicano un'atmosfera positiva. Approfittate di tutto questo "ben di Dio" per organizzare le prossime vacanze, nel caso non l'aveste già fatto, oppure per mettere in sicurezza eventuali situazioni in stallo. In coppia poco da temere e molto da guadagnare. Coloro uniti da tempo vedranno trasformarsi in realtà alcuni sogni, diciamo pure insperati. Chi invece è legato da poco, raccomandato tenersi alla larga da persone appartenenti al Cancro, ancor di più da coloro dell'Ariete o dello Scorpione, questo venerdì vere calamite acchiappa-guai! Se avete problemi di comunicazione vi diciamo di non farvi prendere dal panico: riuscirete senz'altro a rimettere in sesto eventuali discussioni iniziate in modo poco favorevole. Nel lavoro non e' il momento adatto a mettere "carne sul fuoco". Una scelta strategica improvvisata potrebbe sortire l'effetto contrario. Sforzatevi di apparire un meno musoni, in fondo non avete nulla da rimuginare. Parlando di salute, per chiudere, niente eroismi o sensi di colpa. Se sentite il bisogno di staccare, concedetevi pure un po' di svago… ne avete diritto.