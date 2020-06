Le previsioni astrologiche per la prossima settimana, quella che andrà da lunedì 22 a domenica 28 giugno rivelano buoni auspici per il segno zodiacale dell'Ariete e del Sagittario. Settimana più impegnativa, invece, per i Gemelli e il Capricorno mentre avremo delle novità per il Cancro e per la Vergine. Scopriamo in dettaglio quale sarà l'Oroscopo dei dodici segni zodiacali relativo alla settimana in arrivo.

Previsioni astrologiche settimanali dal 22 al 28 giugno, da Ariete a Cancro

Ariete: buoni propositi per le coppie dell'Ariete. L'energia positiva di Giove vi metterà di buon umore. Passione e romanticismo non mancheranno, soprattutto con il vostro partner.

Toro: qualcuno che vi sta molto a cuore vuole farsi perdonare un torto commesso nei vostri confronti. Siate disponibili al perdono e date la possibilità di rimediare, in questo modo, recupererete il vostro rapporto.

Gemelli: al lavoro potrebbero esserci alcuni imprevisti spiacevoli che rallenteranno le vostre giornate. Gli attriti in ambito professionale potrebbero distrarvi dai vostri obiettivi e mettervi in cattiva luce con il vostro capo.

Cancro: la settimana prossima sarà una settimana ricca di novità per il Cancro. La Luna favorirà le vostre giornate e non sono escluse serate piacevoli all'insegna dell'amore e delle amicizie.

Oroscopo settimanale, da Leone a Sagittario

Leone: durante la prossima settimana ci saranno alti e bassi: alcune giornate risulteranno parecchio impegnative, altre più tranquille.

Nel fine settimana potrete godere di un weekend alquanto interessante in compagnia di una persona molto speciale per voi.

Vergine: la settimana dal 22 al 28 giugno sarà dedicata ai single della Vergine. Qualcuno inaspettatamente potrebbe farsi avanti e chiedervi un invito a cena. Cercate di non essere troppo introversi, il dialogo è importante, soprattutto al primo appuntamento.

Bilancia: settimana incerta per la Bilancia. Avete bisogno di avere ancora qualche chiarimento in merito a delle questioni importanti in ballo con il vostro partner. È importante sistemare la situazione il prima possibile, non potete più rimandare.

Scorpione: avere un atteggiamento scontroso non è un buon modo per risolvere i vostri problemi.

Cercate di capire anche i punti di vista degli altri, non pretendete sempre la ragione anche quando riconoscete di essere nel torto.

Sagittario: settimana piena di buone prospettive per il Sagittario. La prossima settimana sarete pronti per prendere nuove iniziative. L'importante sarà cercare di organizzare il vostro tempo in modo tale da poter portare a termine tutti i vostri programmi.

Previsioni astrali della settimana dal 22 al 28 giugno, da Capricorno a Pesci

Capricorno: avete bisogno di una pausa. Lo stress quotidiano, tra gli impegni di lavoro e quelli famigliari, vi sta ultimamente pressando troppo. Necessitate di staccare e di prendervi una bella vacanza per recuperare completamente tutta la vostra energia.

Acquario: cercate di essere ottimisti davanti ai vostri progetti futuri. Vedere sempre il bicchiere mezzo vuoto, di certo, non aiuta ad avere delle buone aspettative. Trovate il modo di essere più ambiziosi e determinati, presto anche voi riceverete buoni risultati.

Pesci: dovete chiarire alcune questioni con qualche vostro o vostra amica. Non nascondete il vostro pensiero, esponete anche il vostro parere in modo tale da avere un confronto: eventualmente, cercate di chiarire ogni dubbio.