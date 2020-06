Nella settimana che va dal 22 al 28 giugno, la Luna si troverà nel segno zodiacale del Cancro per le prime due giornate. L'arrivo del Sole inoltre permetterà di regalare momenti sensazionali soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale, aprendo le porte ad un periodo ottimo. Invece, i nativi dell'Ariete potrebbero avere qualche difficoltà di comunicazione con la propria anima gemella, e dovranno cercare di non essere troppo impulsivi. L'Acquario potrà contare su un forte Saturno in congiunzione, utile soprattutto per l'ambito lavorativo, mentre la Bilancia sarà abbastanza comunicativo e aperto al dialogo con tutti, in particolare con il partner.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo settimanale, dal 22 al 28 giugno 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo dal 22 al 28 giugno 2020 segno per segno

Ariete: la settimana inizierà non benissimo per i nativi del segno secondo l'oroscopo, a causa della Luna che si troverà in quadratura dal segno del Cancro, assieme a Mercurio già in posizione sfavorevole. Con questo cielo potrebbe sembrarvi difficile cercare di vedere le cose dal lato positivo ed in effetti è vero. Per quanto riguarda la sfera sentimentale non siate troppo rigidi o duri nei confronti della vostra anima gemella, altrimenti rischierete solamente di creare ancora più problemi. Chiedetevi il motivo dei litigi e cercate di trovare una soluzione.

Se siete single abbiate solamente un po’ di pazienza e vedrete che le belle notizie arriveranno. Nel lavoro il periodo non sarà eccezionale, ma con risultati veramente scarsi. Cercate in ogni caso di darvi da fare e non commettere errori. Voto - 6+

Toro: oroscopo della settimana che prevede un periodo di grande forza per i nativi del segno, grazie soprattutto a Giove in trigono dal segno del Capricorno.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Per quanto riguarda l'ambito lavorativo sarà un periodo di grande forza, che vi darà la possibilità di ottenere ottimi risultati dalle vostre mansioni, soprattutto voi nati nella terza decade. Sul fronte amoroso sarà più facile per voi parlare di sentimenti, dialogando in maniera spontanea e sincera verso il partner.

Se siete single curandovi al meglio farete certamente una notevole prima impressione. Voto - 8+

Gemelli: configurazione astrale che prevede diversi cambiamenti durante la settimana secondo l'oroscopo, considerato che il Sole abbandonerà il vostro cielo. Fortunatamente ci sarà ancora il pianeta Venere in congiunzione al vostro segno, pronto a darvi ancora grandi soddisfazioni per quanto riguarda la sfera sentimentale. Sarete felici per un evento, una notizia che coinvolge voi ed il vostro partner, e l'intesa di coppia sarà ancora su livelli ottimali. Se siete single sarete perfettamente in grado di trovare la vostra strada da soli. Nel lavoro potrebbero arrivare delle buone notizie, oppure sarete entusiasta per l'inizio della stagione estiva, che porterà piacevoli guadagni.

Voto - 8+

Cancro: partirà molto bene la settimana per voi nativi del segno, grazie alla Luna in congiunzione al vostro cielo tra le giornate di lunedì e martedì. Ciò nonostante il vero protagonista sarà il Sole che entrerà in congiunzione al vostro cielo, amplificando al meglio la sfera sentimentale. Riuscirete a vivere momenti sensazionali all'interno della vostra relazione di coppia. Se avete dei progetti da proporre o semplicemente vorrete fare una sorpresa, non ci sarà momento migliore per farlo. Se siete single sarete particolarmente socievoli e vi sentirete a vostro agio. In ambito lavorativo arriveranno presto gradite soddisfazioni e un po’ di prontezza vi aiuterà molto qualora lavoriate in gruppo.

Voto - 9

Leone: periodo positivo per i nativi del segno secondo l'oroscopo della settimana. Potrete contare sulla Luna in congiunzione al vostro cielo tra le giornate di mercoledì e giovedì, che vi darà una mano a migliorare la vostra situazione. In amore invece Venere in sestile esalterà la vostra relazione di coppia, permettendovi di osare e fare qualcosa di piacevole con il partner. Se siete single sarebbe il caso che vi prendiate più cura dei vostri amici. Sul fronte lavorativo se avete timore che un collega possa mettervi i bastoni tra le ruote, dovrete risolvere la faccenda al più presto, magari parlandone con qualcuno. Voto - 7,5

Vergine: continua il periodo di stress secondo l'oroscopo.

In questa settimana però l'agitazione sarà affievolita dalla Luna favorevole nel fine settimana, che potrebbe essere il trampolino di lancio adatto per rilanciarvi e tornare a vivere serenamente, soprattutto nella vostra relazione di coppia. Considerate inoltre che avrete adesso il Sole in sestile dal segno del Cancro, che potrebbe darvi una mano. Se siete single il weekend potrebbe essere il periodo giusto per trovare qualcuno da amare. Nel lavoro se siete sicuri che state svolgendo bene le vostre mansioni, state tranquilli e abbiate più fiducia in voi stessi. Voto - 7-

Bilancia: settimana nel complesso positiva per voi nativi del segno, nonostante ci sia qualche piccolo cambiamento astrale.

Il Sole e Mercurio in quadratura dal segno del Cancro, potrebbero iniziare ad essere un problema soprattutto per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Fareste meglio quindi a correre ai ripari ed evitare di commettere errori. Discorso differente per quanto riguarda la sfera sentimentale. Venere in trigono dal segno dei Gemelli mette ancora a disposizione un buon cielo per quanto riguarda l'amore. Non tiratevi indietro dunque perché potrebbero esserci momenti davvero intensi, soprattutto per i single e soprattutto domenica, quando ci sarà la Luna in congiunzione. Voto - 7,5

Scorpione: siete parecchio allegri, pieni di vita, probabilmente per via del Sole che sarà in trigono dal segno del Cancro.

Potrete inoltre contare sulla Luna favorevole tra lunedì e martedì, dunque siate positivi e mostrate tutta la vostra voglia di vivere, soprattutto nei confronti del partner. Se siete single sicuramente dovrete delle spiegazioni ad un amico, considerato che è da un bel po’ che non vi sentite. Nel lavoro la voglia di iniziare progetti molto ambiziosi sarà notevole, e questo periodo potrebbe essere proprio il più adatto. Voto - 8

Sagittario: la posizione sfavorevole di Marte e di Venere renderà anche questa settimana piuttosto difficile per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. In amore potrebbero arrivare delle discussioni con la vostra anima gemella, dunque cercate di mantenere la calma e ammettere le vostre responsabilità dove necessario.

Se siete single la compagnia degli amici si rivelerà abbastanza appagante, soprattutto nella parte centrale della settimana. Nel lavoro fortunatamente la situazione sarà accettabile. Anche se alcune mansioni potreste concluderle in ritardo, saranno comunque più che sufficienti e con discreti guadagni. Voto - 6,5

Capricorno: con Giove in congiunzione al vostro cielo, l'oroscopo della settimana si rivelerà particolarmente efficace per quanto riguarda il settore professionale. Vi sentirete a vostro agio nel vostro ambiente di lavoro, ciò nonostante attenzione comunque agli imprevisti, considerato che Mercurio sarà in opposizione. In amore l'oroscopo annuncia più cordialità d parte vostra nei confronti del partner, tanto che sarete non solo più gentili, ma anche aperti al dialogo e con la voglia di condividere tutto di voi.

Se siete single avere un gruppo di amici dove vi sostenete a vicenda è qualcosa di veramente appagante per voi. Voto - 8-

Acquario: oroscopo della settimana molto buono per voi nativi del segno, grazie soprattutto ad un forte Saturno in congiunzione al vostro cielo. Nel lavoro non vi mancherà la creatività, che vi metterà voglia di essere sempre il migliore nella vostra cerchia di colleghi, portando anche un po’ di sana competizione. Sul fronte amoroso chiudersi dentro per colpa della Luna in opposizione nel weekend non sarà una buona soluzione. Potrete sempre contare su Venere per una relazione di coppia stabile. Se siete single finalmente potreste avere del tempo libero in più a disposizione, da utilizzare come meglio credete.

Voto - 8-

Pesci: Venere in posizione sfavorevole potrebbe procurare qualche piccolo problema di cuore per i single, che potrebbero sentirsi un po’ giù di morale. Occorre avere pazienza e presto l'amore arriverà. Le relazioni fisse saranno discrete, con momenti abbastanza tranquilli ma senza esagerare con i sentimenti. Nel lavoro invece sarà un periodo fortunato, grazie a Marte e Giove favorevoli. La vostra mente è straordinariamente acuta e otterrete risultati sopra le vostre aspettative. Voto - 7+