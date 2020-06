L'Oroscopo dell'amore di coppia di mercoledì 10 giugno approfondisce il transito planetario della Luna in Acquario. L'astro d'argento rende le sensazioni più eccentriche e l'amore diventa innovativo e supera ogni tipo di schema mentale.

Approfondiamo il tutto nelle previsioni astrologiche segno per segno.

Luna in Acquario nell'oroscopo dell'amore di mercoledì

Ariete: l'influsso dell'astro d'argento dall'Acquario fa guardare lontano in amore e fa sì che i ricordi dolorosi siano lasciati al passato. Cercate di progredire con coraggio poiché una nuova fiducia allarga la visuale mentale e fa vivere gli affetti in maniera più ottimistica.

Diventate pionieri e toccate vette amorose mai esplorate, tutte da approfondire in due.

Toro: la Luna agisce in quadratura e cercate in ogni modo di dare libero sfogo al nervosismo, anche trovando un pretesto banale per litigare in coppia. Attenzione quindi ad alcuni turbamenti che possono creare tensioni pericolose per la coppia.

Gemelli: ricevete i raggi lunari benefici dall'Acquario e aprire cuore e mente all'amore. Venere positivo nel segno e in sinergia con Luna, annulla ogni attrito in coppia innescato da Marte in Pesci. Così potete aprirvi all'approfondimento delle situazioni sentimentali in maniera più intuitiva e fortunata.

Cancro: in amore tendete a scavare in profondità dell'animo del partner, a caccia di informazioni utili per progredire.

Non siate nervosi e troppo polemici, piuttosto ricordate che state gettando le basi per ottenere risultati fortunati in futuro. Luna dall'Acquario spinge a vivere l'amore in maniera più fantasiosa.

Leone: gli astri in opposizione dall'Acquario creano attriti e complicano molto le situazioni sentimentali.

Siete alquanto inquieti e nervosi, ma non prendete decisioni affrettate al momento poiché se per ora vedete tutto nero intorno a voi, piano piano il cielo amoroso si rasserenerà.

Vergine: Marte dai Pesci non dà tregua e rende gli affetti un po' irrequieti. Nettuno confonde un po' le idee e sembra tutto surreale, ma Mercurio risulta benefico per approfondire il dialogo in coppia.

Luna vi rende altalenanti e vi mette in guardia dalle bugie.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la Luna risulta in trigono favorevole dall'Acquario e siete refrattari ai condizionamenti altrui, poiché desiderosi di portare avanti le vostre idee anche aggrappandovi a una ribellione che non conosce limiti. Così l'emotività lunare diventa impulsiva e voi un po' distaccati nei confronti dell'amore.

Scorpione: qualche difficoltà in coppia può sorgere a causa di alcuni pianeti in dissonanza che scombussolano un po' le emozioni. Forse al momento potete sentirvi trascurati dal partner poiché i vostri sogni amorosi non coincidono con la situazione attuale. Nettuno e Marte in compenso sono dalla vostra parte e addolciscono il tutto con nuova energia dinamica e più sensibile.

Sagittario: l'influenza del satellite notturno si fa sentire e amplia la propria visuale mentale, facendo toccare vette amorose mai scoperte prima. Venere in opposizione si addolcisce con l'influsso di Luna che feconda il terreno amoroso, coltivando il tutto per rendere l'amore più felice.

Capricorno: un problema che affligge da un po' la relazione a due viene a breve risolto. Mercurio in opposizione dal Cancro rende la comunicazione un po' tesa, ma non chiudetevi in voi stessi poiché solo con un dialogo costruttivo riuscite a convogliare le energie nella giusta direzione.

Acquario: Luna entra nel segno e vi rende simpatici, sprigionando un modo di amare che va un po' fuori dagli schemi. Così potete fronteggiare la presenza di Saturno che esorta alla prudenza e rendere la situazione sentimentale più innovativa e frizzante.

Pesci: siete troppo possessivi e gelosi nei confronti del partner e Marte in dissonanza con Venere, produce un modo di prendervi le proprie soddisfazioni troppo aggressivo. Attenzione che possono nascere delle discordie da questo atteggiamento disarmonico. La vicinanza della Luna sprigiona sensazioni più eccentriche e leggere.