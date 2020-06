L'Oroscopo di domani, giovedì 11 giugno 2020, è pronto a mettere in risalto come andrà la quarta giornata dell'attuale settimana. La curiosità è tutta rivolta verso le novità o le buone notizie riguardanti i settori della vita a cui, forse, ognuno di noi tiene di più: l'amore, il lavoro e la salute. Ricordiamo intanto che, quest'oggi, a essere messi "sotto torchio" saranno in esclusiva i soli simboli astrali relativi ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Curiosi di sapere cosa riserveranno le stelle il prossimo giovedì?

Questa parte della settimana ormai giunta al giro di boa, vedrà solo due segni in periodo super-positivo, degni quindi di rappresentare la parte alta della classifica.

Di contro, a restare delusi saranno altrettanti due simboli, in questo caso sottoposti alla negativa influenza di astri poco performanti. Senz'altro ad avere un ottimo supporto da parte delle effemeridi quotidiane saranno Gemelli e Vergine, entrambi valutati in giornata a cinque stelle. Diversamente, secondo le previsioni zodiacali dell'11 giugno, a non ricevere l'atteso supporto da parte di astri positivi saranno coloro nativi in Toro e Leone. Il segno di Terra avrà contro la barriera negativa posta in essere dalla quadratura Sole-Marte. Invece il simbolo astrale di Fuoco del Leone dovrà fare i conti con la speculare negatività di Nettuno, anche questo in quadratura al Sole in Gemelli.

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare alle predizioni su amore, lavoro e salute segno per segno.

Classifica stelline 11 giugno

Una nuova giornata sta per prender piede: ansiosi di sapere come è stato valutato il vostro segno? Certo che sì, per questo è già pronta la nostra nuova classifica stelline quotidiana generata dall'oroscopo di giovedì 11 giugno 2020. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore, lavoro e salute, in questa sede, i soli segni interessanti la prima metà zodiacale.

Ebbene, in questo frangente ad avere massima compatibilità con le effemeridi del momento solamente Gemelli e Vergine visti poc'anzi in anteprima.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dalla stelline estrapolate dall'oroscopo, segno per segno:

★★★★★: Gemelli, Vergine;

★★★★: Ariete, Cancro;

★★★: Toro;

★★: Leone.

Previsioni zodiacali dell'11 giugno: buone notizie per l'Ariete, energia ai Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★.

Gli astri a metà della settimana si prospettano abbastanza in linea con le vostre attese. Senz'altro potrebbe essere l'occasione adatta per chiudere un cerchio o magari aprirne uno nuovo, chissà! Amore: l'oroscopo di giovedì, al segno dell'Ariete indica che ci saranno sicuramente delle buone notizie dal partner. In caso aveste problemi da risolvere, quest'ultimo vi darà sostegno, comprensione e affetto. Avrete intorno le persone più importanti della vostra vita e questo vi appagherà rendendovi felici. Single, potrebbero nascere in questo giorno nuove amicizie ma anche nuovi progetti da realizzare nei giorni a venire. Ci potrebbero essere novità: un'amicizia è pronta a dominare la scena. Se poi vorrete trasformarla in amore, nessun ostacolo...

Lavoro: vi darete da fare e vi sentirete utili, cosa che renderà questa giornata particolarmente produttiva. Soddisfacente il rapporto con i colleghi. Salute: sarete molto altruisti, dinamici e con una grande voglia di fare movimento. Frase del giorno: "Chi semina amore raccoglie felicità". Voto: 8.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★. Il prossimo giovedì in imminente arrivo sarà indirizzato verso una giornata piuttosto noiosa. Preventivata dall'Astrologia quotidiana in gran parte "sottotono", a molti di voi Toro questa parte della settimana non darà tante opportunità su cui contare. Amore: con le stelle nemiche converrà lasciar perdere tutto e rimanere calmi nei confronti del partner. Potreste correre il rischio di commettere errori potenzialmente in grado di compromettere il vostro rapporto.

Single, si preannuncia una giornata molto movimentata. Sarete diffidenti e più musoni del solito, non avrete il senso dell'umorismo e sarete arrabbiati con tutti. Con una simile prospettiva l'ideale sarebbe non fare nulla. Lavoro: l'oroscopo giornaliero, tenuto conto che Marte e Sole in quadratura saranno entrambi speculari negativi, vi invita a lasciar perdere qualsiasi progetto a rischio. Cercate di non commettere errori perché potreste compromettere un guadagno già dato per scontato. Salute: giorno delicato per il vostro benessere. Ci potrebbe essere un certo nervosismo e una potenziale vulnerabilità a cui far fronte, ma ce la farete. Frase del giorno: "Non venderti, sei tutto ciò che hai".

Voto: 6.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★★. In arrivo un giorno davvero efficiente per voi Gemelli, in molte situazioni davvero fortunato. Diciamo che dovrebbe disporsi sulla linea generale della buona sorte. Anche se in alcuni frangenti potrebbe risultare meno buono a coloro con ascendente valutato negativo. Insomma, la giornata di metà settimana, se presa con i dovuti distinguo, alla fine non lascerà insoddisfatti molti di voi del segno. Amore: il giorno sarà più che ottimo per le relazioni sociali. Trasmettere energia positiva, prendere di petto nuove iniziative per poi condividerle con il partner o insieme alla famiglia in generale sarà il vostro target del periodo. Single, questo giovedì continuerà il clima positivo vissuto da alcuni di voi nei giorni scorsi.

Nuovi interessi e nuove persone potrebbero entrare nella vostra vita, sappiatelo e preparatevi. Lavoro: illuminato da una felice intuizione, un progetto accantonato si potrebbe ripresentare a voi in maniera diversa, lasciando ben sperare per la sua realizzazione. Che dite, approfitterete per riprovarci? Salute: avrete l'umore alle stelle, il vostro entusiasmo sarà contagioso. Frase del giorno: "Vivi come se dovessi morire domani. Impara come se dovessi vivere per sempre". Voto: 9.

L'oroscopo di giovedì 11 giugno: Leone riflessivo, Vergine riflessiva

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★. Si presuppone possa essere un giovedì buono ma non troppo. In molti frangenti diciamo che il bicchiere potrà essere considerato mezzo pieno, poi starà a voi far si che possa essere riempito di serenità e tanta voglia di vivere.

Amore: l'oroscopo sulla giornata di giovedì indica che sarete frenetici, sopratutto se state vivendo una storia da molto tempo. Senz'altro riuscirete a stupire il partner in maniera eccezionale. Single, i rapporti con gli amici saranno stimolanti. L'obiettivo del giorno sarà per molti di voi nativi quello di sfuggire alla noia della quotidianità. Lavoro si presenterà l'occasione per risolvere velocemente un problema che vi assilla. Avrete accanto qualcuno che vi darà gli stimoli ed i suggerimenti di cui potreste aver bisogno. Salute: percepirete un po' di stanchezza, ma i ritmi lenti della giornata vi culleranno piacevolmente fino a sera. Frase del giorno: "Non importa come ti senti oggi, alzati, vestiti e mostrati".

Voto: 8.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★. Partirà decisamente sotto stress questo vostro giovedì di metà settimana. Le prospettive per molti Leone, in questa giornata, non sono certamente di buon auspicio. Non avrete tante possibilità per essere allegri, pertanto seguite l'istinto senza dover rinunciare alle vostre abitudini di vita. Amore: le predizioni sulla giornata di giovedì indicano a chi è in coppia di lasciar passare questo odioso periodo. Non farlo vi agiterà inutilmente rendendovi la vita impossibile, specialmente in famiglia o nei rapporti a due. Sembrerà quasi una missione impossibile trovare un punto d'incontro con le persone che vi girano attorno: almeno provateci! Single, avrete bisogno di tanto silenzio.

Dedicherete questa giornata alla riflessione: allora declinate gli inviti con il sorriso e non siate scortesi. Lavoro: la vostra mente andrà in altre direzioni. I pensieri spazieranno dalle faccende finanziarie al successo che, al momento, sembra bloccato in sala d'aspetto. Salute: nonostante la bella stagione state attenti al fisico. Il malessere potrebbe essere sempre in agguato. Frase del giorno: "Amare non significa trovare la perfezione, ma perdonare terribili difetti". Voto: 5+.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★★. Una giornata davvero molto positiva per il simbolo astrale della Vergine, non c'è che dire. Pertanto, cinque stelle servite dall'Astrologia su un piatto d'argento. In generale, diciamo che la vostra voglia di tenerezza e la natura romantica che avete dentro, saranno guidati direttamente dalle stelle.

Ovvi i vantaggi previsti quindi per questo giovedì a molti di voi nativi. Amore: l'Astrologia del giorno per questo 11 giugno indica la concreta prospettiva di un bel momento da sfruttare. Soprattutto in mattinata potreste ricevere una lieta notizia che magari attendevate da molto tempo. Questo fatto vi renderà particolarmente felici e stimolati ad avere momenti appassionanti con il partner. Single, attimi di puro divertimento renderanno l'aria frizzante. Avrete la capacità di buttarvi dietro i problemi e prendere la vita col sorriso, così come viene viene. Intense potrebbero essere le relazioni amorose da allacciare, con la prospettiva che da queste nasca un nuovo amore. Lavoro: vi sarà data la possibilità di scegliere il da farsi della giornata.

Potrete quindi fare ciò che avete sempre rimandato. Salute: giornata salutare dove riderete molto. Cosa questa che di certo farà molto bene al vostro corpo, ma soprattutto allo spirito. Frase del giorno: "Più si riesce a guardare indietro, più avanti si riuscirà a vedere". Voto: 9+.

È possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.