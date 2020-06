L'Oroscopo di domani, martedì 16 giugno 2020 è pronto a svelare come sarà il secondo giorno della settimana. Ad essere valutati in questo contesto i sei simboli appartenenti alla seconda sestina dello zodiaco, ossia quella compresa da Bilancia a Pesci. Come da titolo, il periodo sarà positivo per il segno del Capricorno, valutato in giornata super-fortunata. I simpatici amici appartenenti al sopracitato segno di Terra avranno a favore lo splendido sestile restituito da Marte e Nettuno, al momento presenti nel comparto dei Pesci. Giornata molto positiva preventivata anche nei riguardi di Scorpione, Acquario e Pesci, considerati dall'Astrologia in giornata top, dunque da cinque stelle.

Invece, tutt'altro discorso per quanto concerne le previsioni zodiacali di martedì per Bilancia e Sagittario. Nel frangente infatti, secondo quanto esposto nell'oroscopo di martedì 16 giugno, entrambi i predetti segni sono stati pronosticati in periodo "sottotono" e da "ko".

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare alle predizioni su amore, lavoro e salute segno per segno.

Classifica stelline 16 giugno

Le stelle del giorno hanno già dato il consenso a quei segni valutati in periodo 'si', tagliando invece le speranze a coloro valutati in negativo. Ansiosi di scoprire se l'Astrologia quotidiana ha premiato il vostro simbolo zodiacale? In questo caso, a dare soddisfazione a riguardo sarà senz'altro la nostra nuova classifica stelline riguardante l'oroscopo di domani 16 giugno.

In apertura abbiamo già parlato dei tre segni più fortunati nel periodo, come pure abbiamo messo in rilievo le scarse possibilità di successo attribuite dagli astri agli amici della Bilancia e del Sagittario. Pertanto passiamo immediatamente a consultare le stelle del giorno.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo di domani per i segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Capricorno;

★★★★: Scorpione, Acquario, Pesci;

★★★: Bilancia;

★★: Sagittario.

Previsioni zodiacali del 16 giugno: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★.

L'oroscopo di domani, martedì 16 giugno, indica in arrivo una giornata portatrice delle antipatiche tre stelline relative ai frangenti valutati "sottotono". In evidenza, quindi, un periodo abbastanza pensieroso, dunque da vivere con una certa concentrazione specialmente nei riguardi di situazioni un pochino più impegnative. La parola d'ordine per molti di voi Bilancia dovrà assolutamente essere "umiltà".

Amore : la giornata inizierà con qualche contrattempo: puntate sulle cose positive, le uniche in grado di far vivere al meglio ogni cosa. I legami solidi, invece, non vacilleranno, se dovessero vacillare avrete solamente qualche piccolo battibecco con cui misurare la vostra pazienza. Single, la fatica potrebbe ripercuotersi irrimediabilmente sulla vostra vita: il consiglio? Rallentare un po' gli attuali ritmi, altrimenti l'umore ne risentirà. Sarebbe il caso di mettere da parte per un po' la ricerca di un partner a favore di una messa in sesto della forma fisica e mentale.

: la giornata inizierà con qualche contrattempo: puntate sulle cose positive, le uniche in grado di far vivere al meglio ogni cosa. I legami solidi, invece, non vacilleranno, se dovessero vacillare avrete solamente qualche piccolo battibecco con cui misurare la vostra pazienza. Single, la fatica potrebbe ripercuotersi irrimediabilmente sulla vostra vita: il consiglio? Rallentare un po' gli attuali ritmi, altrimenti l'umore ne risentirà. Sarebbe il caso di mettere da parte per un po' la ricerca di un partner a favore di una messa in sesto della forma fisica e mentale. Lavoro : qualsiasi attività extra occorresse intraprendere in giornata, ricordatevi che non siete soli. Tanti di voi avranno la piena collaborazione di alcuni colleghi di lavoro.

: qualsiasi attività extra occorresse intraprendere in giornata, ricordatevi che non siete soli. Tanti di voi avranno la piena collaborazione di alcuni colleghi di lavoro. Salute : eccellenti i vostri riflessi sia muscolari che mentali, da utilizzare nello sport come nello studio e nel lavoro. Non cambia la musica per quanto riguarda la serenità mentale.

: eccellenti i vostri riflessi sia muscolari che mentali, da utilizzare nello sport come nello studio e nel lavoro. Non cambia la musica per quanto riguarda la serenità mentale. Frase del giorno : "La differenza tra un genio e uno stupido è che il genio ha dei limiti." (Albert Einstein).

: "La differenza tra un genio e uno stupido è che il genio ha dei limiti." (Albert Einstein). Voto: 7.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★.

La giornata del 16 giugno sarà da considerare buona, anche se con possibili piccoli diversivi potenzialmente dannosi per il vostro umore. In alcuni casi però sarete di buon umore e avrete le energie giuste per portare a termine alcuni tra gli impegni che vi si presenteranno a breve.

Amore : diciamo che sarà il giorno adatto per perdonare o farsi perdonare, tentando il tutto per tutto allo scopo di riconciliarsi con la persona amata. Occhio però, tantissime cose intorno a voi rischiano di consumare parte della buona energia. Cercate di trovare un po' di tranquillità, magari ascoltando per una volta "quel consiglio" che sapete. Single, l'oroscopo di martedì presume che potreste accorgervi di aver fatto uno sgarro a voi stessi. Per essere precisi, quello di non credere a sufficienza nelle vostre possibilità. Poiché non è mai tardi per rimediare, fate pace con quel passato che solo voi sapete e iniziate a guardare con fiducia al futuro.

: diciamo che sarà il giorno adatto per perdonare o farsi perdonare, tentando il tutto per tutto allo scopo di riconciliarsi con la persona amata. Occhio però, tantissime cose intorno a voi rischiano di consumare parte della buona energia. Cercate di trovare un po' di tranquillità, magari ascoltando per una volta "quel consiglio" che sapete. Single, l'oroscopo di martedì presume che potreste accorgervi di aver fatto uno sgarro a voi stessi. Per essere precisi, quello di non credere a sufficienza nelle vostre possibilità. Poiché non è mai tardi per rimediare, fate pace con quel passato che solo voi sapete e iniziate a guardare con fiducia al futuro. Lavoro : non accettate ciò che non vi sta bene solo per il timore di basse ripercussioni. Sentitevi liberi di agire secondo i vostri principi, anche se ciò dovesse comportare ulteriori sacrifici.

: non accettate ciò che non vi sta bene solo per il timore di basse ripercussioni. Sentitevi liberi di agire secondo i vostri principi, anche se ciò dovesse comportare ulteriori sacrifici. Salute : quando potete, ritagliatevi pure degli spazi tutti per voi. Potete dedicarvi proficuamente ad hobby creativi o rilassarvi con una buona lettura.

: quando potete, ritagliatevi pure degli spazi tutti per voi. Potete dedicarvi proficuamente ad hobby creativi o rilassarvi con una buona lettura. Frase del giorno : "Amare se stessi è l’inizio di una storia d’amore lunga tutta una vita." (Oscar Wilde).

: "Amare se stessi è l’inizio di una storia d’amore lunga tutta una vita." (Oscar Wilde). Voto: 8.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★.

L'oroscopo di domani 16 giugno al Sagittario indica un martedì negativo per voi appartenenti al segno del Sagittario. Il cielo sopra di voi sarà denso di nuvole già da fine mattinata, schiarendosi solamente a fine pomeriggio. Diciamo che se saprete gestire correttamente alcune situazioni non scatenerete le solite tempeste di parole e paroloni: pronti a dribblare eventuali situazioni potenzialmente a rischio?

Amore : gli astri anticipano situazioni in grado di generare ansia. Nei giorni scorsi, non senza difficoltà, molti di voi hanno cercato di riappropriarsi del senso dell'amore, ma con scarso successo. In coppia, dunque, periodo difficile, specialmente per coloro legati a doppio filo con un'altra persona: cercate di non fare mosse false, mantenendovi calmi e tranquilli (anche se la rabbia dovesse esortarvi a reagire!). Non cedete alla voglia di ribattere ad ogni "moscone" che passa. Single, se non avete impegni impellenti, cogliete l'occasione per fare un po' di ordine nella vostra vita, sia a livello materiale che sentimentale. Fatevi un esame di coscienza e provate a capire se in passato avete commesso qualche errore.

: gli astri anticipano situazioni in grado di generare ansia. Nei giorni scorsi, non senza difficoltà, molti di voi hanno cercato di riappropriarsi del senso dell'amore, ma con scarso successo. In coppia, dunque, periodo difficile, specialmente per coloro legati a doppio filo con un'altra persona: cercate di non fare mosse false, mantenendovi calmi e tranquilli (anche se la rabbia dovesse esortarvi a reagire!). Non cedete alla voglia di ribattere ad ogni "moscone" che passa. Single, se non avete impegni impellenti, cogliete l'occasione per fare un po' di ordine nella vostra vita, sia a livello materiale che sentimentale. Fatevi un esame di coscienza e provate a capire se in passato avete commesso qualche errore. Lavoro : tenete presente che, nel corso di questa giornata, tutto ciò che confiderete ad un collega può essere usato a vostro svantaggio. Meglio cavarsela da soli: ce la farete addirittura meglio e senza alcun rischio.

: tenete presente che, nel corso di questa giornata, tutto ciò che confiderete ad un collega può essere usato a vostro svantaggio. Meglio cavarsela da soli: ce la farete addirittura meglio e senza alcun rischio. Salute : approfittate del tempo libero per passeggiare in mezzo al verde. Il contatto con la natura vi servirà per scaricare eventuali tensioni oppure a mantenere la linea.

: approfittate del tempo libero per passeggiare in mezzo al verde. Il contatto con la natura vi servirà per scaricare eventuali tensioni oppure a mantenere la linea. F rase del giorno : "L’unico vero fallimento nella vita è non agire in coerenza con i propri valori." (Buddha).

: "L’unico vero fallimento nella vita è non agire in coerenza con i propri valori." (Buddha). Voto: 6-.

L'oroscopo di martedì 16 giugno: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★★.

L'oroscopo sulla giornata di domani, martedì 16 giugno, preannuncia un frangente quasi perfetto in tutto. Diciamolo pure, questa parte della settimana inizierà senza ombra di dubbio benissimo per tantissimi di voi nativi. Sforzandosi di sfruttare al massimo ogni buona situazione, a fine giornata senz'altro sarete soddisfatti.

Amore : sarà senz'altro un ottimo periodo da vivere in coppia. Chi avesse una eventuale relazione nascosta, potrà portarla finalmente alla luce del sole, a patto però di esserne pienamente convinti. Grazie ai sentimenti che provate per la dolce metà, tutto vi sembrerà magico. Single, come per incanto l’umore diventerà brillante e i rapporti umani si faranno senz'altro positivi e distesi; anche le situazioni più ingarbugliate si risolveranno senza troppo dispendio di energie. Gradito un programma serale.

: sarà senz'altro un ottimo periodo da vivere in coppia. Chi avesse una eventuale relazione nascosta, potrà portarla finalmente alla luce del sole, a patto però di esserne pienamente convinti. Grazie ai sentimenti che provate per la dolce metà, tutto vi sembrerà magico. Single, come per incanto l’umore diventerà brillante e i rapporti umani si faranno senz'altro positivi e distesi; anche le situazioni più ingarbugliate si risolveranno senza troppo dispendio di energie. Gradito un programma serale. Lavoro : se siete in cerca di una nuova occupazione, tentate settori innovativi, diversi da quelli in cui vi siete impegnati fino ad ora. Fatevi consigliare oppure cercate su internet spunti per iniziare qualcosa di interessante.

: se siete in cerca di una nuova occupazione, tentate settori innovativi, diversi da quelli in cui vi siete impegnati fino ad ora. Fatevi consigliare oppure cercate su internet spunti per iniziare qualcosa di interessante. Salute : chi di voi avesse il vizio del fumo ma con l'intenzione di smettere, non desistesse alla prima difficoltà. Consultare il proprio medico o un esperto in materia sarebbe il primo passo da fare.

: chi di voi avesse il vizio del fumo ma con l'intenzione di smettere, non desistesse alla prima difficoltà. Consultare il proprio medico o un esperto in materia sarebbe il primo passo da fare. Frase del giorno : "Una persona intelligente risolve un problema. Una persona saggia lo evita." (Albert Einstein).

: "Una persona intelligente risolve un problema. Una persona saggia lo evita." (Albert Einstein). Voto: 9.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★.

Quasi certamente prenderà la giusta piega questo vostro martedì, almeno nella prima metà, poi subirà un piccolo stop. In generale comunque si prevedono piccoli problemi legati a tasse, spese o balzelli extra da pagare, in realtà abbastanza facili da giostrare.

Amore : certamente dovrete fare le scelte giuste per non strapazzare troppo il vostro morale. In coppia, per tanti di voi è normale vivere momenti di enfasi alternati ad altrettanti di grande stanchezza: cercate di evitare l'andare in contro a situazioni già in partenza previste a rischio. Single, la passione potrebbe raggiungere livelli vulcanici. Però, per molti, questo momento potrebbe mal accordarsi con ciò che avete messo in conto, sentimentalmente parlando. Forse pretendete troppo dalle persone.

: certamente dovrete fare le scelte giuste per non strapazzare troppo il vostro morale. In coppia, per tanti di voi è normale vivere momenti di enfasi alternati ad altrettanti di grande stanchezza: cercate di evitare l'andare in contro a situazioni già in partenza previste a rischio. Single, la passione potrebbe raggiungere livelli vulcanici. Però, per molti, questo momento potrebbe mal accordarsi con ciò che avete messo in conto, sentimentalmente parlando. Forse pretendete troppo dalle persone. Lavoro : l'oroscopo di domani invita affinché vi adoperiate per creare nuove alleanze, utili all'attività e alla vostra carriera. Non accontentatevi di una routine insoddisfacente.

: l'oroscopo di domani invita affinché vi adoperiate per creare nuove alleanze, utili all'attività e alla vostra carriera. Non accontentatevi di una routine insoddisfacente. Salute : se si dispone di buona energia vitale occhio a non consumarla tutta in un colpo solo. Dopo ogni impegno faticoso tipo sport o lavoro, consigliato rilassarsi con un bella doccia rinfrescante (26° C.) al pino silvestre: tonifica e rilassa.

: se si dispone di buona energia vitale occhio a non consumarla tutta in un colpo solo. Dopo ogni impegno faticoso tipo sport o lavoro, consigliato rilassarsi con un bella doccia rinfrescante (26° C.) al pino silvestre: tonifica e rilassa. Frase del giorno : "Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l’esperienza." (Oscar Wilde).

: "Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l’esperienza." (Oscar Wilde). Voto: 8.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★.

L'oroscopo di domani indica che il prossimo martedì 16 giugno sarà abbastanza positivo, con tratti anche ottimi per voi dei Pesci. Avrete buone opportunità per rinnovare i rapporti un po' logori. Dunque, momento adatto per guardare avanti con fiducia o fare progetti per il futuro.