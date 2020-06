L'Oroscopo di domani, martedì 23 giugno, è pronto a dire la propria in merito al possibile andamento riservato dalle stelle ai settori della vita relativi ad amore, lavoro e salute. Allora, pronti a scoprire come saranno le stelle il secondo giorno della settimana? A tal proposito pronte da consultare, le previsioni astrali sull'amore e sul lavoro riguardanti la seconda tranche dello zodiaco, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Diciamo subito che questo martedì a tenere banco sarà certamente l'ingresso della Luna nel segno del Leone con, in bella evidenza, Venere in trigono a Saturno in Acquario.

Parlando di belle opportunità da sfruttare, con riferimento ai sei segni sotto analisi in questa sede, in primo piano spiccano tre segni: uno di Aria ed è l'Acquario classificato a cinque stelle, gli altri due valutati a quattro stelle, uno è un segno di Acqua ed è rappresentato dallo Scorpione e l'altro è un simbolo di Terra ed è il Capricorno. Invece, secondo quanto esposto nell'oroscopo del giorno 23 giugno, a dover sottostare ai capricci di astri poco performanti saranno Pesci, Bilancia e Sagittario, trio posizionato in coda alla scaletta con le stelle quotidiane.

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica del giorno per poi passare alle previsioni zodiacali di martedì su amore, lavoro e salute segno per segno.

Classifica stelline 23 giugno

Un nuovo giorno sta per arrivare, come sempre indice di ansia e stress per tutti noi che ci accingiamo a riprendere il faticoso tran-tran settimanale. Ansiosi di conoscere il segno migliore del momento? In questo caso, come da copione, a portare le risposte, giuste o sbagliate che siano, la nuova classifica stelline interessante la giornata di domani, martedì 23 giugno.

Visto che in parte abbiamo svelato i segni vincenti e quelli con presunte difficoltà, andiamo al nocciolo della questione analizzando la scaletta nel suo complesso.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo di domani per i segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Acquario;

★★★★: Scorpione, Capricorno;

★★★: Pesci;

★★: Bilancia, Sagittario.

Previsioni zodiacali di domani 23 giugno da Bilancia a Pesci

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★.

L'oroscopo di domani, martedì 23 giugno, indica l'arrivo di un periodo abbastanza pesante da sopportare. Diciamo pure che la seconda giornata di questa settimana sarà difficile, specialmente riguardo alcune situazioni aperte. I vostri dubbi potrebbero essere infondati; non fate l'errore di giudicare troppo frettolosamente una situazione non definita, ma rilassatevi.

Amore : state alla larga dai problemi, fonti di rischio certo per molti nativi nel segno. Nel corso del periodo potrebbero intervenire momenti di stress e/o tensioni in ambito della coppia, certamente a causa della testardaggine di molti. Single, vi accorgerete di aver fatto uno sgarro a voi stessi: per essere precisi, quello di non credere a sufficienza nelle vostre possibilità. Poiché non è mai tardi per rimediare, iniziate pure già da subito a farlo.

: state alla larga dai problemi, fonti di rischio certo per molti nativi nel segno. Nel corso del periodo potrebbero intervenire momenti di stress e/o tensioni in ambito della coppia, certamente a causa della testardaggine di molti. Single, vi accorgerete di aver fatto uno sgarro a voi stessi: per essere precisi, quello di non credere a sufficienza nelle vostre possibilità. Poiché non è mai tardi per rimediare, iniziate pure già da subito a farlo. Lavoro : vorrete mettere mano a una miriade di faccende, rischiando di concluderne la metà, con il risultato di perdere tempo ed energie. Cercate di limitare il vostro campo d'azione.

: vorrete mettere mano a una miriade di faccende, rischiando di concluderne la metà, con il risultato di perdere tempo ed energie. Cercate di limitare il vostro campo d'azione. Salute : giornata positiva sotto il profilo dell’equilibrio emotivo. Lavorate di più per ciò che concerne il fisico, fate attività sportiva.

: giornata positiva sotto il profilo dell’equilibrio emotivo. Lavorate di più per ciò che concerne il fisico, fate attività sportiva. Frase del giorno : "Il segreto per vivere a lungo è: mangiare la metà, camminare il doppio, ridere il triplo e amare senza misura." (proverbio cinese).

: "Il segreto per vivere a lungo è: mangiare la metà, camminare il doppio, ridere il triplo e amare senza misura." (proverbio cinese). Voto: 5+.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★.

Le previsioni zodiacali di martedì indicano che questa parte della settimana possa essere all'insegna delle normali attività, Il periodo quindi, preventivato in gran parte nella norma, potrebbe generare qualche ostacolo in più da superare. Cogliete la palla al balzo: sarà una buona occasione per imparare un’importante lezione di vita.

Amore : in campo sentimentale, sarà una discreto martedì, ovviamente se saprete coordinare alcune necessità abbastanza urgenti. Alla fine godrete di un’intesa di coppia certamente passabile, accompagnata da buoni slanci di passione. L'oroscopo altresì vede la fine della serata con buone possibilità che questa possa regalare qualche novità fuori dall'ordinario. Single, i tempi saranno quasi quelli giusti per l'amore. Il vostro potere di seduzione ne sarà all'altezza? Diciamo di si, ma solo se avrete il coraggio di uscirete dai soliti schemi: inventatevi qualcosa!

: in campo sentimentale, sarà una discreto martedì, ovviamente se saprete coordinare alcune necessità abbastanza urgenti. Alla fine godrete di un’intesa di coppia certamente passabile, accompagnata da buoni slanci di passione. L'oroscopo altresì vede la fine della serata con buone possibilità che questa possa regalare qualche novità fuori dall'ordinario. Single, i tempi saranno quasi quelli giusti per l'amore. Il vostro potere di seduzione ne sarà all'altezza? Diciamo di si, ma solo se avrete il coraggio di uscirete dai soliti schemi: inventatevi qualcosa! Lavoro : anche se con la mente siete altrove, riuscirete a perfezionare tutti i dettagli di un progetto che vi appassiona da tempo. Avrete a disposizione buone energie, ma dovrete comunque cercare di selezionare. Sfruttatele per ciò che più vi stimola.

: anche se con la mente siete altrove, riuscirete a perfezionare tutti i dettagli di un progetto che vi appassiona da tempo. Avrete a disposizione buone energie, ma dovrete comunque cercare di selezionare. Sfruttatele per ciò che più vi stimola. Salute : pianificate l’attività sportiva: jogging, palestra, piscina. Non dimenticate di mettere in lista anche dei momenti di riposo e di svago.

: pianificate l’attività sportiva: jogging, palestra, piscina. Non dimenticate di mettere in lista anche dei momenti di riposo e di svago. Frase del giorno: "Il momento migliore per piantare un albero era 20 anni fa. Il secondo miglior momento è ora." (proverbio cinese). Voto: 7.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★.

L'oroscopo di domani 23 giugno al Sagittario indica un martedì non positivo per voi del Sagittario. In generale la negatività astrale del periodo (martedì due stelle) e del giorno precedente (lunedì tre stelle) vi renderà molto nervosi. Cercate di mantenere la calma il più possibile e per tutta la giornata evitando, per quanto possibile, le solite critiche verso chi sapete.

Amore : se chiarirete un equivoco che si era creato con il partner da un po’ di tempo, forse ritroverete quell'armonia di coppia che ultimamente si è un po' persa per strada. Intanto agite con prudenza cercando di non sottovalutare eventuali segnali premonitori provenienti dal partner, indice di tensione accumulata. Single, sarete malinconici e tristi, e su questo c'è poco da fare. Puntate tutto sull'ottimismo che è in voi fidandovi altresì del buon istinto.

: se chiarirete un equivoco che si era creato con il partner da un po’ di tempo, forse ritroverete quell'armonia di coppia che ultimamente si è un po' persa per strada. Intanto agite con prudenza cercando di non sottovalutare eventuali segnali premonitori provenienti dal partner, indice di tensione accumulata. Single, sarete malinconici e tristi, e su questo c'è poco da fare. Puntate tutto sull'ottimismo che è in voi fidandovi altresì del buon istinto. Lavoro : anche se una parte del firmamento astrale vi tiene sotto tiro con ritmi stressanti, questo martedì con i piedi ben piantati a terra otterrete più di quanto sperate. Organizzate meglio il vostro tempo per far fronte alle incombenze quotidiane e a qualche imprevisto.

: anche se una parte del firmamento astrale vi tiene sotto tiro con ritmi stressanti, questo martedì con i piedi ben piantati a terra otterrete più di quanto sperate. Organizzate meglio il vostro tempo per far fronte alle incombenze quotidiane e a qualche imprevisto. Salute : potreste faticare un po’ a prendere sonno. Una lunga passeggiata distensiva possibilmente nel verde, in mezzo alla natura, vi aiuterà a riposare meglio.

: potreste faticare un po’ a prendere sonno. Una lunga passeggiata distensiva possibilmente nel verde, in mezzo alla natura, vi aiuterà a riposare meglio. Frase del giorno : "Possiamo scegliere quello che vogliamo seminare, ma siamo obbligati a raccogliere quello che abbiamo piantato." (proverbio cinese).

: "Possiamo scegliere quello che vogliamo seminare, ma siamo obbligati a raccogliere quello che abbiamo piantato." (proverbio cinese). Voto: 5.

L'oroscopo del giorno 23 giugno: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★.

L'oroscopo sulla giornata di domani, martedì 23 giugno, predice che il periodo partirà un po' al rallentatore, poi però tenderà a riallinearsi alla media positività nel corso del primo pomeriggio e poi alla sera. Tenete alta la concentrazione e soprattutto cercate di cogliere ogni opportunità che vi si potrebbe presentare nel corso del periodo. Anche se gli impegni consueti potranno risultare faticosi, non mancheranno occasioni interessanti.

Amore : massima concentrazione. Momenti da dedicare al pieno relax, al dialogo e alla famiglia. Non affaticatevi e quel che più importa, non lasciate che l’armonia di coppia, oppure familiare, venga turbata da qualcosa di non voluto. Single, i sentimenti che nutrite per una persona (finora l'avevate inquadrata solo come una bella amicizia!) stanno lentamente cambiando, indipendentemente dalla vostra volontà e questo vi meraviglierà molto. Diciamo che il tempo di fare delle scelte (volenti o nolenti) è arrivato.

: massima concentrazione. Momenti da dedicare al pieno relax, al dialogo e alla famiglia. Non affaticatevi e quel che più importa, non lasciate che l’armonia di coppia, oppure familiare, venga turbata da qualcosa di non voluto. Single, i sentimenti che nutrite per una persona (finora l'avevate inquadrata solo come una bella amicizia!) stanno lentamente cambiando, indipendentemente dalla vostra volontà e questo vi meraviglierà molto. Diciamo che il tempo di fare delle scelte (volenti o nolenti) è arrivato. Lavoro : non sarà una giornata di grandi imprese. Con molto pragmatismo vi limiterete a portare a termine ciò che avete già cominciato. Il cuore comunque sia batte tranquillo, senza ansie né turbamenti.

: non sarà una giornata di grandi imprese. Con molto pragmatismo vi limiterete a portare a termine ciò che avete già cominciato. Il cuore comunque sia batte tranquillo, senza ansie né turbamenti. Salute : le energie non vi fanno difetto, ma sta a voi calibrare gli sforzi per evitare di arrivare a sera troppo stanchi e stressati. Limitatevi nelle situazioni più onerose in termini di sforzi.

: le energie non vi fanno difetto, ma sta a voi calibrare gli sforzi per evitare di arrivare a sera troppo stanchi e stressati. Limitatevi nelle situazioni più onerose in termini di sforzi. Frase del giorno : "Quando vivono a lungo insieme gli animali finiscono per amarsi, gli uomini per odiarsi." (proverbio cinese).

: "Quando vivono a lungo insieme gli animali finiscono per amarsi, gli uomini per odiarsi." (proverbio cinese). Voto: 7+.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★★.

Le previsioni astrali del giorno indicano l'arrivo di un fantastico martedì, l'ideale inizio per un qualcosa di estremamente positivo. Intanto, qualcuno finalmente riuscirà a togliersi qualche fastidioso sassolino dalla scarpa. Tutti gli altri invece dovranno assolutamente fidarsi del proprio senso critico: mai lasciarsi condizionare dalle scelte degli altri, ok?

Amore : le stelle saranno dalla vostra parte e questo senz'altro vi avvantaggerà in certe situazioni "scomode" che state vivendo ultimamente. In coppia, sarete ben lieti di mostrare tanta disponibilità unita al buon dialogo. Il consiglio: approfittate del momento per chiudere o aprire qualche parentesi che avete particolarmente a cuore nei confronti dell’anima gemella. Single, il vostro bisogno di libertà vi renderà più attraenti agli occhi degli altri. Se state uscendo definitivamente dal guscio, sicuramente avete più consapevolezza delle vostre esigenze, dunque trasformatele in opportunità.

: le stelle saranno dalla vostra parte e questo senz'altro vi avvantaggerà in certe situazioni "scomode" che state vivendo ultimamente. In coppia, sarete ben lieti di mostrare tanta disponibilità unita al buon dialogo. Il consiglio: approfittate del momento per chiudere o aprire qualche parentesi che avete particolarmente a cuore nei confronti dell’anima gemella. Single, il vostro bisogno di libertà vi renderà più attraenti agli occhi degli altri. Se state uscendo definitivamente dal guscio, sicuramente avete più consapevolezza delle vostre esigenze, dunque trasformatele in opportunità. Lavoro : l'oroscopo di domani invita a focalizzare i miglioramenti da fare e rivedere nei dettagli i progetti da avviare. Fortunatamente, potrete contare sulla collaborazione dei colleghi.

: l'oroscopo di domani invita a focalizzare i miglioramenti da fare e rivedere nei dettagli i progetti da avviare. Fortunatamente, potrete contare sulla collaborazione dei colleghi. Salute : tutto in ordine, come sempre. La salute è il vostro chiodo fisso, perciò ve la tenete cara con un’alimentazione corretta e niente stravizi.

: tutto in ordine, come sempre. La salute è il vostro chiodo fisso, perciò ve la tenete cara con un’alimentazione corretta e niente stravizi. Frase del giorno : "Un momento di pazienza può scongiurare un grande disastro. Un momento di impazienza può rovinare una vita intera." (proverbio cinese).

: "Un momento di pazienza può scongiurare un grande disastro. Un momento di impazienza può rovinare una vita intera." (proverbio cinese). Voto: 9.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★.

L'oroscopo di martedì per la giornata di domani 23 giugno, annuncia che il prossimo martedì partirà molto basso per voi Pesci. Diciamo che il periodo non sarà proprio del tutto "nero", comunque degno di tutta la vostra attenzione. Le parole e gli atteggiamenti da usare, soprattutto in questo giorno segnalato con il sottotono, dovranno essere pienamente sinceri, espressi con calma e soprattutto con un sorriso, nel rispetto di chi avete di fronte.