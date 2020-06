L'Oroscopo di domani mercoledì 24 giugno è pronto a mettere in evidenza le nuove previsioni zodiacali del giorno. Quest'oggi l'attenzione è tutta puntata verso i segni zodiacali appartenenti alla prima tranche dello zodiaco. In questo caso, quindi, a stare un poco con il fiato sospeso saranno senz'altro gli amici Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Iniziamo pure a fare una breve analisi sulla giornata, al momento giunta al giro di boa di metà settimana, valutando i settori relativi all'amore, al lavoro e alla salute. A tal proposito, diciamo subito che saranno tre i segni valutati positivamente nel periodo: Toro, Cancro e Leone.

In evidenza il Toro, simbolo considerato al "top del giorno", supportato da Mercurio in sestile a Urano (nel segno). Ottimo periodo ovviamente anche per Cancro e Leone, ambedue sottoscritti in giornata a cinque stelle. Per quanto concerne le immancabili avversità astrali, l'oroscopo del 24 giugno invita alla riflessione e alla massima concentrazione agli amici Gemelli, costretti a rincorrere una giornata abbastanza difficile da governare.

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare alle predizioni astrologiche segno per segno.

Classifica stelline 24 giugno

Un nuovo giorno sta per arrivare, quindi attenzione e curiosità sono riposte tutte sul prossimo mercoledì.

Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore, lavoro e salute, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina. In questo caso la classifica stelline quotidiana, generata sulla giornata di mercoledì 24 giugno, è stata posta in essere proprio in queste ore, quindi già pronta a sottolineare i segni migliori e peggiori del momento.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Ansiosi di sapere come saranno le stelle di questo nuovo mercoledì? Iniziamo a dare spazio al segno in prima posizione in classifica: il Toro, in giornata favorevole come già anticipato in apertura. A dare supporto e compagnia al predetto segno di Terra altri due super-fortunati: Cancro e Leone ambedue in seconda posizione.

Terzo posto invece riservato ad Ariete e Vergine con, a fare da fanalino, il simbolo astrale dei Gemelli.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

Top del giorno : Toro;

: Toro; ★★★★★: Cancro, Leone;

★★★★: Ariete, Vergine;

★★★: Nessuno

★★: Gemelli.

Previsioni di mercoledì 24 giugno: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★. Mercoledì armatevi di pazienza e tanta serenità perché il periodo si preannuncia abbastanza buono. Il consiglio delle stelle per ciò che riguarda l'amore, è di cercare di rinunciare ad essere egoisti nella sfera affettiva, soprattutto essere il più possibile attenti ai desideri del partner anziché ai propri. L'oroscopo di domani al segno dell'Ariete indica che potrebbe essere un buon momento per modificare in meglio il rapporto di coppia: cambiare abitudini, respirare dunque aria nuova anche nella relazione d'amore più felice servirà a ravvivare la buona intesa.

Single, il fascino di una relazione proibita prenderà corpo e posizione. In arrivo potrebbero arrivare delle belle novità, in qualche caso, secondo il cielo, sconvolgendo il presente. Nella attività di lavoro ponetevi degli obiettivi importanti e concentratevi su di loro. Le stelle saranno dalla vostra parte e vi regaleranno l'energia necessaria per raggiungere la meta. Per la salute, ritagliatevi un'ora di tempo per svagare la mente, magari passeggiando in silenzio o ascoltando buona musica.

Frase del giorno : "La pazienza è amara, ma il suo frutto è dolce". (Jean-Jacques Rousseau).

: "La pazienza è amara, ma il suo frutto è dolce". (Jean-Jacques Rousseau). Voto: 7.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): 'top del giorno'. Questo mercoledì di mezza settimana, per voi nativi del Toro, partirà quasi certamente "col botto" (il "quasi" è d'obbligo!).

Dunque, giornata ideale per sistemare i conti di casa ma anche per organizzare gli impegni in calendario la prossima settimana. Serviranno dei progetti con la vostra metà per rendere questa giornata positiva e romantica. Single, il positivo fermento planetario vi renderà più socievoli e desiderosi di scoprire nuovi orizzonti: lo slancio creativo delle vostre idee sarà fantastico. Sfruttate, quindi, questa giornata che avrà tutte le premesse per farvi mettervi in luce. L'oroscopo giornaliero nel lavoro sprona affinché ingraniate la marcia superiore, perché le buone occasioni saranno certamente a portata di mano. Avrete energia e freschezza mentale; le vostre idee saranno apprezzate da chi conta.

In relazione alla buona salute, sarete particolarmente lucidi e razionali, in molti casi anche stra-pieni di energia.

Frase del giorno : "Sii il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo". (Mahatma Gandhi)

: "Sii il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo". (Mahatma Gandhi) Voto: 10.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★. In arrivo un mercoledì davvero poco affidabile! Dire che potrebbe essere "brutto" forse è un po' troppo, comunque non vi consigliamo di abbassare la guardia. Diciamo che la giornata di metà settimana sarà difficile soprattutto per i rapporti interpersonali. Pur avendo Venere a favore, la vita a due segnerà il passo, un po' anche per causa vostra e un po' perché Nettuno e Marte (speculari negativi) non vi consentiranno di essere soddisfatti del rapporto sentimentale.

Single, dovete accontentarvi, apprezzare le cose semplici della vita, ciò che avete, gli affetti cari e gli amici. Tranquillità ed emozioni vi consentiranno di ricaricare le batterie scariche e di programmare a dovere la giornata di domani. Nel lavoro non forzate le situazioni, imparate ad essere moderati ed elastici, cosa che non vi riesce difficile se volete; analizzate criticamente ogni situazione e procedete con la massima cognizione di causa. In merito alla salute invece, siate più metodici nella dieta e nelle attività fisiche, con un impegno costante.

Frase del giorno : "C’è un solo bene: il sapere. E un solo male l’ignoranza". (Socrate)

: "C’è un solo bene: il sapere. E un solo male l’ignoranza". (Socrate) Voto: 5.

L'oroscopo del giorno 24 giugno: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★★.

Giornata più che ottima si profila all'orizzonte. In generale si prospetta un mercoledì vincente quasi su tutta la linea. Valutato nelle predizioni del giorno come perfetto specialmente in amore, nel periodo non troverete ostacoli insormontabili. L'oroscopo sulla giornata invita ad avere più fiducia nelle persone. I vostri sensi vi spingeranno all'eccesso facendo vivere momenti davvero fantastici: romanticismo allo stato puro. Potrete salire così, più in alto nella stima del vostro partner. Le conversazioni saranno facili e la serata piena di momenti appassionanti. Single, clima frizzante sul fronte sentimentale che renderete ancora più allegro con la gioia di vivere. Stuzzicate la persona che vi piace con qualche piccola sorpresa.

Facendolo, starete bene e favorirete l'avvicinamento affettivo tra voi e chi sapete. In serata incontrerete forse gente nuova, certamente di vostro gradimento; meglio di così. La sezione relativa al lavoro intanto, indica che sarà una giornata carica di promesse, lo sottolinea la Luna amica. Incontri lasceranno il segno. Notizie incoraggianti per quello che vi preme maggiormente in questo preciso momento: la salute. Nel complesso state bene ma avrete un sacco di faccende da sbrigare.

Frase del giorno : "Oggi non è che un giorno qualunque di tutti i giorni che verranno, ma ciò che farai in tutti i giorni che verranno dipende da quello che farai oggi". (Ernest Hemingway).

: "Oggi non è che un giorno qualunque di tutti i giorni che verranno, ma ciò che farai in tutti i giorni che verranno dipende da quello che farai oggi". (Ernest Hemingway). Voto: 9.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★★.

L'oroscopo di mercoledì annuncia a voi del Leone una giornata senz'altro ottima. Avrete il favore delle stelle già a partire dall'inizio della mattinata, fino a sera inoltrata. Se siete stabilmente in coppia, un vento fresco porterà via le nubi dei giorni scorsi: l'orizzonte sarà limpido, l'aria tersa e scintillante, tornerà la passione tra voi ed il partner. Single, la bella posizione della Luna vi darà l'occasione di comunicare con chiarezza ed onestà con tutte le persone che v'interessano. Se c'è qualcuno di speciale a cui da tempo vorreste far capire qualcosa, la giornata sarà quella giusta per farlo. Nel lavoro, protetti dalla buona astrologia sarete pronti a rompere le righe ed a lanciarvi negli svaghi preferiti.

Qualcosa si muove, le circostanze vi daranno una mano a realizzare ciò che avete in mente. Assieme al successo personale potrebbero arrivare dei vantaggi anche per le vostre finanze. Invece parlando di salute, si completerà nel periodo una rigenerazione fisica completa per voi nativi.

Frase del giorno : "La pazzia è come il paradiso. Quando arrivi al punto in cui non te ne frega più niente di quello che gli altri possono dire, sei vicino al cielo". (Jimi Hendrix).

: "La pazzia è come il paradiso. Quando arrivi al punto in cui non te ne frega più niente di quello che gli altri possono dire, sei vicino al cielo". (Jimi Hendrix). Voto: 9+.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★. In arrivo un giorno se non proprio fantastico, come molti di voi in cuor vostro senz'altro sperate, sicuramente non sarà da denigrare più di tanto. Diciamo che il periodo risulterà discreto ed allineato sulla media sufficienza, a tutto tondo con le quattro stelline messe in preventivo al segno.

In amore, l'oroscopo di domani 24 giugno indica che non dovreste tenervi dentro dubbi o perplessità; nel caso ne aveste, questo è il momento di chiarire le cose tra voi e il partner. Sforzatevi di fugare ogni ombra cercando di arricchire il vostro rapporto di coppia con il dialogo. Single, l'amicizia è un valore importante anche nel firmamento, ora più che mai: confidatevi con le persone che ritenete più care e di cui vi fidate maggiormente. Anche se non riuscissero a darvi un consiglio concreto, la loro presenza vi aiuterà a stare meglio. In campo lavorativo non sottovalutate le vostre capacità ma fatevi avanti nel proporre i vostri progetti. Alcune idee potrebbero essere prese sul serio e portare un aumento di impegni, sia a livello qualitativo che quantitativo. Lo stato di salute è buono: a piccoli passi riuscirete ad uscire dal nido in cui vi state nascondendo ed a riprendere fiducia in voi stessi.

Frase del giorno : "Bisogna vivere come si pensa, altrimenti si finirà per pensare a come si è vissuto". (Paul Bourget)

: "Bisogna vivere come si pensa, altrimenti si finirà per pensare a come si è vissuto". (Paul Bourget) Voto: 8-.

È possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.