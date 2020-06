Nell'oroscopo di domenica 21 giugno, i nativi Cancro saranno molto delicati nei rapporti con altre persone, in particolare con il partner, mentre un atteggiamento più giocoso per i nativi Pesci porterà a piaceri inaspettati nel corso della giornata. Venere favorevole per il Leone regalerà serenità e un buon affiatamento di coppia, mentre Capricorno dovrà prestare attenzione a come comportarsi con le persone che ama. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo per la giornata di domenica 21 giugno 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo domenica 21 giugno 2020 segno per segno

Ariete: previsioni astrali non al top per questa giornata di domenica secondo l'oroscopo.

Avrete Mercurio e il Sole in quadratura dal segno del Cancro, che potrebbero portare alcune difficoltà soprattutto in ambito lavorativo. Se avete lasciato qualcosa in sospeso, sarà il caso di riprendere l'argomento in considerazione e affrontarlo, prima che si ripresenti da solo e vi colga impreparati. In amore se siete single sappiate che le emozioni che state cercando arriveranno a tempo debito, dovrete soltanto avere pazienza. Se avete una relazione fissa se chiedete amore dal partner, amore riceverete. Voto - 7-

Toro: la seduzione potrebbe essere una carta vincente in questa giornata secondo l'oroscopo di domenica. Voi single potreste incontrare una persona che a prima vista vi piacerà molto, e potreste decidere di entrare in contatto con quest'ultima.

Se avete una relazione fissa l'arrivo di un evento particolare vi spingerà a fare le cose in grande, soprattutto se siete nati nella terza decade. Nel lavoro se i vostri risultati stanno migliorando, forse sarebbe il caso di investire di più. Voto - 8

Gemelli: l'oroscopo della giornata di domenica si rivelerà molto piacevole per voi nativi del segno, anche se il Sole abbandonerà il vostro cielo.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

In amore avrete ancora modo di vivere bei momenti insieme al partner o in famiglia. La semplicità sarà di giornata e sarà più che sufficiente per stare in armonia con gli altri. Se siete single i vostri piani per il futuro dovranno essere ottimizzati al meglio affinché abbiano successo. Nel lavoro la vostra carriera si troverà ad un buon punto, ma sarà necessario anche continuare a credere in voi per continuare ad avere buoni risultati.

Voto - 8+

Cancro: configurazione astrale che cambierà per voi nativi del segno, dato che il Sole arriverà nel vostro cielo, assieme al già presente Mercurio. Sul fronte amoroso se siete single proverete emozioni che difficilmente riuscirete a tenere dentro, e potreste anche decidere di fare uscire tutto in questa giornata che sembra abbastanza fortunata per l'amore. Se avete una relazione fissa dovrebbe essere il momento adatto per proporre qualcosa di nuovo da fare al partner, con il vostro atteggiamento vivace. Nel lavoro la vostra mente sfornerà tante idee, e alcune di esse potrebbero rivelarsi ottime. Voto - 8+

Leone: gli influssi di Venere in sestile dal segno dei Gemelli renderà la vostra giornata niente male, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale.

Potrete contare su un buon affiatamento di coppia, che vi regalerà tanta serenità e alcune piccole soddisfazioni. Se siete single in questo periodo vi sentirete ottimisti, pieni di speranza e lungimirante. Sul fronte lavorativo la situazione è in miglioramento e la cosa vi renderà felici, tanto da ricominciare a credere a quel che fate. Voto - 7,5

Vergine: periodo in risalita per voi nativi del segno, non ancora a livelli ottimali ma sarà comunque un buon inizio. Il Sole e Mercurio in sestile dal segno del Cancro vi daranno una mano a riprendervi dalla vostra vita quotidiana. Sul fronte sentimentale qualora ci siano stati dei litigi tra voi e il partner potreste anche decidere di perdonarla e tornare alla normalità.

Se siete single potreste sentire la necessità di portare qualche cambiamento nei vostri rapporti personali. In ambito lavorativo ci saranno tante cose da fare e fareste meglio a muovervi per non fare gli straordinari. Voto - 7+

Bilancia: oroscopo di domenica molto piacevole per voi nativi del segno, con Venere in trigono dal segno dei Gemelli. Sul fronte sentimentale se siete coinvolti in un fidanzamento, avrete l'occasione di vedere più spesso la persona che amate, tornando a vivere insieme all'insegna del romanticismo. Se siete single avrete spesso la sensazione di dover fare tutto da soli e questo può portare contrasti e discussioni in famiglia. Nel lavoro dovete considerate che il ruolo che state svolgendo in questo periodo è molto importante, dunque qualche sacrificio in più è ammesso.

Voto - 7,5

Scorpione: configurazione astrale dalla vostra parte secondo l'oroscopo di domenica, con Mercurio e Marte in trigono dal segno del Cancro e dei Pesci, e Giove in sestile dal segno del Capricorno. Con questo cielo nel lavoro raggiungere gli obiettivi che vi siete fissati in mente potrebbe essere a portata di mano, dunque non smettete di credere e andate avanti con convinzione. I rapporti personali in questa giornata vi daranno grandi soddisfazioni, sia con il partner che con amici o parenti, anche qualora siate single. Voto - 8+

Sagittario: periodo poco appagante per voi nativi del segno per via di un cielo non proprio sereno secondo l'oroscopo. Sul fronte sentimentale dovrete ridimensionarvi, guardare in faccia la realtà e ammettere che anche voi potete avere torto.

Se siete single alcune grandi decisioni a volte meritano di essere meditate per bene. Per quanto riguarda il settore professionale non sottovalutate alcuni incarichi che all'apparenza possono sembrare semplici. Voto - 6

Capricorno: oroscopo della giornata di domenica tra alti e bassi a causa di Mercurio in opposizione. Potreste sentirvi un po’ pigri per quanto riguarda la sfera sentimentale tanto che l'intesa di coppia con il partner potrebbe risentirne. Cercate di dimostrare il vostro amore con più determinazione e curate di più il vostro atteggiamento. Se siete single aspettarsi delle novità non è qualcosa di negativo, ciò nonostante non è detto che arrivino per forza. Nel lavoro porterete avanti le vostre mansioni un po’ svogliati, nonostante Giove sia favorevole, limitandovi a fare il minimo indispensabile.

Voto - 6,5

Acquario: Venere e Saturno favorevoli completano un oroscopo più che discreto per voi nativi del segno. In amore le conversazioni con il partner avranno un tono più intimo, che non faranno affatto male al vostro rapporto. Se siete single il rapporto con i vostri amici sarà piuttosto stabile, soprattutto se siete nati nella terza decade. Nel lavoro potreste dare vita a nuovi progetti da sviluppare nel corso delle prossime giornate. Voto - 7,5

Pesci: ottimi Mercurio e Marte nel vostro cielo secondo l'oroscopo di domenica, pronti a regalarvi alcune soddisfazioni. In amore un atteggiamento più giocoso nei confronti del partner vi permetterà di costruire un rapporto sereno. Se siete single cercare nuove tattiche per conquistare la persona che amate potrebbe essere una buona idea.

Nel lavoro usate il vostro ingegno per trovare una soluzione ad una mansione in fase di stallo. Voto - 7,5