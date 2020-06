L'oroscopo della giornata di martedì 16 giugno prevede un po’ di energia positiva in più per i nativi sotto il segno del Sagittario, che potranno contare sulla Luna in trigono dal segno dell'Ariete, mentre Leone dovrà cercare di rinsaldare un legame con un amico caro. Gemelli dedicherà molto tempo alla propria anima gemella o alla propria famiglia, mentre Vergine sentirà una grande esigenza di vivere nuove esperienze. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo per la giornata di martedì 16 giugno 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo martedì 16 giugno 2020 segno per segno

Ariete: secondo l'oroscopo di martedì, sul settore professionale i risultati non si faranno attendere, soprattutto per quanto riguarda il lato economico, merito soprattutto delle vostre abilità e anche della Luna in congiunzione al vostro cielo.

Sul fronte sentimentale vi prenderete più cura dei vostri familiari e in particolare del partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single e siete preoccupati per un evento importante ormai in arrivo, rimanete calmi e se siete sicuri delle vostre abilità, tutto andrà per il meglio. Voto - 8

Toro: oroscopo di martedì notevole per voi nativi del segno, grazie ad una buona configurazione astrale. Sul fronte sentimentale riuscirete a dimostrare di essere il partner perfetto, regalandovi momenti a dir poco eccezionali. Se siete single avrete voglia di divertirvi fuori con gli amici, considerate inoltre le belle giornate. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo essere pieni di energie significherà essere produttivi per voi, e in questa giornata vi darete tanto da fare.

Voto - 8+

Gemelli: configurazione astrale che prevede la Luna in sestile dal segno dell'Ariete, assieme a Venere e il Sole in congiunzione. Per quanto riguarda la sfera sentimentale vi piacerà molto sentirvi belli e lasciarvi coccolare dalla vostra dolce metà, soprattutto se siete nati nella terza decade.

Se siete single potrebbe arrivare qualcosa che attendevate da tempo. In ambito lavorativo se non riuscite a portare avanti un progetto lavorativo, forse sarebbe il caso di chiedere aiuto o di passare ad altri incarichi per non rimanere indietro. Voto - 7,5

Cancro: ottimo cielo per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di martedì.

Mercurio e Marte in ottima posizione astrale, vi garantiranno una buona resa per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Cercate di sfruttare le vostre conoscenze per avvantaggiarvi raggiungere per primi i risultati sperati. In amore fate un po’ d'attenzione perché i vostri rapporti con gli altri potrebbero subire dei cambiamenti bruschi, soprattutto voi single. Se avete una relazione fissa e notate che il partner sarà un po’ stressato, evitate di essere assillanti. Voto - 7

Leone: con Venere dalla vostra parte, questo periodo sarà piuttosto gratificante per quanto riguarda la sfera sentimentale secondo l'oroscopo. Il fascino non vi mancherà, e soprattutto se siete single potrete sfruttarlo per trovare nuove storie d'amore.

Tuttavia, dovrete anche cercare di rinsaldare un legame con un amico a cui tenete per non perderlo. Se avete una relazione fissa preoccuparsi del partner vi permetterà di aumentare l'affiatamento tra voi. Nel lavoro potrebbe esserci ancora qualche problema che dovrete cercare di risolvere al più presto. Voto - 7+

Vergine: la quadratura di Venere dal segno dei Gemelli potrebbe mettervi in difficoltà secondo l'oroscopo di martedì. In amore trovare un po’ di serenità sarà difficile, ma non è detto che non potrete riuscirci. Se siete single sentirete la necessità di vivere esperienze completamente inedite. Nel lavoro gli scontri con i colleghi saranno più frequenti del solito. Meglio evitare dunque quelle mansioni di gruppo che potrebbero mettervi in difficoltà.

Voto - 6+

Bilancia: vi attende una giornata discreta secondo l'oroscopo, con Venere e il Sole in trigono dal segno dei Gemelli, ma la Luna in opposizione. Sul fronte amoroso qualche piccola incomprensione può succedere a tutti, cercate solo di non farla trasformare in un litigio. Se siete single il vostro umore potrebbe essere soggetto a cambiamenti radicali. In ambito lavorativo la vostra carriera procederà bene, e riuscirete a dimostrare di essere delle persone valide per il ruolo che coprite. Voto - 7

Scorpione: periodo ottimale per quanto riguarda la sfera professionale secondo l'oroscopo della giornata di martedì. Riuscirete ad essere molto concreti, con un quadro ben chiaro e preciso di ciò che dovrete fare per raggiungere il successo che sperate con le vostre mansioni.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale se siete single correte il rischio di mostrarvi per quello che siete e per i sentimenti che provate, perché potrebbe valerne la pena. Se avete una relazione fissa se avete bisogno di dare una svecchiata alla vostra relazione di coppia, fate pure, perché potrebbe fare veramente bene, sia a voi che al partner. Voto - 8-

Sagittario: giornata di martedì discreta per voi nativi del segno, con la Luna in trigono dal segno dell'Ariete che vi darà una mano in ogni ambito. Potrete contare su un po’ di energia positiva in più in questo momento, che in amore vi darà la possibilità di rinforzare un legame con il partner, mentre se siete single vi permetterà di trascorrere momenti decisamente migliori, con gli amici o con nuove conoscenze.

Nel lavoro provate prima di tutto a voi stessi che siete delle persone adatte per il ruolo che vi è stato assegnato. Voto - 7+

Capricorno: oroscopo di martedì ottimo per voi nativi del segno, grazie a Giove in congiunzione al vostro cielo, nonché a Marte in sestile dal segno dei Pesci. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo riuscirete ad imprimere con sicurezza e tenacia le vostre idee, che si riveleranno spesso piuttosto buone. In amore se siete single vi piacerà molto prendervi cura della vostra vita sociale, divertendovi insieme ai vostri amici. Se avete una relazione fissa date sfogo alle vostre emozioni e sentitevi liberi di fare ciò che volete con il partner. Voto - 8,5

Acquario: configurazione astrale che prevede Venere e Saturno favorevoli in questa giornata, pronti ad amplificare al meglio l'ambito sentimentale e professionale.

In amore sarete in grado di intuire al volo ciò che desidera il partner, soddisfando appieno ogni sua aspettativa. Se siete single non aspettate che i vostri sogni diventino realtà per puro caso, dovrete darvi da fare se proprio volete ciò che desiderate. Nel lavoro guardatevi intorno e vedrete che l'ispirazione non vi mancherà. Voto - 8

Pesci: Mercurio in trigono dal segno del Cancro e Marte in congiunzione al vostro cielo vi regalano una giornata ottima dal punto di vista lavorativo. Sarete in grado di ottimizzare al meglio i tempi per svolgere i vostri incarichi, cercando di ottenere comunque dei buoni risultati. Sul fronte amoroso predominano passione e reazioni istintive, ma fate attenzione perché agire d'impulso potrebbe anche comportare dei rischi.

Se siete single e ci tenete davvero ad una persona, impegnatevi per non lasciarvela sfuggire. Voto - 7,5