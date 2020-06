L'oroscopo della giornata di martedì 2 giugno prevede tanta reattività sul posto di lavoro per i nativi sotto il segno del Capricorno, favoriti da un ottimo Giove in congiunzione, mentre il Leone troverà un po' di serenità all'interno della propria relazione di coppia. La fantasia non avrà limiti per i nativi dell'Acquario, che si daranno parecchio da fare per la propria anima gemella, mentre il Gemelli sarà preciso e ben organizzato sul posto di lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo per la giornata di martedì 2 giugno 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni dell'oroscopo di martedì 2 giugno segno per segno

Ariete: l'oroscopo della giornata di martedì si preannuncia abbastanza tranquillo per voi nativi del segno.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale questioni pratiche potrebbero causare qualche disagio, ma con un po’ di pazienza risolverete velocemente ogni problema. Se siete single inizierete ad interessarvi a nuovi campi che vi stanno incuriosendo. In ambito lavorativo quel che vi siete guadagnato e meritato sta per arrivare con qualche piccola maggiorazione di interessi. Voto 7,5

Toro: in questo periodo sarete molto attivi ed energici e vi darete molto da fare per portare a termine ogni obiettivo che vi siete prefissati. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo Mercurio in sestile dal segno dei Pesci vi darà la possibilità di dare vita a collaborazioni che potrebbero incrementare i vostri guadagni.

Sul fronte sentimentale vivrete momenti incantevoli in compagnia della vostra anima gemella, pieni di dolcezza e passione. I cuori solitari potrebbero riuscire ad avvicinarsi alla persona che amano. Voto 8,5

Gemelli: sarete precisi e puntuali in ogni cosa sul posto di lavoro durante la giornata di martedì, cercando di portare a termine con efficacia le vostre mansioni, anche quelle più impegnative.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale molti di voi stanno vivendo una seconda giovinezza all'interno della relazione di coppia, grazie anche al fatto che troverete spesso qualcosa da fare insieme. Se siete cuori solitari sarà una giornata abbastanza movimentata, ma avrete abbastanza energie da riuscire a fare tutto.

Voto 8

Cancro: l'oroscopo della giornata di martedì è abbastanza positivo per voi nativi del segno grazie a Mercurio in congiunzione. Sul fronte sentimentale, anche se vi sentirete un po’ giù di morale, il partner potrebbe cercare di tirarvi su. Se siete single cercate di dedicare più tempo agli altri. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo sarà una giornata molto proficua, e vedrete che presto riceverete delle gradite soddisfazioni. Voto 7,5

Leone: periodo non molto favorevole per voi nativi del segno, probabilmente a causa di Saturno in opposizione. In ambito lavorativo troverete tanti problemi da risolvere, che potrebbero impedirvi di raggiungere i vostri obiettivi. Cercate di mantenere la calma, può capitare a tutti di vivere una giornata negativa.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, invece, riuscirete a trovare uno spiraglio di felicità nella compagnia della vostra anima gemella. Se siete single cercate di curare maggiormente il rapporto con i vostri familiari. Voto 6,5

Vergine: l'oroscopo di martedì inizia sotto una buona configurazione astrale, con il pianeta Mercurio in sestile dal segno del Cancro. In amore la situazione sarà buona, e vivrete momenti molto piacevoli, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Se siete single il periodo potrebbe essere sfruttato appieno per cercare l'amore. In ambito lavorativo non darete nulla per scontato e non vi arrenderete fino a quando non avrete raggiunto i vostri obiettivi. Voto 8

Bilancia: oroscopo di martedì ottimo per voi nativi del segno, grazie soprattutto al pianeta Venere in trigono dal segno dei Gemelli.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale vi capiteranno tanti bei momenti in compagnia della vostra anima gemella. Le coppie nate di recente avranno voglia di fare qualcosa di nuovo. I cuori solitari si dedicheranno a trovare attività piacevoli da fare. In ambito lavorativo ci sarà tanta positività, anche quando vi capiteranno situazioni più complesse del solito. Voto 8,5

Scorpione: oroscopo della giornata di martedì nel complesso positivo per voi nativi del segno, grazie a un buon Marte favorevole dal segno dei Pesci. Sul fronte lavorativo le vostre idee procedono secondo una tabella di marcia ben stabilita e andrete spediti. Per quanto riguarda la sfera sentimentale puntare sul fascino non farà per voi, e per una volta dimostrerete il vostro amore con i fatti.

Se siete single potrete tornare a respirare un po' di libertà. Voto 8

Sagittario: il vostro umore sarà continuamente altalenante, soprattutto a causa del pianeta Venere in opposizione al vostro cielo. In amore non guardate sempre con sospetto la vostra anima gemella, altrimenti rischierete solamente di creare litigi. Ai cuori solitari l'oroscopo consiglia di aspettare tempi migliori in quanto sarà inutile sprecare energie per una relazione impossibile. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo Saturno in buona posizione potrebbe darvi un aiuto non trascurabile. Voto 6,5

Capricorno: l'oroscopo della giornata di martedì si presenterà abbastanza buono per voi nativi del segno, soprattutto per quanto riguarda l'ambito lavorativo, con Giove in congiunzione al vostro cielo.

Vi piacerà molto in questa giornata darvi da fare, sarete sempre reattivi e pronti a impegnarvi al massimo e vi sentirete utili a tante persone. Sul fronte sentimentale raccoglierete i frutti della vostra relazione di coppia, grazie soprattutto all'amore che date alla vostra anima gemella. I single saranno animati da tanta energia e potranno dare vita a nuovi progetti. Voto 8+

Acquario: si preannuncia un oroscopo entusiasmante per voi nativi del segno, soprattutto grazie a una splendida configurazione astrale. In amore la fantasia aleggerà nella vostra relazione di coppia, e avrete sempre in mente qualcosa da fare assieme alla vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Se siete single lasciatevi trasportare dalla piacevolezza delle gioie affettive e godetevi ogni attimo. Per quanto riguarda il lavoro, Marte vi dona energia e Saturno la creatività, ovvero un'accoppiata perfetta per ottenere ottimi risultati. Voto 8,5

Pesci: la configurazione astrale prevede il pianeta Venere in quadratura al vostro cielo e Marte in congiunzione. In amore, a parte qualche piccola incomprensione di coppia, non sarà così terribile stare con la vostra anima gemella. Se siete single rilassatevi e pensate di più a pianificare il vostro futuro. L'amore prima o poi arriverà. In ambito lavorativo, anche se con fatica, sarà possibile ottenere qualche gradito successo. Voto 7+