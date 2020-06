L'oroscopo della giornata di venerdì 5 giugno prevede un po’ di saggezza in più per i nativi Leone, che sapranno quasi sempre come rispondere agli altri, mentre Toro avrà modo di rinverdire un rapporto con una persona. La Luna nel segno del Sagittario prometterà una leggera ripresa per i nativi del segno, in amore oppure al lavoro, mentre Pesci sarà più sensibile e intuitivo nelle relazioni personali. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di venerdì 5 giugno 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo venerdì 5 giugno 2020 segno per segno

Ariete: configurazione astrale che prevede la Luna in trigono dal segno del Sagittario secondo l'oroscopo della giornata di venerdì.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale sarete più volubili, più appassionati e più romantici nei confronti della vostra anima gemella, inclini a vivere profonde emozioni con la persona che avete scelto di avere al vostro fianco. Se siete single grazie ai vostri amici potrete andare lontano, soprattutto lato sentimenti. Nel lavoro Mercurio in quadratura potrebbe non favorire il dialogo, dunque meglio evitare di stare spesso a contatto con la clientela o con i colleghi. Voto - 7,5

Toro: se siete single, in questa giornata potreste aspettarvi qualcosa in più del solito secondo l'oroscopo di venerdì. Se invece avete una relazione fissa fare attività assieme al partner vi piacerà molto. Se potete dunque, andate a trovare un parente o un amico.

Per quanto riguarda l'ambito lavorativo la posizione favorevole di Mercurio vi permetterà di esprimere molto bene le vostre abilità, tanto da convincere i colleghi più in alto di voi. Continuate su questa strada. Voto - 8+

Gemelli: un pochino di agitazione al lavoro potrà anche starci, soprattutto se si tratta di svolgere un compito arduo.

In ogni caso, se siete preparati, non fatevi prendere dal panico e rispondete ad ogni richiesta con calma e professionalità. Per quanto riguarda la sfera sentimentale Venere in ottima posizione vi garantirà piacevoli soddisfazioni in compagnia della vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Per quanto riguarda i cuori solitari sarete abbastanza chiari su come esprimervi con chi vi sta intorno, dedicando maggiore attenzione verso coloro che vi stanno più a cuore. Voto - 8

Cancro: sul posto di lavoro inizierete a prendere le cose molto più sul serio secondo l'oroscopo di venerdì. Cercherete di risolvere nel modo più accurato possibile le varie mansioni da svolgere ed eventuali problemi che potreste incontrare durante la giornata. In questo modo recupererete presto tanti punti che vi permetteranno nuovamente di assumere un ruolo di rilievo. Sul fronte sentimentale sarete fortemente attratti da una persona che avete conosciuto di recente, ma vi servirà una strategia adatta per fare colpo.

Se avete una relazione fissa dovrete esprimervi su alcune problematiche da risolvere. Non esitate a parlare quindi. Voto - 7,5

Leone: oroscopo di venerdì che vi vedrà un po’ più saggi del solito, grazie soprattutto alla Luna in trigono dal segno amico del Sagittario. Assieme a Venere in congiunzione, avrete spesso la risposta pronta per ogni evenienza, soprattutto nei confronti della vostra anima gemella. Se dovete mettere in piedi un nuovo progetto dunque, non esitate a farlo. Se siete single il dialogo con gli amici sarà molto più sciolto e scorrevole. Per quanto riguarda il lavoro gli affari procedono a rilento, e tornare in pista potrebbe essere più complicato del previsto. Voto - 7,5

Vergine: in questa giornata sarete abbastanza decisi per quanto riguarda la sfera sentimentale.

Una sferzata di fiducia in voi e nel partner vi aiuterà tanto per riconquistare la vostra anima gemella, dimostrando di essere delle persone presenti e innamorate. Se siete single e avete appena scoperto che la persona che vi piace non è interessata a voi, non abbattetevi e continuate a cercare. Inoltre sappiate che come una persona non può piacere a voi, alla stessa maniera può succedere il contrario. Per quanto riguarda il lavoro vedrete che dimostrando le vostre abilità saprete ottenere il successo che meritate. Voto - 7+

Bilancia: oroscopo di venerdì eccellente per quanto riguarda l'ambito sentimentale. Con una magnifica Venere in trigono dal segno dei Gemelli, non potete che aspettarvi grandi risultati nella vostra relazione di coppia.

Se siete single il desiderio d'amore si farà sentire, ciò nonostante non abbiate troppa fretta e godetevi la vita. Nel lavoro sarete particolarmente ambiziosi, con una grande voglia di raggiungere i vostri obiettivi ed ottenere risultati da primo della classe. Voto - 9

Scorpione: Mercurio e Marte in trigono rispettivamente dal segno del Cancro e dei Pesci promettono un oroscopo più che soddisfacente per voi nativi del segno. Sul posto di lavoro vi sembrerà più semplice svolgere le vostre mansioni, con calma, leggerezza e spensieratezza. Sul fronte amoroso invece una gradita sorpresa al partner potrà essere utile per aumentare l'affiatamento di coppia, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Se siete single potreste preferire maggiormente la compagnia dei vostri amici. Voto - 8,5

Sagittario: con la Luna in congiunzione al vostro cielo, l'oroscopo della giornata di venerdì si appresta ad essere soddisfacente per voi nativi del segno. Sul fronte sentimentale se avete avuto di recente una discussione con il partner, approfittate di questo cielo per chiedere scusa e cercare di rivivere nuovamente dolci emozioni con il partner. Se siete single comunicare ed entrare in contatto con gli altri sarà un'esperienza stimolante. Nel lavoro potrete contare sul sostegno dei vostri colleghi per poter riuscire a portare avanti un importante progetto di gruppo. Voto - 7,5

Capricorno: giornata nel complesso discreta per voi nativi del segno.

Nel vostro cielo ci saranno Giove in congiunzione e Mercurio in opposizione. Sul fronte lavorativo presterete maggiore attenzione per non commettere errori con i vostri incarichi, soprattutto in questo momento. Per quanto riguarda la sfera sentimentale ci sarà una notevole intesa di coppia tra voi e il partner, che vi permetterà di vivere piacevoli momenti insieme. Se siete single sarete simpatici e gentili con chi vi sta attorno. Voto - 8

Acquario: secondo l'oroscopo, in questa giornata saprete apprezzare maggiormente la tranquillità della vostra relazione di coppia. Vi piacerà molto quella calma che ci sarà in famiglia, e andrete particolarmente d'accordo con i vostri cari. Se siete single avrete una grande voglia di novità, soprattutto a livello affettivo.

Per quanto riguarda il lavoro sappiate che se volete raggiungere il successo, a volte sarà necessaria anche un po’ d'umiltà. Voto - 8-

Pesci: oroscopo di venerdì che vi renderà decisamente più umili per quanto riguarda la sfera amorosa, grazie soprattutto a Mercurio in posizione favorevole. Sarete più propensi a prendervi cura delle persone che amate, creando un'atmosfera calma e tranquilla. Se siete single gli amici potrebbero darvi una mano a realizzare un vostro desiderio. Nel lavoro Marte in congiunzione v'invita a rispondere con prontezza ai vostri impegni, realizzando nel migliore dei modi i vostri progetti. Voto - 8