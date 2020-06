Si avvicina un nuovo fine settimana per tutti e dodici i segni zodiacali. In attesa delle previsioni astrologiche del fine settimana, leggiamo l'Oroscopo del 12 giugno 2020, con tutte le novità che arriveranno in amore e nel lavoro.

Astri e oroscopo del 12 giugno 2020: la giornata

Ariete: in amore, chi vive una storia importante può iniziare a pensare a qualcosa di bello per il weekend. Se sentite del nervosismo non è per solo colpa vostra, ma di alcune persone che potrebbero andare contro le vostre idee. Nel lavoro in questi giorni siete piuttosto agitati.

Toro: per i sentimenti non alimentate polemiche inutile dopo le discussioni degli ultimi giorni.

Nel lavoro, se avete qualcuno che collabora con voi, in questa giornata potreste frequentarlo e capire come relazionarsi al meglio.

Gemelli: a livello amoroso situazione che non va a migliorare, rispetto alla giornata di ieri potrebbero esserci dei ripensamenti. Vi sentite maggiormente stanchi e nervosi. Nel lavoro non discutete per questioni di poco conto.

Cancro: in amore giornata intrigante con la Luna favorevole. Non sottovalutate ho un incontro a breve. A livello lavorativo quelli che negli ultimi tempi hanno visto un blocco o un ritardo, ora possono recuperare.

Leone: per i sentimenti giornata decisamente intrigante. Domenica potrà portare anche una bella emozione. Nel lavoro, chi sta aspettando una chiamata non deve essere troppo sfiduciato.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale, in amore meglio non sottovalutare un momento di disagio, le incomprensioni del momento nascono a causa dei problemi vissuti di recente. Chi è a stretto contatto con la persona amata anche in un'attività, in questi giorni potrà rivedere alcune questioni.

Nel lavoro siate previdenti.

Bilancia: per i sentimenti in questa giornata potreste reagire bene alle provocazioni. Con la Luna non in opposizione potrete rivedere e rivalutare alcune persone. Nel lavoro chiarite bene tutte le situazioni che negli ultimi mesi non sono andate bene.

Scorpione: a livello amoroso non trascurate una storia, ma anche le nuove amicizie perché potrebbero diventare importanti da qui ai prossimi giorni.

Nel lavoro agite in fretta, Luna favorevole che vi porta a gestire al meglio le nuove opportunità.

Sagittario: in amore giornata deludente, sarete alle prese con alcune discussioni. Se una coppia è forte in questi giorni ne verificherete la tenuta. Nel lavoro ci vorrà maggiore volontà per riuscire a vincere una sfida.

Stelle e oroscopo del 12 giugno 2020: previsioni

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale giugno è un mese non esaltante per i sentimenti, chi ha una storia la prosegue, ma chi non ha una relazione al momento è in dubbio. A livello lavorativo arriverà una bella soddisfazione.

Acquario: per i sentimenti giornata che parte bene, ma sarà ancora più interessante quella di domani.

Favorite le nuove conoscenze. Nel lavoro potrebbe arrivare una bella conferma.

Pesci: in amore non si esclude che ci sia una crisi in corso, per questo motivo maggiore prudenza se il vostro rapporto va avanti da anni. Nel lavoro avete la testa altrove in questa giornata, sarete poco concentrati.