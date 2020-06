Inizia un nuovo mese per i 12 segni zodiacali e l'oroscopo del 1° luglio è pronto a rivelare quali novità e sorprese sono presenti nel terzo giorno della settimana corrente. Per le persone Ariete è una giornata riflessiva, invece, per coloro che sono nati sotto il segno dell'Acquario è vivace. A seguire l'astrologia applicata alla giornata di mercoledì e le previsioni delle stelle dedicate ai 12 simboli dello zodiaco.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Cancro

Ariete – Questa giornata di mercoledì vi vede più riflessivi del solito. Sarà, forse, perché siete usciti da un periodo di cambiamenti e di situazioni che hanno richiesto alcune modifiche.

Fatto sta che avete voglia di fermarvi, di meditare e di ponderare bene ogni vostra scelta. Le stelle appoggiano le vostre intenzioni e dentro voi c’è un Ariete impaziente di cambiare, rivoluzionare e conoscere gente nuova.

Toro – C’è un tempo per cedere alla passione e uno per vivere ritmi più quieti. Forse questa premessa non sarà di vostro gradimento, ma questa è una giornata pacata, soprattutto per l’amore, una giornata che vi invita a riflettere sui vostri progetti e a risolvere problemi fastidiosi.

Gemelli – Se siete in cerca di qualcosa di diverso dal solito, forse questa giornata delude le vostre aspettative. Buona parte della giornata scorre in maniera piacevole, avete modo di divertirvi, frequentare anche persone nuove.

Molti di voi preferiscono, però, coltivare le amicizie più fidate e concentrarsi sul lavoro. Il vostro motto potrebbe essere: ‘Se capita bene, se non capita me ne farò una ragione’.

Cancro – Si prospetta un periodo discreto per i soldi e molto positivo per tutto ciò che riguarda la professione. Muovetevi piano, ponderate bene ogni passo e valutate a fondo le conseguenze che potrebbero incidere sul successo delle vostre iniziative.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Alcuni astri potrebbero aiutarvi a realizzare quello a cui aspirate.

Previsioni di mercoledì 1° luglio: da Leone a Scorpione

Leone – Questa potrebbe essere una giornata molto favorevole, in particolar modo se sentite il bisogno di tornare sui vostri passi, rivedere una scelta presa forse con troppa fretta o una situazione che ha deluso le vostre aspettative.

Tuttavia, l’unica nota positiva di questo mercoledì è che potete affrontare tutte quelle seccature e finalmente assaporare quella serenità tanto agognata.

Vergine – Anche se questa giornata vi sembra stressante, trovate il modo di trascorrere almeno un paio di ore serenamente con il vostro partner d’amore. Una cenetta a lume di candela squisita o una piccola scampagnata all’aria aperta. Il senso è quello di fare qualcosa che rompa gli schemi quotidiani. Metteteci più impegno e andrete alla grande.

Bilancia – Avete numerose occasioni di fare nuove amicizie e di frequentare gruppi diversi. Il vostro modo di comunicare vi aiuta a fare nuove conoscenze, anche in circostanze particolari. Se siete già chiacchieroni di vostro, attaccherete bottone ovunque e comunque.

Per i single, questa è la giornata giusta per fare qualche incontro piacevole. Favorite anche le avventure di una notte.

Scorpione – Tornano dubbi e insoddisfazioni. Forse in questa giornata avete bisogno di riflettere e avvertite persino il desiderio di rimanere da soli. Il miglior modo per vivere questi momenti è quello di andare in fondo ai vostri reali desideri, soprattutto se avete la testa confusa e non sapete come comportarvi. Presto le cose si sistemeranno da sole.

Astrologia giornaliera: da Sagittario a Pesci

Sagittario – In questa giornata ci sono situazioni positive che vi aiutano a risolvere eventuali problemi nati nei mesi precedenti. Vi aspetta un mercoledì per lo più sereno, che vi farà riprendere contatti con voi stessi, i vostri bisogni e quello che vorreste realizzare per la vostra vita personale.

Approfittatene, perché i transiti in atto nel vostro cielo incoraggeranno dialogo e iniziative di ogni tipo, viaggi compresi.

Capricorno – Se vi piaceva una persona ma pensavate di aver perso la vostra occasione per farvi avanti, questa giornata potrebbe offrirvi una seconda possibilità. Mostratevi più decisi, sfoderate le vostre qualità migliori, non fate finta di essere quello che non siete ma siate sempre voi stessi. In ogni modo, potreste aumentare le conoscenze e, quindi, incontrare una persona che possa far battere il vostro cuore. L'oroscopo consiglia di non perdere mai fiducia in voi stessi.

Acquario – Giornata vivace, ricca di novità e incontri che potrebbero perfino aiutarvi a cambiare modo di vedere le cose.

Non sottovalutate il potere dei contatti, se cercate lavoro aumentate il raggio delle conoscenze, magari potreste ricevere una proposta davvero interessante. Siate cauti con gli investimenti e le spese. Nel prossimo fine settimana qualche uscita in più potrebbe essere inevitabile.

Pesci – La giornata potrebbe portare qualche tensione familiare o nei rapporti con gli altri. Il problema è che non avete a disposizione molta diplomazia, anzi sarete piuttosto impulsivi e tenderete a rispondere per le rime al primo accenno di provocazione. Siate cauti e cercate di moderare il vostro linguaggio. Presto tutto andrà meglio, sempre se non avete combinato abbastanza danni.