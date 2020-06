Inizia un nuovo fine settimana, il penultimo del mese di giugno. Approfondiamo quindi le previsioni zodiacali e l'Oroscopo di sabato 20 giugno 2020 per tutti i 12 segni zodiacali, con in particolare le novità e i cambiamenti che arriveranno in amore e nel lavoro.

Astri e oroscopo del 20 giugno: previsioni da Ariete a Vergine

Ariete: in amore è sarà una giornata positiva, questo è un periodo utile per chi vuole fare nuove conoscenze. Nel lavoro tutto ciò che fate è supportato da una buona forza, Saturno favorevole aiuta.

Toro: per i sentimenti, se è rimasto aperto un contenzioso, ora è meglio chiarire.

Nel lavoro potrete finalmente recuperare dal punto di vista economico. Il Sole torna favorevole.

Gemelli: a livello amoroso giornata positiva con la Luna nel segno che porta novità. Nel lavoro attenzione ai rapporti con soci e collaboratori, riuscirete comunque a gestire tutto il meglio.

Cancro: in amore più ci si avvicina alla fine della settimana e più sarà possibile parlare in modo tranquillo. Buon periodo per iniziare una nuova amicizia. A livello lavorativo, per chi ha un'attività come dipendente potrebbe essere il periodo più adatto per fare scelte.

Leone: per i sentimenti questo è un periodo importante per valutare nuove storie. Coloro che sono rimasti soli da tempo possono guardarsi intorno.

Nel lavoro torna una buona energia.

Vergine: in amore questa giornata potrebbe riportare delle vecchie tensioni del passato. Nel lavoro invece potreste ricevere delle buone proposte.

Previsioni e oroscopo del 20 giugno 2020: la giornata da Bilancia a Pesci

Bilancia: in amore parlare potrebbe essere più complicato del solito, fortunatamente Venere è favorevole.

Nel lavoro non dovete concedere spazio alle discussioni. Il fine settimana sarà nervoso.

Scorpione: in amore le coppie che hanno avuto problemi in passato devono cercare di riconciliarsi. Il Sole torna favorevole. A livello lavorativo buone opportunità arriveranno nei prossimi giorni.

Sagittario: per i sentimenti la Luna in opposizione creerà qualche dubbio.

Le coppie che hanno avuto nel passato delle polemiche devono stare attente. Nel lavoro agite con cautela, non è un periodo no, ma ci sono ancora delle tensioni da tenere sotto controllo.

Capricorno: per i sentimenti occorre prestare attenzione perché sta per arrivare un cielo che porta la situazioni pesanti. State attenti alle polemiche. A livello lavorativo, chi ha fatto delle richieste e non ha ottenuto delle risposte deve ancora attendere ancora qualche giorno.

Acquario: nei sentimenti, chi è solo da tempo deve guardarsi intorno, Inca Venere continua un transito positivo. A livello lavorativo dovete evitare conflitti con una persona dello Scorpione o del Toro.

Pesci: in amore vi sentite nervosi, fate le cose con calma e soprattutto non parlate se non siete convinti di quello che pensate.

Nel lavoro complicazioni e tensioni con alcune persone che vi faranno perdere tempo.