L'estate 2020 probabilmente sarà diversa da molte altre, ma avrà in serbo per ogni segno dello zodiaco delle situazioni sostenute dai moti planetari di Venere, di Mercurio e di Giove in particolare.

I segni che avranno sicuramente degli influssi positivi in amore saranno sostanzialmente quelli di aria, con Gemelli in testa; mentre quelli che avranno molteplici opportunità di stampo professionale ed economico saranno prevalentemente quelli di fuoco.

Nel dettaglio, le previsioni per l'estate del 2020 per tutti i 12 segni zodiacali.

Toro sottotono, desiderio di dolcezza da parte del Cancro

Ariete: per l'amore sarà un periodo stagionale ricco di emozioni e di romanticismo grazie a Venere che illuminerà gli incontri dei single ma anche l'affinità di coppia, rendendola più forte.

L'ambito professionale sarà sostenuto da una eccellente fortuna che con l'incedere delle settimane arriverà a raggiungere traguardi ragguardevoli, anche se a causa dei pochi guadagni in arrivo, sarà opportuno risparmiare.

Toro: le faccende amorose saranno affrontate leggermente sottotono fino ai primi giorni di agosto, quando Venere sarà in sestile e potrete godere di tanto affiatamento che porterà a progetti di coppia molto gratificanti.

La fortuna di Giove e la spinta di Mercurio sul fronte lavorativo saranno preponderanti per trovare lavoro, per avere molteplici occasioni affaristiche e per poter avere guadagni più che soddisfacenti.

Gemelli: fra i favoriti di questa estate, avrete dalla vostra parte un Venere che farà fiorire la vostra relazione sotto molti punti di vista, a cominciare da un romanticismo brillante e creativo.

Se Venere vi regalerà la sua piccola fortuna anche sul lavoro, purtroppo Giove potrebbe essere il fautore di qualche miraggio che diminuirà nel corso della fine della bella stagione.

Cancro: purtroppo dovrete attendere le ultime settimane dell'estate per avere qualche momento in più di dolcezza e romanticismo con il vostro partner, mentre per i single gli incontri saranno più numerosi ma ancora ben lungi dall'essere considerati potenziali relazione.

Sul lavoro il consiglio sarà quello di fare attenzione alle novità, perché molte di queste potrebbero rivelarsi delle chimere che non vi daranno i risultati e i guadagni che vorreste. Mercurio favorirà gli impieghi creativi e quelli in cui è necessaria una comunicazione diretta.

Leone: avrete una stagione d'oro per l'amore, perché Venere in sestile fino al giorno 4 agosto sarà di grande aiuto per fare nuove conoscenze e per rafforzare l'unione delle coppie già mature con tanta passione e romanticismo.

Di tutt'altro avviso l'aspetto lavorativo, con poca voglia di osare nelle faccende affaristiche e una fortuna che purtroppo vi ostacolerà, più che donarvi delle opportunità.

Vergine: non dovrete avere molte aspettative per l'amore perché soltanto durante il mese di agosto avrete delle opportunità di fare amicizia con qualcuno e sperare in una affinità di coppia più vivace e florida.

Purtroppo non ci saranno dei salti di qualità sul lavoro, e spesso e volentieri potreste non essere molto interessati a svolgere le vostre mansioni responsabilmente. Però la fortuna di Giove avrà effetto sulla ricerca di un impiego per chi ancora ne attende uno.

Sagittario motivato, monotonia per Scorpione

Bilancia: ci saranno molte occasioni per i single di conquistare la persona amata, e altrettante per le coppie per riappacificarsi e per far maturare la propria relazione.

Più che la fortuna, saranno le energie pressoché inesauribili quelle che vi saranno di aiutoper concludere progetti ed affari nel migliore dei modi. Sarà opportuno però tenere sotto controllo lo stress.

Scorpione: gran parte dell'arco temporale della bella stagione sarà all'insegna della staticità e della monotonia per i sentimenti e la sfera amorosa in generale. Soltanto dopo il giorno 4 agosto avrete Venere e Marte sempre più favorevoli alla vostra costellazione.

Sul posto di lavoro potreste riscontrare una competitività la quale più che produttiva potrebbe essere fortemente deleteria per eventuali collaborazioni altrimenti molto produttive. Giove però sarà dalla vostra parte con i progetti in solitaria.

Sagittario: dovrete spingere il partner ad avventurarvi con voi, se non volete una estate priva di stimoli e di emozioni. Le relazioni incominciate da poco tempo invece avranno bisogno di più trasparenza da parte vostra.

Se avete fatto del vostro meglio per gettare le basi di un progetto professionale efficace, avrete sia un successo garantito che un guadagno più formidabile rispetto al passato.

Capricorno: Venere vi sarà avverso per molto tempo nel corso dell'estate, quindi se per fortuna non dovreste arrivare a litigi e discussioni con il partner, sicuramente potreste avere una atmosfera molto tesa e a tratti insopportabile.

Più sicuro e determinato sarà il settore lavorativo, con tanta grinta e una spinta vivace che vi renderà non soltanto fra le persone più apprezzate ma anche quelle più pagate.

Acquario: periodo eccezionalmente brillante per l'amore. Energia erotica e tanta voglia di trascorrere del tempo insieme vi faranno imbarcare in una avventura, magari un viaggio che avete sempre voluto fare.

Ottima questa intraprendenza lavorativa che vi vedrà efficienti e risoluti nei momenti più salienti, quindi evitate di affidarvi completamente alla fortuna.

Pesci: durante questa estate sarà molto difficile tenere insieme i cocci di una vita sentimentale purtroppo già criticamente degradata. Se vorrete riappacificarvi o cercare qualche nuova relazione, settembre sarà il momento più indicato.

La fortuna di Giove sarà essenziale sia per i progetti in essere che per la ricerca di un lavoro che vi dia una stabilità economica accettabile.