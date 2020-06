Un quadro astrale positivo protegge i nativi del Toro durante questo weekend: saranno 48 ore energiche, spensierate e ricche di sorprese per il segno. Lo stesso vale per il Cancro che potrebbe fare degli incontri interessanti. Al contrario, per la Vergine è bene concedersi un po' di riposo ed evitare gli sforzi. L'Acquario invece dovrebbe controllare le spese e limitare le uscite.

Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo del weekend, sabato 13 e domenica 14 giugno 2020, per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del weekend 13 e 14 giugno, da Ariete a Pesci

Ariete: durante la giornata di sabato 13 giugno qualcuno potrebbe risentire di alcuni malesseri fisici, è un momento faticoso e le stelle consigliano prudenza in tal senso. Domenica potrete recuperare un po’ di forza, ma meglio non esagerare. Bene l'amore, qualcuno potrebbe fare delle conquiste.

Toro: l’oroscopo lascia presagire un fine settimana ricco di energie e vitalità, c’è voglia di leggerezza e soprattutto di divertirsi. È il periodo ideale per organizzare un viaggio o una gita fuori porta. L’amore è passionale e romantico, anche gli incontri sono favoriti.

Gemelli: le prossime 48 ore sono caratterizzate da un grande desiderio di staccare la spina dagli impegni e dedicarsi alla cura del partner e della famiglia.

Un ostacolo in tal senso potrebbe però essere il fisico, qualcuno infatti potrebbe accusare lievi malesseri. Non sottovalutate l’idea di sottoporvi a un controllo medico approfondito.

Cancro: l’oroscopo di sabato 13 e domenica 14 lascia presagire due giornate intense e ricche di divertimento. Le problematiche dei giorni passati sono ormai un lontano ricordo e i nativi del segno possono guardare avanti con ottimismo.

Questo weekend è ideale per organizzare una cena tra amici, un piccolo viaggio o un’escursione.

Leone: un quadro astrale vantaggioso protegge il segno, soprattutto per quanto riguarda l’amore e i rapporti interpersonali. Anche gli incontri sono favoriti, le stelle ci fanno sapere che le relazioni che nascono in questo periodo potrebbero rivelarsi importanti per il futuro.

Domenica 14 giugno qualcuno potrebbe ricevere una notizia da lontano.

Vergine: l’oroscopo consiglia di essere cauti durante le prossime due giornate, evitare gli sforzi e le polemiche, ma soprattutto concedersi un po’ di riposo. Potrebbe essere necessario sottoporsi ad un controllo medico o iniziare delle cure specifiche.

Bilancia: durante le giornate di sabato 13 e domenica 14 giugno i nativi del segno potrebbero avvertire una forte voglia di evadere e di vivere nuove avventure. Le stelle vi favoriscono e accolgono questo desiderio, si possono vivere belle emozioni e magari fare nuove interessanti conoscenze. Non restatevene con le mani in mano, è il momento di ricominciare a vivere.

Scorpione: è un momento di recupero per il segno, chi nei giorni precedenti ha accusato dolori e fastidi fisici può ricaricare le energie ed eliminate alcuni fastidi.

L’amore ricopre un ruolo centrale durante le prossime giornate, la passione è viva e gli incontri sono favoriti, anche se probabilmente non si riveleranno più importanti dell’emozione di una sera.

Sagittario: l’oroscopo del weekend consiglia ai nativi del segno di agire con prudenza durante le prossime 48 ore, soprattutto per quanto riguarda il fisico e i rapporti con gli altri. La stanchezza e il nervosismo potrebbero favorire la nascita di contrasti e polemiche in amore e in famiglia. Ritagliatevi dei momenti per voi ed evitate di sfogare il vostro nervosismo sugli altri.

Capricorno: durante le giornate di sabato 13 e domenica 14 potrebbero esserci delle questioni legali o finanziarie da risolvere.

Le stelle consigliano di effettuare dei tagli e limitare le spese non necessarie. Armonia in amore, anche gli incontri sono favoriti.

Acquario: potrebbe essere necessario per i nativi del segno fare un bilancio domestico. Da un po’ di tempo potreste avere dei problemi per quanto riguarda la gestione delle spese, è il momento di cambiare la situazione. In amore continua una fase di serenità e romanticismo e anche gli incontri sono favoriti.

Pesci: il consiglio degli astri per la giornata di sabato 13 giugno è quello di concedersi un momento di riposo, per favorire il recupero fisico. Quella di domenica 14 è invece la giornata ideale per dedicarsi alla proprie passioni e ai propri hobby. Serenità in amore.

Bene la sfera lavorativa.