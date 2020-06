L'Oroscopo dell'amore di coppia di mercoledì 3 giugno approfondisce la presenza di Luna in Scorpione, che regala sensazioni magnetica e passionali. L'astro d'argento nella casa astrologica dello Scorpione, occulta e misteriosa, si rispecchia in acque torbide divenendo molto introspettiva e profonda. Così anche la Vergine, Capricorno, Cancro e Pesci entrano in contatto con i sentimenti introducendosi anche negli angoli del cuore più nascosti. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Luna in Scorpione nell'oroscopo dell'amore di mercoledì

Ariete: Venere e Sole risultano benefici dai Gemelli e introducono scenografie entusiasmanti e piacevoli.

Attenzione a non lasciarvi trascinare da ricordi passati che possono intristirvi e offuscare la relazione a due. Illuminate il buio progredendo e imparando proprio da queste esperienze passate, per evolvere in futuro con maggiore consapevolezza.

Toro: Luna agisce in opposizione, quindi attenzione a non trattenere nella vostra interiorità e in maniera eccessiva, una rabbia che può salire a galla ed esplodere all'improvviso come un vulcano. Solo all'apparenza calmi, cercate di avviare un'autoanalisi della coppia che spegne ogni tipo di conflittualità.

Gemelli: la quadratura di Marte con Venere rende le sensazioni a due piuttosto nervose, ma l'influenza benefica e magnetica di Luna dallo Scorpione rende l'amore molto più intrigante e misterioso.

Beneficiate quindi di questo intreccio planetario che fa approfondire la relazione a due con maggiore sensibilità e charme.

Cancro: tendete a parlare molto dei sentimenti che provate, con Luna favorevole che stringe un bel trigono astrologico con Mercurio nel segno. Così approfondite un dialogo prezioso per far crescere la relazione a due.

Un'intuizione amorosa non manca di certo con il satellite notturno che garantisce tanta immaginazione e sexappeal.

Leone: Luna rema contro e anche Saturno non è nella posizione migliore, quindi vi sentite come sballottati a destra e a manca. Ma non perdete di vista i vostri obiettivi e cercate di non scoraggiarvi, poiché potete superare al meglio le avversità contando sull'aiuto benefico di Venere e Sole.

Vergine: l'influenza del satellite notturno si fa sentire dalla casa ottava astrologica e fa superare i dubbi e le paure, illuminando in maniera introspettiva e costruttiva la relazione a due. La vostra empatia colora di atmosfere seducenti e magiche la storia amorosa, introducendo sfumature passionali e molto profonde.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la vicinanza dell'astro d'argento si fa sentire ed esprimete di più le vostre sensazioni, anche se Plutone in quadratura cerca di far accentuare alcune emozioni spiacevoli, come la gelosia e un modo di fare molto vendicativo. Cercate di superare il tutto con un'autoanalisi produttiva e chiarificatrice sia per voi che per la relazione a due.

Scorpione: Luna nel segno garantisce tanta passionalità in coppia e un modo di amare disarmante e magnetico. La sensualità diventa istintiva e al tempo stesso indagatrice, così cercate di scavare a fondo nella vostra interiorità e in quella del partner, a caccia di emozioni preziose per rendere la storia amorosa più intrigante e piccante.

Sagittario: approfondite le sensazioni a due contando sull'aiuto benefico di Mercurio in Cancro che avvia una comunicazione sensibile e introspettiva. Magari riuscite a chiarirvi le idee sulla relazione di coppia e a introdurre i cambiamenti giusti, per raggiungere la concretizzazione dei sogni ambiti.

Capricorno: la posizione di Luna in Scorpione diventa preziosa per rendere più magnetica la relazione a due.

L'astro d'argento in sinergia con Plutone, sprigiona un'energia quasi esoterica per portare in superficie sensazioni mai provate prima. Scavando in profondità, avviate una rigenerazione interiore benefica per progredire in due.

Acquario: ci sono troppi dubbi e incertezze prodotti da un Saturno troppo rigoroso e pignolo nel segno. Venere e Sole in compenso, garantiscono piacevoli momenti a due e anche la posizione favorevole di Luna in Scorpione fa ampliare le prospettive amorose con maggiore profondità d'animo.

Pesci: Luna dallo Scorpione offre una bella carica energetica affascinante e passionale. Spetta a voi indirizzarla nel verso giusto, approfondendo l'amore in maniera intima e agendo immediatamente per concretizzare i sogni amorosi.

Mantenete vivo lo spirito d'iniziativa e progredite con fervore in due.