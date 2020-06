Per il segno dell'Acquario questa estate 2020 sarà eccellente sul fronte amoroso, con rafforzamenti dell'eros e del romanticismo all'interno della coppia e tante opportunità di fare colpo su qualcuno. Marte e Venere più di qualunque altro pianeta saranno essenziali per la fortuna sul piano burocratico e finanziario e per le energie sia sul lavoro che per l'ambito amoroso. Purtroppo con l'arrivo di settembre le cose potrebbero prendere una piega piuttosto negativa.

Amore

Venere in trigono per quasi tutta l'estate sarà un ottimo espediente per rafforzare la vostra storia d'amore con tante iniziative estremamente romantiche e adatte per creare una atmosfera unica nel suo genere, anche dal punto di vista erotico.

Le discussioni saranno relativamente brevi e comunque quasi mai prese seriamente, perché Marte con l'incedere della bella stagione sarà sempre più propenso a mandarvi degli influssi positivi che si tradurranno con tanta energica passionalità.

Per fare incontri con persone potenzialmente affini a voi, vi basterà rinnovare un po' il vostro look ed uscire allo scoperto, dal momento che apparirete molto affascinanti, e non soltanto fisicamente.

Purtroppo con l'arrivo di settembre le cose potrebbero prendere una piega decisamente opposta, quindi vi converrà affrettarvi.

Lavoro

La combinazione fra Venere e Urano sarà preponderante per avere sia una spinta ragguardevole da parte di voi stessi che della fortuna, seppure piccola.

Tutti i progetti con cui avrete a che fare, senza menzionare gli affari, saranno sicuramente sorretti dalla buona sorte concludendosi bene e senza errori. Le collaborazioni saranno quelle che più di ogni altra cosa vi faranno stringere relazioni professionali vincenti, anche per eventuali idee future.

Purtroppo Giove non sarà alla vostra portata, ma d'altro canto non sarà in opposizione. Quindi anche da questo pianeta potrebbero subentrare dei colpi di fortuna, specialmente per chi è alla ricerca di un impiego che possa soddisfare il desiderio di autonomia.

Il consiglio complessivo sarà quello di consolidare la vostra posizione prima che subentri un settembre non del tutto 'sereno'.

Fortuna e salute

Se Giove potrebbe portare qualche delusione, Venere invece sarà pienamente benevolo con voi. Dunque non dovrete assolutamente preoccuparvi se qualche dettaglio andrà storto o semplicemente non sarà in linea con i vostri desideri.

Le energie saranno quelle che più serviranno in questo periodo e Marte in transito nella vostra costellazione non vi deluderà affatto, soprattutto sul piano fisico. Buone risorse energetiche sono spesso sinonimo di una salute nel complesso buona, quindi anche il benessere sarà tranquillamente alla vostra portata.