L'estate 2020 per il segno dei Pesci non sarà molto buona per l'amore, dal momento che le coppie meno durature non 'sopravvivranno' a questa quadratura di Venere, ma il lavoro sarà costellato da molta fortuna che deriverà sia da Giove che da Venere, nelle ultime settimane della stagione.

Marte sosterrà i nati di questo segno solamente nel mese di giugno, dopodiché subentreranno poche energie e una stanchezza molto accentuata.

Amore

Purtroppo con un Venere in quadratura le cose in amore non saranno molto facili, soprattutto se avete già dei fraintendimenti non chiariti e una crisi che non avete nemmeno provato a superare.

Allora si potrebbe arrivare ad un capolinea nella vostra relazione che, anche se sarà particolarmente doloroso per voi, d'altro canto potrebbe risultare l'unica soluzione possibile. Però ci saranno molte possibilità di rendere un amore finito una splendida amicizia su cui poter contare nei vostri momenti più difficili.

Settembre ci sarà finalmente una Venere in trigono che sicuramente vi incentiverà a fare amicizie nuove, a sviluppare una intesa familiare più affiatata e di avere qualche flirt emozionale che vi lascerà ben sperare. Giove darà una mano con le occasioni che si presenteranno, quindi cercate di sfruttare questo determinato lasso di tempo uscendo.

Lavoro

Le opportunità lavorative non mancheranno sempre grazie a Giove in sestile per tutto l'arco della bella stagione, ma arriverà ulteriore fortuna anche da Venere da agosto in poi.

Ogni cosa quindi verterà esattamente nel verso giusto e pressappoco come voi avete sempre desiderato, dagli affari alle collaborazioni, dai progetti in essere alla ricerca di un impiego che vi dia soddisfazioni. A proposito di trovare un lavoro, sarà necessario essere attivi inviando curriculum e dimostrando ciò che valete nei momenti di colloquio o di prova.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Marte sarà presente nei primi giorni dell'estate, quindi non sarete esenti da energie magnifiche e che vi daranno una forte spinta stacanovista nella prima parte della stagione. Saturno però di tanto in tanto cercherà di far stridere queste eccellenti forze fisiche con qualche momento di stress e stanchezza.

Fortuna e salute

Come già detto in precedenza, la fortuna di Giove prima e quella di Venere poi vi garantirà una 'distribuzione' abbastanza omogenea della vostra buona sorte, prevalentemente utile per l'organizzazione lavorativa e per gli affari, nonché per qualche problema burocratico che verrà risolto in un battito di ciglia. Quindi l'ottimismo non vi mancherà.

Ciò che invece potrebbe essere molto deleterio per le vostre forze fisiche sarà questo Marte che lentamente vi porterà ad essere irritabili e stressati. Dovrete fare attenzione alla salute anche se questa non presenterà problemi rilevanti o preoccupanti.