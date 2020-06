Sarà una estate 2020 che guarderà positivamente al lavoro e agli affari, quella per il segno del Sagittario. Guadagni e promozioni saranno alla portata dei nati di questo segno, ma purtroppo l'amore dovrà essere relegato alla fine della bella stagione, preferibilmente nel mese di settembre con un pianeta Venere più favorevole.

Si avvertiranno dei miglioramenti anche nel settore della salute e delle energie, con molte opportunità di viaggiare e di fare molteplici esperienze.

Amore

Venere in opposizione non vi permetterà di vivere una estate all'insegna dell'amore e tanto meno della passionalità. Purtroppo non ci saranno evoluzioni nella vostra relazione già avviata e si riscontrerà molta monotonia stando perennemente in due.

Movimentare le vostre giornate con qualche amico sicuramente non farà male. Se invece state cercando l'anima gemella, ci potrebbero essere numerose occasioni di venire rifiutati e di contrarre delle delusioni anche piuttosto cocenti, quindi il consiglio sarà quello di focalizzare la vostra attenzione sulle amicizie e sulla famiglia nelle quali troverete sempre del supporto prezioso.

Settembre però porterà con se dei risvolti più positivi, dal momento che Venere si muoverà verso il suo trigono. Quindi sarete sensuali sia con il vostro partner che con una potenziale anima gemella. Fate soltanto attenzione ad essere il più chiari possibili se volete avere una relazione seria oppure una semplice avventura.

Lavoro

Se avete gettato delle basi solide oppure intrapreso una nuova carriera durante il periodo primaverile, il lasso di tempo estivo sarà sicuramente molto remunerativo e colmo di guadagni. Una prospettiva abbastanza rosea e con poche sbavature, che vi porterà anche a pensare ad un investimento, al miglioramento della condizione lavorativa con molti accorgimenti che ora potrete permettervi di adottare.

Nel frattempo, continuate ad essere produttivi, perché potrebbe arrivare anche qualche promozione niente male.

La ricerca di lavoro sarà buona, ma dovrete essere molto tenaci e non cedere facilmente alle prime 'sconfitte'. Non demordere dovrà essere la vostra espressione d'ordine per questa estate.

Fortuna e salute

La fortuna sarà preponderante per il settore economico, per le finanze e per gli affari che prevedono guadagni pressoché immediati. Avrete possibilità anche di avere qualche ricompensa in fatto di autostima, quindi anche di apparire seducenti e attraenti in ambito sentimentale.

Una salute di ferro vi permetterà di essere veloci sul lavoro e allo stesso tempo di godervi qualche viaggio o uno sport che farà al caso vostro.