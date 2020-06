Non ci saranno ottime notizie per il segno dello Scorpione nel periodo estivo del 2020.

A partire dall'ambito amoroso che non darà delle sostanziali novità positive se non nelle ultime settimane della bella stagione, il lavoro potrebbe essere altrettanto colmo di difficoltà molto pesanti e che, solo con una dedizione più accentuata, saranno risolvibili.

Periodo precario anche per la salute, ci saranno degli accorgimenti da prendere in modo più serio del solito.

Amore

L'intero arco estivo purtroppo non sarà molto indulgente con l'aspetto sentimentale del vostro segno, ma vi basterà attendere il giorno 4 agosto per avere Venere in trigono e un Marte finalmente uscito dalla quadratura in modo quasi definitivo.

Per quanto riguarderà il lasso di tempo da giugno in poi, ci potrebbero essere fraintendimenti e nervosismi che all'interno della coppia avranno degli effetti alquanto negativi, fra i quali degli eventuali allontanamenti o delle rotture a cui sarà difficile porre rimedio.

Anche la ricerca di un partner purtroppo sarà letteralmente ferma per gran parte della bella stagione, ma nelle ultime settimane di agosto ci saranno molte più chance di fare qualche conquista e di avere un Marte che regalerà dei risvolti molto più erotici e meno scontrosi.

Lavoro

Se Giove in sestile sarà fondamentale per la riuscita di affari e progetti durante questa estate, la quadratura di Saturno vi renderà il settore lavorativo decisamente ostico e pieno di ostacoli che metteranno alla prova non soltanto la vostra dedizione professionale ma anche i vostri nervi.

Anche qualche collega potrebbe rappresentare una competizione poco sana e incline a provare un po' di invidia nei vostri confronti.

Per chi è alla ricerca di un impiego invece le cose potrebbero essere drasticamente diverse, perché intraprendere una carriera per la prima volta o cambiarla in favore di una più remunerativa sarà una mossa molto più prolifica per la vostra economia.

Il consiglio è di muoversi fin dai primi giorni della stagione.

Sarà anche il momento di investire per un acquisto importante che darà alla vostra vita una cadenza più comoda e serena.

Fortuna e salute

Se non fosse per Saturno, questo Giove per voi potrebbe rappresentare un vero e proprio elemento di grande fortuna.

Avrete questa fetta di buona sorte soltanto in parte, ma comunque determinante per la buona riuscita di progetti lavorativi e di accordi molto sostanziosi economicamente. Vi basterà anche essere più concentrati e meno disposti ad essere distratti, soprattutto nei momenti critici.

La salute purtroppo non brillerà particolarmente e gli acciacchi che potrebbero verificarsi dovrebbero farvi subito mettere a riposo e farvi evitare lavori troppo faticosi fisicamente.