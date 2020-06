Questa estate 2020 sarà molto particolare per i nati del segno del Toro, con un Giove che darà loro molta fortuna sul lavoro e sulle varie carriere professionali, mentre per l'amore il momento propizio per fare progetti duraturi si presenteranno solamente nelle ultime settimane della bella stagione.

La salute risentirà di qualche acciacco e di qualche momento di estrema stanchezza e spossatezza, e la mente sarà spesso sottoposta a pesi troppo gravosi e stressanti.

Amore

Non ci saranno molte novità in amore questa estate complessivamente. Venere sarà in sestile solamente dal giorno 5 agosto in poi, quindi la maggior parte del periodo estivo potrebbe essere monotono in amore, senza alcun tipo di sbocco che invece avrete modo di sperimentare più avanti, appunto durante le ultime settimane della stagione.

Ci potrebbero essere delle proposte di convivenza, di matrimonio, o di qualunque altro passo avanti per far progredire la vostra relazione sentimentale, ma soltanto alla fine della stagione.

Le ultime settimane saranno sicuramente all'insegna della passionalità e della voglia di divertirsi con la persona amata anche grazie alla positività e all'ottimismo del Sole. Ottimi gli incontri, che saranno baciati dalla vostra spiccata sensualità.

Lavoro

Giove, Venere e Mercurio vi daranno molteplici possibilità di procedere con la vostra carriera professionale in modo efficiente e sereno con ostacoli quasi assenti, grandi prospettive per le collaborazioni e una notevole capacità di azione che spesso e volentieri vi darà modo di accelerare per determinati progetti.

I guadagni saranno più che eccellenti, ed anche se sarete pronti ad fare un investimento più difficile dovrete sempre e comunque ricordarvi di fare attenzione alle vostre finanze. Saturno in quadratura infatti non vi permetterà di fare ogni cosa esattamente come la desiderate, ma almeno non sarete completamente in balia dei suoi capricci.

Siate molto più prudenti e accorti del solito, e le cose verteranno verso la direzione giusta.

Fortuna e salute

Sicuramente Giove con la sua grande fortuna farà indubbiamente la sua parte, regalandovi opportunità su molti campi, ma le avversità purtroppo non mancheranno affatto a causa di questo Saturno non proprio eccellente, anzi.

Avrete molta fiducia nelle vostre capacità, ma probabilmente la stanchezza e le scarse energie sia fisiche sia mentali vi metteranno in condizione di dover staccare spesso la spina per recuperare le forze che perderete abbastanza facilmente. Per farlo, non ci sarà bisogno di molto. Sarà necessario fare qualche chiacchierata in più con qualcuno o dedicarvi ad hobby e sport che hanno sempre attirato la vostra attenzione ma che non siano troppo faticosi.