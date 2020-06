Nel corso della giornata di lunedì 22 giugno 2020 l'amore risveglierà i nati del segno dell'Ariete nel modo giusto, esattamente come il Cancro e lo Scorpione che riscopriranno maggiore positività per molti ambiti.

Il Leone avrà quella marcia in più che darà loro opportunità di guadagno, mentre la Vergine potrebbe subire qualche perdita finanziaria a causa di spese urgenti a cui adempiere.

A seguire, le previsioni segno per segno della giornata.

Toro in difficoltà

Ariete: l'ottimismo in amore sarà letteralmente alle stelle, con tante iniziative da svolgere in coppia e una spiccata intesa con il partner che sicuramente non passerà inosservata a nessuno.

Continuate così.

Toro: purtroppo riscontrerete delle problematiche sul lavoro fin dalle prime ore, a causa di qualche contrasto all'interno della cerchia dei colleghi che sicuramente per il momento non saranno risolti.

Gemelli: avrete voglia di essere più concilianti e generosi, perciò avrete un occhio di riguardo per i rapporti interpersonali che intercorrono soprattutto all'interno del posto di lavoro, ma anche con le amicizie.

Cancro: non ci sarà una gran fretta nel cominciare la giornata lavorativa, perché avrete già gettato le basi per un guadagno assicurato e del lavoro che, sebbene sia abbastanza enorme, non richiederà una gran celerità.

Leone: i guadagni non si faranno attendere molto, e anche le vostre idee non saranno più 'condannate' ad essere accantonate per lunghi periodi di tempo.

Avrete comunque del tempo per riflettere.

Vergine: già dalle prime ore avrete bisogno di fare spese importanti per la casa o comunque per la famiglia, ma sarete comunque attenti come sempre alle vostre finanze, risparmiando laddove si possa.

Bilancia chiacchierona

Bilancia: avrete una parlantina più sciolta del solito, e che si tradurrà positivamente in un magnetismo per chiunque voglia ascoltarvi e divertirsi allo stesso tempo.

Sarete anche più gentili con i colleghi.

Scorpione: avrete molta più fiducia nelle vostre capacità comunicative, e le utilizzerete per essere creativi, esuberanti, ma anche molto dolci con il partner o comunque con la famiglia, sia essa la vostra oppure quella di origine.

Sagittario: qualche piccolo errore sul campo lavorativo potrebbe mettervi in una posizione alquanto scomoda, e che potrebbe farvi scivolare in modo abbastanza rovinoso se non correrete subito ai ripari.

Capricorno: avrete un affiatamento maggiore all'interno della cerchia familiare che vi farà riscoprire il vostro lato più tenero e 'pantofolaio', nonché quella vena passionale che vi farà avvicinare ulteriormente al partner.

Acquario: vi sentirete più a vostro agio stando da soli, magari dedicandovi a un hobby che vi faccia sentire bene e che vi dia delle idee da sfruttare anche nella vita di tutti i giorni, pure al lavoro.

Pesci: sfrutterete alcune vostre peculiarità professionali per mettere a frutto progetti del tutto nuovi e che potrebbero essere molto remunerativi. Attenzione a qualche piccola delusione di stampo sentimentale.