L'Oroscopo degli ultimi giorni di giugno e dei primi di luglio, ci svela qualche dettaglio, riguardo le nostre giornate. Da lunedì 29 giugno fino a domenica 5 luglio ci saranno delle novità che riguarderanno soprattuttoi nati sotto il segno dei Pesci, che potrebbero fare un incontro interessante che li farà sognare, mentre lo Scorpione vivrà delle giornate ricche di passione con il proprio partner. Scopriamo cosa succederà ai 12 segni dello zodiaco nel dettaglio.

Oroscopo settimanale per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete: nella prossima settimana avrete una vita molto movimentata che vi farà essere indecisi sulle nuove avventure di cui sarete protagonisti: viaggi, un nuovo incontro e la possibilità di guadagno attraverso nuove opportunità.

Se siete in coppia vi sentirete un po' soffocati dal rapporto a due e avrete voglia di evadere verso nuove avventure e cercherete nuovi stimoli.

Toro: nei prossimi giorni avrete dei piccoli problemi burocratici da risolvere, ma non sarà niente di grave. Troverete un grande aiuto all'interno della vostra famiglia o un supporto da parte di una persona di fiducia, magari un amico.

Gemelli: sentite la voglia di cambiare qualcosa nella vostra vita il lavoro, l'amore, il luogo in cui abitate. Potrebbe essere arrivato, per il segno dei Gemelli, il momento per fare dei bilanci e di dare una svolta.

Cancro: settimana ricca di romanticismo e di intesa con il vostro partner. Se siete single potrete fare un incontro interessante.

A livello lavorativo vi sentirete stanchi e affaticati, pertanto sarebbe opportuno prendersi un periodo di pausa, qualche giorno di ferie se potete, per staccare la spina.

Le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone: avrete voglia di evadere e di partire per dare una scossa alla vostra vita: mare, montagna o lago, non importa, ma avrete un forte desiderio di uscire dalla routine.

Se siete single la prossima settimana non sarà favorevole per nuovi incontri, ma non preoccupatevi, perché le prossime settimane potrebbero essere decisive.

Vergine: sarete molto nervosi e dovrete cercare di mantenere la calma per non incrinare alcuni rapporti, soprattutto a livello lavorativo. In amore qualche incomprensione con il vostro partner.

Se siete single potrete incontrare qualche vecchia conoscenza. Avrete voglia di viaggiare e partire per evadere qualche giorno.

Bilancia: sarà una settimana piena di novità a livello lavorativo e chi è in cerca di una svolta professionale, potrebbe ricevere una proposta interessante. Attenzione a valutare bene le offerte che riceverete. Avrete voglia di fermarvi e di vivere la tranquillità di casa insieme ai vostri affetti.

Scorpione: sarà una settimana piena di passione per il segno dello Scorpione, che ritroverà l'intesa con il proprio partner. I single faranno incontri che stuzzicheranno la loro fantasia. Pianificherete i prossimi viaggi con la famiglia o con gli amici per trascorrere qualche giorno insieme ai vostri cari.

Cosa devono aspettarsi Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario: chi lavora in proprio potrebbe ritrovarsi in difficoltà, ma in autunno un cambiamento vi porterà a prendere dei nuovi provvedimenti. Difficoltà in amore ma supererete la crisi.

Capricorno: provate a concentrarvi di più su voi stessi e sulle cose che vi piacciono di più, cercando di non accontentare sempre gli altri. Avrte fortuna nel lavoro.

Acquario: sarete un po' stanchi e svogliati. Provate a cimentarvi con attività manuali nel tempo libero e cercate di rilassare la mente e il corpo. Avrete voglia di staccare un po' la spina con passeggiate in città alla riscoperta di monumenti o, se siete amanti della natura, vi perderete in camminate in montagna o sulla spiaggia.

Pesci: settimana favorevole per i nati sotto il segno dei Pesci. Chi è single potrà fare un incontro inaspettato che lo farà sognare. Chi è in coppia vivrà momenti all'insegna del romanticismo e della tranquillità.