Ghost of Tsushima è un gioco d'azione open world sviluppato da Sucker Punch, lo studio dietro le serie Sly Cooper e Infamous. Il titolo presenta solo un personaggio giocabile, Jin Sakai, che sta combattendo per salvare la sua isola natale (Tsushima appunto) dai Mongoli invasori. Nel corso della storia, i giocatori avranno la scelta di affrontare i loro nemici come un onorevole samurai o diventare lo "Spettro" e usare la furtività e altre tattiche ingannevoli.

La storia del gioco

Ghost of Tsushima è la storia di Jin Sakai, l'ultimo erede del clan Sakai. La sua storia inizia quando 80 samurai si affrontano in battaglia a fianco di Lord Shimura, lo zio e il parente più stretto di Sakai, con il solo coraggio e onore alle loro spalle, lasciando Jin come uno dei pochi samurai sopravvissuti a Tsushima.

In realtà, a seguito del massacro del samurai, Jin è costretto pragmaticamente a uccidere i Mongoli con ogni mezzo necessario e la guerra ci mostra Jin e il popolo di Tsushima combattere contro il condottiero mongolo Khotun Khan. In alcuni momenti la narrazione mostra il dilemma del protagonista, diviso tra il fare di più per esplorare il codice d'onore del samurai e la necessità, a volte inevitabile, di lasciarsi quel codice alle spalle. Il pragmatismo di Jin finisce spesso per prevalere, concentrandosi principalmente sul conflitto generato dai suoi metodi sempre più brutali; il suo sviluppo come "uomo del popolo" lo porta anche a confrontarsi con il tema della "vendetta tossica" e con multiple missioni laterali sparse in tutto il mondo aperto ed esplorabile liberamente dell'isola di Tsushima.

Il gioco si divide in vari atti per 62 ore di gioco complessive. Alcune modifiche avrebbero potuto rendere ancora più interessante la storia di Jin Sakai.

Un open world vasto

Per fortuna il mondo in cui abita Jin è sviluppato meglio del suo viaggio narrativo. La mappa di Tsushima è costruita pensando all'elevazione, incoraggiandoti a scalare una montagna o una torre di avvistamento e guardare nelle valli in cerca del prossimo villaggio che ha bisogno di essere salvato.

Il gioco vuole che il giocatore passi più tempo nel mondo piuttosto che sulla mappa,facendolo spostare verso un luogo usando i segnali dell'ambiente che lo circonda. L'interfaccia utente è piuttosto minimale al di fuori del combattimento. Al servizio di questo impegno, Ghost of Tsushima usa il "vento divino", un meccanico che sostituisce principalmente il tipico indicatore di waypoint con una raffica di vento, a volte con effetto comico (Tsushima è davvero molto ventoso).

A tal fine c'è sempre erba, foglie o neve nell'aria, quindi puoi sempre capire la direzione in cui dovresti andare.

In conclusione

Ghost of Tsushima non è Sekiro. I singoli nemici non rappresentano una grande minaccia per Jin per gran parte dell'avventura. Ed è allora che la mancanza di un ottimo controllo sul targeting di Jin o problemi con la fotocamera che oscura una visione completa di Jin e dei suoi avversari diventano un problema più grande. Senti il ​​sibilo di un esplosivo pronto per essere lanciato, ma non puoi dire da dove viene perché il tuo schermo è pieno di antiche mura giapponesi. Chi ha giocato ad Assassin's Creed potrebbe vedere in questo titolo un alter ego in stile giapponese ma non è cosi.

Dopo The Last Of Us 2, Sony spara la sua ultima cartuccia per la Ps4 prima di lasciar spazio a Ps5. Un gioco che, a causa di qualche difetto di troppo, non può definirsi un capolavoro, ma merita comunque un 8 in pagella ed è certamente un titolo da consigliare.