L'oroscopo della settimana che va da lunedì 27 luglio a domenica 2 agosto 2020 è pronto a rivelare quale segno zodiacale se la caverà bene in campo sentimentale e amoroso e quali avranno brutte giornate. Le previsioni astrologiche di questa settimana segnalano un Gemelli molto affettivo e fiducioso nell'amore, e un Cancro fuori dalle regole. Di seguito, l'astrologia settimanale e le predizioni zodiacali da Ariete a Pesci. Tema centrale di questo Oroscopo è l'amore.

Oroscopo fino al 2 agosto: da Ariete a Cancro

Ariete – La settimana inizierà con qualche malumore in famiglia e soprattutto con alcuni contrasti con fratelli e sorelle.

Il senso di malumore che da alcuni giorni provate verso il partner migliorerà da metà settimana e ancora di più dal prossimo weekend. I single, per riempire un senso di vuoto, potrebbero cadere vittime di un’illusione d’amore. Evitate di investire troppo emotivamente.

Toro – Sarà un periodo un pochino complesso, soprattutto per i sentimenti. Le idee poco chiare presenti nella vostra testa manderanno in tilt il vostro cuore. Provate a rilassarvi, non complicate la vostra vita affettiva. Siate meno sospettosi, invece, di cercare i dissapori godetevi la vostra storia d’amore in corso. Per i cuori solitari ci sarà una sorpresa che riguarda un legame sentimentale.

Gemelli – Inizio settimana con forti emozioni e con la consapevolezza di avere più stabilità e continuità in campo affettivo.

Con il passare dei giorni potreste sentirvi più felici, più entusiasti e più fiduciosi. Per i più giovani si prospetta una settimana intensa, con la possibilità di vivere nuove storie. Le coppie che hanno un legame profondo potrebbero fare un passo importante.

Cancro – In questa settimana sentirete un forte impulso di andare contro ogni regola e inventarvi delle nuove.

Avrete una visione più romantica della vostra vita sentimentale e il vostro cuore avrà stimoli più forti. Per alcuni potrebbe tornare un amore antico. Se avete un rapporto positivo non abbiate paura.

Previsioni amorose dal 27 luglio al 2 agosto: da Leone a Scorpione

Leone – In questa settimana nulla potrà deludervi in campo sentimentale, avrete voglia di fare progetti e mettere su famiglia o di allargala.

I single troveranno pane per i loro denti. Nel fine settimana sarà impossibile resistere al richiamo dell’amore. Anche i single dal cuore di ghiaccio si lasceranno andare al dolce torpore sentimentale, magari su una spiaggia dorata.

Vergine – Le turbolenze affrontate nei mesi scorsi finiranno durante questa settimana. Avete avuto modo di riflettere a lungo, perciò chi ha deciso di cambiare non se ne pentirà e chi ha deciso di resistere non si pentirà lo stesso. Questa sarà la settimana ideale anche per capire il segreto di un rapporto perfetto. Inoltre, avrete un cielo sereno e troverete l’equilibrio che nelle settimane scorse vi aveva reso meno stabili agli occhi del partner. Dovrete anche recuperare il tempo perso.

Bilancia – Secondo l'oroscopo questa sarà una settimana eccellente per il vostro cuore e per i vostri sentimenti. Molti di voi potranno riconquistare un ex oppure conquistare qualcuno che ritenevate irraggiungibile. Tutto sarà una sfida per voi, non vi scoraggerete di fronte a nulla e avrete il coraggio di vuotare il sacco. Insomma, i primi giorni di agosto saranno ideali per far nascere l'amore e per rafforzare i rapporti più duraturi.

Scorpione – Questa settimana servirà a molti di voi per ritrovare equilibrio, soprattutto dal punto di vista emotivo. La lunga chiusura ha minato la vostra stabilità e il vostro umore. Questa nuova settimana vi incoraggerà a organizzare una breve vacanza di recupero.

Le coppie che si sono riappacificati di recente, vivranno un secondo inizio, ancora più bello di prima. Molta più comprensione e romanticismo rafforzerà il legame sentimentale. Qualche progettino importante non ci starebbe male.

Astrologia della settimana: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Il vostro problema è quello di essere troppi esigenti o comunque lo sarete in questa settimana. I rapporti di coppia non vanno troppo bene e la causa potrebbe derivare dalla vostra eccessiva ansia. Il vostro legame sentimentale verrà alterato dalle vostre parole, dai vostri comportamenti e dall'ingigantire di certe situazioni. Insomma, avrete la tendenza a rovinare da soli ciò che avete costruito fino ad adesso.

In questa settimana, se non cambiate atteggiamento potrebbero esserci delle rotture. L’oroscopo raccomanda di mantenere la calma e di non saltare subito alle conclusioni.

Capricorno – Questo per voi sarà un periodo positivo. Coloro che sono usciti indegni da situazioni dolorose, da un divorzio, da un abbandono, finalmente in questa settimana ritroveranno un po' di tranquillità. Le coppie continueranno la loro relazione in maniera idillica, soprattutto nel fine settimana. Coloro che vogliono sposarsi o convivere, nei prossimi giorni si metteranno all'opera. A chi vuole ampliare la famiglia, l'oroscopo consiglia di non esitare.

Acquario – Alcuni di voi nei giorni scorsi si sono scoraggiati, credendo di aver perso le speranze con l’amore.

Non è così! Questa settimana sarete pieni di pensieri positivi e questo vi aiuterà a superare eventuali dolori e a provare nuovi sentimenti. Nonostante qualche problema, dentro di voi maturerà una matta voglia di andare avanti, fare progetti e recuperare la fiducia nel partner.

Pesci – Questa settimana potrebbe essere piuttosto instabile, specialmente in campo sentimentale. Alcune situazioni potrebbero confondervi le idee. Molto probabilmente non saprete neppure cosa cercare. Siate pazienti e non isolatevi dal resto del mondo. Le coppie dovranno fare attenzione alle parole dette a metà o a quelle nascoste. Captare i segnali del partner potrebbe esservi utile per capire se è la persona giusta per voi.

In caso contrario, questa sarà la settimana giusta per chiudere il capitolo e scrivere una nuova pagina della vostra vita.