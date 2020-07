L'Oroscopo di domani, mercoledì 22 luglio, è pronto a svelare che tipo di giornata aspettarsi. Sotto il piano astrale qualcosa cambierà, infatti, a partire da questa giornata il Sole lascerà il Cancro ed avrà inizio la stagione del Leone. Ciò conferirà forza e sprint!

Approfondiamo il tutto leggendo dettagliatamente le previsioni del giorno per ciascun segno e l'annessa classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche, la classifica degli ultimi 4 segni

Ariete - 12° posto - Ogni gesto ha una sua incidenza. Anche se non sempre le cose procedono come sperato, quello che importa più di tutto è farle.

Ciò che vi ritroverete a fare in queste 24 ore sarà di fondamentale importanza per le prossime settimane che si prevedono calde e interessanti. Da diverso tempo, state cercando di liberarvi di un peso ingombrante e che vi reca molto affanno. Cercate di non perdere l'autocontrollo altrimenti le cose potrebbero aggravarsi.

Toro - 11° in classifica - La carica cosmica di questa giornata invita a spostare l'attenzione sulle faccende economiche o legali. In questo periodo siete estremamente indaffarati, inoltre siete presi da diversi problemi riguardanti la famiglia e la gestione finanziaria. Forse vi ritrovate a navigare in cattive acque, ma non dovrete permettere alla preoccupazione di nuocervi la salute.

Guardatevi attorno, queste 24 ore profumano di opportunità imperdibili. Bene l'aspetto affettivo, le coppie innamorate potranno portare avanti dei progetti.

Scorpione - 10° posto - Avete delle aspettative, ma sarà meglio non affidare a terzi la propria felicità. A partire da questo giorno, tornerete a concentrarvi sul presente, dato che avete rimuginato fin troppo sul passato.

Un buon allineamento astrale vi aprirà le porte della salvezza: 'finché c'è vita c'è speranza'. Dovrete cercare di stare molto attenti, perché qualcuno potrebbe riferirvi un consiglio fruttuoso o raccontarvi un interessante pettegolezzo. Con il partner di sempre ci sarà qualcosa su cui disquisire.

Acquario - 9° in classifica - Giornata piena di impegni e di aspettative.

Dovrete correre avanti e indietro, destreggiandovi tra mille mansioni e incombenze irrimandabili. Qualche nativo di questo segno prova del sentimento per una certa conoscenza, ma prima di fare una dichiarazione sarà bene prendersi ancora del tempo. Voglia di mare e di sole. Cercate di non esporvi troppo e di idratarvi a dovere. Se siete in vacanza, cercate di godervela il più possibile perché i prossimi mesi saranno difficoltosi.

Oroscopo del giorno: i quattro segni nella media

Capricorno - 8° posto - Solo voi sapete cosa desiderate essere o fare nella vita, nessuno può indicarvi la via più giusta da seguire. Prendetevi le vostre responsabilità e smettetela di piangere sul latte versato. Guardare avanti è di gran lunga più facile quando è estate.

Le stelle invitano a rivedere i conti e a sistemare l'aspetto economico. Presto vi sarà possibile chiudere un contratto o un aspetto burocratico che si protrae avanti da fin troppo tempo. Tornerete a danzare serenamente, date fiducia al tempo.

Pesci - 7° in classifica - L’oroscopo di domani vi vedrà leggermente in calo, ma ciò è normale dopo una settimana pesante. Siete un segno costantemente affaccendato, spesso vi lamentate che nessuno vi dia una mano in casa. Chi lavora e insegue una carriera straordinaria, dovrà tenere in conto un aggiornamento: 'chi non rinnova fallisce'. I mesi scorsi hanno messo a dura prova l'attività, il piano sociale ed economico, ma nel corso dei prossimi mesi troverete la soluzione più efficace per rimettervi in carreggiata.

Cancro - 6° posto - L’oroscopo del 22 luglio dice che tornerete a dormire sogni sereni, specie se ultimamente avete faticato a chiudere occhio o avete combattuto contro un certo dolorino fisico. La vostra estate non sta procedendo alla grandissima, ma per fortuna non va così tanto male. Se avete messo da parte dei progetti lavorativi o personali, presto potrete riprendervi e riavviarli. Cercate di non pretendere troppo da voi stessi e dalle persone che vi stanno attorno. Entro la fine dell'estate riuscirete a trovare la vostra strada, intanto continuate ad esplorare.

Gemelli - 5° in classifica - Tutti abbiamo un tallone di Achille, quello che conta è apprezzarsi nel bene e nel male. Le stelle rivelano che avrete modo di trascorrere un mercoledì interessante, esattamente come piace a voi.

Non dovrete più restarvene rintanati in casa, infatti avrete modo di uscire e di svagarvi. Siete degli abili intrattenitori, ma cercate di non risultare invadenti perché un familiare o una persona cara avrà la luna storta e potrebbe prendersela con voi. In serata avrete la possibilità di togliervi uno sfizio.

Oroscopo del giorno, i primi quattro segni

Sagittario - 4° posto - Sarà un meraviglioso mercoledì, infatti, sarete colti da una ventata di energia e di idee divertenti. La vostra determinazione vi condurrà su nuovi percorsi inesplorati. Per lungo tempo vi siete posti una serie di interrogativi riguardanti il vostro futuro, ma ecco che in questa giornata, finalmente arriverete a trarre delle conclusioni decisive.

Forse non siete soddisfatti di una certa relazione. Entro l'autunno si verificheranno dei cambiamenti repentini.

Bilancia - 3° in classifica - Le previsioni astrologiche vi vedono estremamente carichi e creativi in questo 22 luglio. Siete molto bilanciati, esattamente come il simbolo che rappresenta il vostro segno. Non amate infilarvi in situazioni ambigue e senza via di uscita. In giornata, otterrete una grossa spinta che vi stimolerà a riprendere un eventuale progetto sospeso o a piantare dei nuovi semi. Cercate di ampliare la vostra cerchia delle amicizie, avete bisogno di esplorare il mondo e di vivere la vita nella sua interezza. L'amore di coppia continua a procedere a gonfie vele, anche se c'è qualcuno che si sente incompreso o trascurato dal partner.

Vergine - 2° posto - Oroscopo interessante. Giornata valida per uscire o per recarsi in villeggiatura. Secondo le stelle, gioiranno i cuori solitari, poiché il fascino risulterà strepitoso e irresistibile. Non basta un bel viso per fare conquiste, perché la bellezza appassisce nel tempo. Accrescete quelle che sono le vostre qualità interiori e investite sul vostro perpetuo miglioramento. Preferite essere la preda che il cacciatore, ma di tanto in tanto fa bene cambiare.

Leone - 1° in classifica - A partire da questo mercoledì 22 luglio, fino alla fine di agosto, cambieranno un sacco di cose. Sarete più focalizzati sulla vostra persona e sul vostro futuro. Avrete modo di interrogarvi e di valutare l'andazzo della vita in generale.

State per compiere gli anni e questo comporta grandi riflessioni e prese di posizione. Faranno i salti di gioia tutte le coppie innamorate che hanno in serbo una vacanza. Programmate qualcosa di scintillante da fare nell'imminente weekend, gli astri vi supporteranno.