L'Oroscopo del fine settimana dal 24 al 26 luglio introdurrà novità avvincenti per l'amore e indagherà sui transiti planetari fortunati. Il modo di vivere la vita di ciascun segno zodiacale diventerà più organizzato e disciplinato a causa di Luna in Vergine che regalerà maggiore concretezza e tanto spirito d'iniziativa per attuare i sogni tenuti nel cassetto. L'astro d'argento domenica passerà in Bilancia e rafforzerà gli affetti presenti, introducendo anche grandi novità per i single alla ricerca dell'amore. Di seguito le previsioni astrali fortunate.

Astri e oroscopo del fine settimana di luglio

Ariete: Luna esorterà ad avere più senso pratico e a portare avanti i progetti con concretezza e grande spirito d'iniziativa. Sigillati tra Urano e Nettuno, sarete sensibili e al tempo stesso rivoluzionari in amore, avviando cambiamenti radicali e costruttivi. Marte nel segno acuirà il fascino e lo charme: così sarete irresistibili. Attenzione a una Luna nervosa domenica.

Toro: Urano nel segno quasi sfiderà ad aprirvi al nuovo in modo più positivo e un tantino temerario. Sole in quadratura chiederà se sarete in grado di superare eventuali ostacoli che incontrerete lungo il cammino, perturbando un po' il cielo amoroso quasi per mettervi alla prova.

Di sicuro riuscirete ad aggirare il tutto con la sapienza concreta che vi è consona.

Gemelli: attenzione a Luna in dissonanza dalla Vergine, che potrebbe produrre noie in campo sentimentale. In compenso avrete Venere e Marte dalla vostra parte, che sprigioneranno fascino e charme. Via libera, dunque, alle conquiste amorose.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Domenica i sentimenti prenderanno il volo con Luna in Bilanci,a che prometterà sensazioni più stabili e profonde.

Cancro: Luna dalla Vergine sarà molto critica nei confronti dell'amore, per questo avvierete un'autoanalisi costruttiva. Alcune situazioni proprio non riuscirete ad accettarle a causa di Plutone che agirà in quadratura, ma una figura di tipo femminile verrà in vostro aiuto, rendendovi più permissivi.

Alti e bassi in amore si manifesteranno domenica.

Leone: Sole nel segno verrà riscaldato da Venere e regalerà sensazioni affettuose e molto positive. Attenzione solo a Urano in quadratura che metterà alla prova la vostra capacità di aprirvi ai cambiamenti che avverranno in maniera repentina. Abbiate più fiducia in voi stessi.

Vergine: le emozioni acquisteranno spessore anche se Luna nel segno attuerà una riservatezza che farà celare un po' le sensazioni, quasi serbandole in fondo al cuore tipo tesoro segreto. I gesti affettuosi non mancheranno di certo in coppia e voi single potrete conoscere nuove persone, grazie a Mercurio in posizione favorevole.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Marte opposto quasi proverà a raffreddare un po' i sentimenti, insinuando dubbi e incertezze minacciosi sia per voi single, che per voi in coppia.

Domenica, però, il satellite notturno entrerà nel segno e gli amori esistenti si consolideranno, così come si avvieranno nuovi inizi fortunati.

Scorpione: il satellite notturno dalla Vergine avvierà un processo introspettivo che sonderà fatti e parole con molta meticolosità. Tutto servirà a correggere gli amori in corso o a prendere le decisioni giuste per avviare nuovi inizi fortunati. Attenzione solo a non essere troppo severi con voi stessi.

Sagittario: tenderete a controllare l'emotività a causa di Luna in quadratura che quasi raffredderà i sentimenti. Attenzione però a non chiudervi troppo in voi stessi, avviando evoluzioni mentali troppo severe e poco fantasiose. Domenica gli astri saranno complici nel farvi vivere gli affetti con maggiore profondità d'animo.

Capricorno: Mercurio in opposizione creerà interferenza con Plutone nel segno, sprigionando problemi interpersonali difficili da superare. Porterete avanti le vostre idee anche battendovi contro chi cercherà di convincervi del contrario. Attenzione quindi a eventuali dissapori in coppia. Voi single dovrete approcciarvi all'amore con maggiore leggerezza.

Acquario: all'improvviso vi ritroverete ad apportare le giuste modifiche, poiché alcuni impedimenti quasi vi costringeranno a cambiare la strada prescelta. Dovrete cercare di tenere a bada queste energie turbolenti che non fanno scendere a compromessi, trovando la direzione giusta per renderle costruttive.

Pesci: occhio alla malinconia impartita da Luna in opposizione, che vi ricollegherà a ricordi del passato che faranno male al cuore.

Dovrete cercare di progredire con fiducia e contando sull'aiuto di Marte molto vicino a voi, che esorterà a vivere l'amore con maggiore dinamismo. Domenica la situazione migliorerà.