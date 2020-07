L'Oroscopo del giorno 2 luglio annuncia l'ingresso della Luna in Sagittario, ottima per i segni di Fuoco. Vediamo di mettere in chiaro il pensiero dell'astrologia, applicata quest'oggi alla giornata coincidente con la metà della settimana. Come sempre, a tenere sveglia la curiosità, le attesissime previsioni zodiacali interessanti i settori dell'amore, del lavoro e della salute, in questa sede impostate sugli ultimi sei simboli astrali. Diciamo subito che giovedì ad avere il prezioso aiuto da parte delle effemeridi quotidiane saranno solamente in tre. Senz'altro il più fortunato in amore sarà il Sagittario, segno preventivato al "top del giorno" grazie ad una avvincente Luna in transito nel comparto.

Ottima giornata nei sentimenti e nel lavoro anche per un altro fortunato segno: lo Scorpione, sottoscritto a cinque stelle questa seconda giornata di luglio. Periodo sotto le attese, intanto, per Pesci, in questo caso valutato con tre stelle relative ai frangenti segnati dal "sottotono".

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare alle previsioni zodiacali di giovedì su amore, lavoro e salute segno per segno.

Classifica stelline 2 luglio

Questo giovedì, in base a quanto espresso dalle effemeridi, si prevede possa essere vincente per due segni. La prima posizione in scaletta va quest'oggi a tutto vantaggio del Sagittario: il prestante segno di Fuoco, come già anticipato in apertura, avrà i favori incondizionati di una meravigliosa Luna nel segno.

A portare una ventata di curiosità al periodo, come sempre la nostra classifica stelline quotidiana, in questo contesto interessante la giornata di domani, giovedì 2 luglio. In lista d'attesa, come ogni giornata che si rispetti, i desideri di sempre da soddisfare o i soliti problemi da risolvere.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo di domani per i segni da Bilancia a Pesci:

Top del giorno : Sagittario - Luna nel segno;

★★★★: Bilancia, Capricorno, Acquario;

★★★: Pesci;

★★: Nessuno.

Previsioni zodiacali del 2 luglio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★.

L'oroscopo del giorno, del 2 di luglio, indica che il prossimo giovedì in calendario sarà abbastanza vivibile per voi nativi. Valutato in questo caso con le quattro stelle della normalità. Secondo l'astrologia del periodo, per quanto riguarda l'amore, si annunciano situazioni leggermente contrastanti. I sentimenti alla lunga potrebbero accusare i primi lievi cali con possibile diminuzione di desiderio o nella complicità di coppia. Tale inasprimento potrebbe dipendere in parte anche dalla vostra intramontabile testardaggine. Single, sarete tranquilli, forse perché riuscirete a giostrare tutti gli appuntamenti che avete in programma: il consiglio? Ovviamente quello di non esagerare. Nel lavoro, i piccoli progetti potranno dare risultati molto importanti.

Frenate l’impazienza ed aspettate, presto arriveranno soddisfazioni. Salute. Se sentite il bisogno di staccare, una lunga passeggiata distensiva in mezzo alla natura vi aiuterà a ritrovare il vostro equilibrio.

Frase del giorno : "La vita è così breve che non c’è tempo per litigi, per il rancore e per la guerra. C’è solamente il tempo per amare e dura solamente un istante." (Mark Twain).

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★★. Le previsioni zodiacali di giovedì preannunciano davvero un giorno splendido, tutto o quasi incentrato sul buon fare e pronto a dare una marcia in più alla parte centrale della settimana. In amore, punterete a fare cose intelligenti: prerogativa cara al segno dello Scorpione, e lo sapete.

In coppia, tecniche amorose da portare avanti, incluse tante maliziose provocazioni. Cercate di creare un clima favorevole: qualsiasi cosa farete (insieme) profumerà di tenerezza, complicità e fiducia reciproca. Single, il fascino non vi mancherà di certo e Cupido sarà dalla vostra parte per aiutarvi a fare breccia in molti cuori. Le previsioni del giorno invitano ad avere maggior fiducia in voi stessi: troverete sicuramente il grande amore. Nel lavoro, i buoni risultati faranno morir d'invidia colleghi e dirigenti. Salute: la Luna sostiene l’umore e vi aiuta a guardare con fiducia al futuro. Eventuali lievi disturbi saranno presto risolti con rimedi naturali.

Frase del giorno : "Quasi sempre ci logoriamo la vita a guadagnare denaro, mentre bisognerebbe, col denaro, guadagnarsi il tempo." (Albert Camus).

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): 'top del giorno'.

L'oroscopo del giorno 2 luglio al Sagittario indica l'arrivo un giovedì splendido, generoso sia in campo affettivo che nelle attività lavorative. La giornata di metà settimana partirà già da subito alla grande riservando novità e buone notizie. In amore, le stelle vi metteranno sotto una luce splendida, ammirati e coccolati dalle persone che vi vogliono bene. Questo giovedì inoltre potreste ottenere tutto ciò che desiderate dalla vita: chiedete ed il vostro partner di certo esaudirà. Single, è normale vivere momenti di enfasi alternati a momenti di grande stanchezza. Cercate di evitare l'andare incontro a situazioni fallimentari già in partenza, ok? Comunque, non ci saranno grandi conquiste questa giornata, sappiatelo...

Nel lavoro, esprimete pure estro ed inventiva. Tirateli fuori come gli assi nella manica, nel momento che riterrete più opportuno e farete faville. In merito alla salute, utilizzate il vostro grande dono della comunicazione per trasmettere ottimismo e gioia di vivere alle persone che avete accanto.

Frase del giorno : "Perdona sempre i tuoi nemici. Nulla li fa arrabbiare di più." (Oscar Wilde).

L'oroscopo di giovedì 2 luglio: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di giovedì 2 luglio si prefigura, almeno secondo le effemeridi, abbastanza positivo. Secondo l'oroscopo quotidiano, riguardo l'amore, sarà possibile ritagliare dei piacevoli momenti con il partner semplicemente facendo qualcosa di diverso, simpatico e gradito ad entrambi.

Scegliete qualcosa in grado di rompere la solita routine quotidiana a cui siete abituati. Single, non rimuginate su un episodio poco chiaro: aspettate il momento giusto per chiedere una spiegazione che, vedrete, sarà molto tranquillizzante. Nel lavoro, capacità di applicazione e concentrazione ci saranno tutte, dunque sintetizzate in un’organizzazione impeccabile che vi terrà lontani dalle complicazioni. Invece per la salute, evitate i dolciumi se non volete rendere vani i vostri sacrifici. In pieno calo emotivo, oggi potreste ingurgitare di tutto...

Frase del giorno : "È impossibile per un uomo imparare ciò che crede di sapere già." (Epitteto).

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★.

Le previsioni astrali del giorno indicano l'arrivo di un periodo abbastanza buono, anche se non sarà immune da intermezzi pressanti. La giornata di centro settimana sarà discreta più che altro in amore: con il partner, forse, non andrà proprio tutto secondo i vostri piani, ma avrete comunque la certezza che il vostro stato sentimentale sarà ben recepito da chi avete a fianco. Un eventuale chiarimento darà modo di condividere una complicità ancora più forte. Single, gli impegni assorbiranno ogni momento della giornata dilapidando tutte le energie. Potreste peccare così d’ingenuità risultando eccessivamente fiduciosi nei confronti di chi non lo merita. Nel lavoro, bersagliati da Venere e Giove (entrambi speculari), troverete difficile organizzarvi e mantenervi calmi: non assumete più impegni di quelli che potete realmente affrontare.

Lo stato salutare invece presume possiate disporre di buone energie, dovrete comunque cercare di selezionare. Sfruttatele per ciò che più vi piace.

Frase del giorno : "Non siamo ricchi per ciò che possediamo, ma per ciò di cui possiamo fare a meno." (Immanuel Kant).

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 2 luglio, annuncia purtroppo quasi sicuramente un frangente "sottotono". Secondo gli astri, riguardo amore e affini, sarà una giornata importante per capire da quale parte sta andando il vostro cuore. Cercate quindi di riportarlo "sulla retta via": colpa dell'estate che sembrava promettere bene e, invece, si è persa per strada. Single, arriverà (se nel frattempo non fosse già presente nella vostra vita) una persona che vi farà sognare a occhi aperti.

Comunque dovrete far valere le vostre ragioni/convinzioni, se non altro per evitare in seguito una magra figura. Nel lavoro, assolutamente da evitate tutte quelle situazioni poco chiare o capaci di mettervi alle strette. Ogni tanto, sappiate dire anche un bel "no": riflettete. Per la salute intanto, dedicate maggiore attenzione al vostro corpo. Con qualche rinuncia a tavola e un po’ di ginnastica avrete l’estate in pugno!