L'Oroscopo di domani giovedì 23 luglio è pronto a svelare cosa hanno in serbo gli astri per ciascun segno zodiacale. Siamo giunti nel cuore della settimana che si presenta interessante soprattutto per via dell'influenza astrologica di particolare rilevanza. La Luna soggiornerà in Vergine portando in primo piano le emozioni recondite. Questo aspetto, però, potrebbe causare confusione mentale. In queste 24 ore, alcuni dovranno affrontare delle sfide. Si segnala la ripresa per i Pesci e dei cambiamenti per i Capricorno. La giornata porterà delle notizie interessanti.

Andiamo a scoprire nel dettaglio le previsioni delle stelle per ciascun segno e l'annessa classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: la classifica dal 12° al 7° posto

Capricorno - 12° posto - Un cambiamento di routine potrebbe fare al caso vostro e aiutarvi a sbloccare una certa situazione spinosa. Da tempo desiderate scoprire cose nuove, vedere il mondo ed essere più positivi nei confronti del prossimo. Purtroppo quello che vedete in giro non vi rassicura completamente. Da questo giovedì a domenica, qualcosa si smuoverà e potrete fare una profonda pulizia. Per gran parte delle prossime settimane, avrete a vostra disposizione un'influenza cosmica di un certo spessore, dunque non saranno da escludersi delle novità incisive.

Acquario - 11° in classifica - Una notizia giungerà entro la serata e vi lascerà abbastanza sorpresi.

Dovrete prepararvi a sostenere un certo evento. In questo periodo la vostra salute vi sta maggiormente a cuore, ma forse non riuscite a chiudere i ponti con determinate abitudini o vizi nocivi. In famiglia si respirerà un piacevole clima di pace, rispetto a qualche mese fa la situazione risulterà migliore.

Per quanto riguarda la sfera lavorativa, con questo caldo vi sembra di non riuscire a concludere niente di buono.

Toro - 10° posto - Interruzione e cambiamento stanno per realizzarsi all'interno della vostra vita. Le stelle prevedono che avrete un giovedì importante. Presto avrete modo di rendere pan per focaccia, intanto sarà meglio tenersi a debita distanza dai problemi e dalle discussioni.

Ci sono dei periodo in cui adorate l'estate, ma molte volte non vedete l'ora che arrivi settembre e che le acque si quietino. Forse state avendo dei problemi con i vicini, oppure all'interno del lavoro sono emerse troppe complicazioni. A fine giornata, cercate di concedervi un piccolo premio per l'impegno profuso. Coccolarsi e dimostrare affetto alla propria persona, serve a migliorare l'autostima.

Scorpione - 9° in classifica - Da tempo, state cercando di dimostrare qualcosa a voi stessi o a chi vi sta attorno. Le stelle vedono che state attraversando un periodo difficile, magari vi sentite un pochino svalutati oppure desiderate trovare una nuova strada da percorrere. Di tanto in tanto, incappate nell'apatia e nello scoramento.

Avete bisogno di un supporto mentale, ossia di qualcuno che vi sappia ascoltare e guidare. Non abbiate timore di aprire il vostro cuore: le parole alleggeriscono il peso. Nel lavoro e/o in famiglia sarà meglio cercare di collaborare, perché una squadra affiatata ha maggiori possibilità di vincere il campionato. In serata, concedetevi un pediluvio rilassante.

Bilancia - 8° posto - Giornata di sfide. Le previsioni astrologiche invitano a non tirare troppo la corda, perché a lungo andare potrebbe spezzarsi. Quello che è successo nei mesi scorsi (e che ancora oggi sta accadendo), è servito ad aprirvi gli occhi. Avete imparato una lezione importantissima e non siete più la stessa persona di prima.

Da sempre, il mondo si evolve, quindi cercate di tenervi al passo con i tempi e di pensare in maniera non convenzionale. Rompere gli schemi sarà il vostro cavallo di battaglia. Per quanto concerne l'amore, occorrerà essere più tolleranti e pazienti, ma se il partner continuerà a trascurarvi, allora dovrete parlarci chiaramente.

Cancro - 7° in classifica - L'Oroscopo del 23 luglio dice che questa sarà una giornata proficua sul versante lavorativo, ma leggermente fiacca sul piano personale. Da un po' di tempo c'è qualcosa che vi turba nel profondo, non a caso vorreste gridare al mondo di lasciarvi in pace. Siete in cerca di serenità! Non è semplice convivere con Saturno, Giove e Plutone in segno opposto, ma ce la state mettendo tutta e questo vi rende dei veri guerrieri.

Quando tutta questa tempesta si sarà placata, sarete premiati meritatamente. Continuate a remare la barca per non affondare. Adorate guardare la tv, quando l'accendete avete la sensazione che tutti i problemi spariscano.

Oroscopo di domani, i primi segni segni zodiacali

Gemelli - 6° posto - La vostra sarà per lo più una giornata frenetica e soprattutto particolare. Potrebbero verificarsi delle vicende a dir poco interessanti. Se da tempo è in atto una competizione, cercate di non abbuiarvi e non prendetevi troppo sul serio. I migliori saranno sempre copiati e imitati, ma voi siete più unici che rari. In queste 24 ore, potrebbero rivolgersi a voi per un parere o un consiglio, in tal caso non abbiate timore di dire la vostra.

Alle spalle sorreggete un grosso zaino di esperienze. La vita vi ha messo spesso alla prova, ma voi avete sempre superato egregiamente ogni difficoltà. Cercate di fare attenzione ai fornelli, perché sarete un pochino distratti.

Pesci - 5° in classifica - L’oroscopo di domani 23 luglio vi vede in netta risalita dopo il calo fisiologico dei giorni precedenti. Ultimamente vi sembra di vivere in una giostra. Anche nel lavoro faticate ad essere produttivi, perché la vostra concentrazione vacilla. Anziché trascinarvi dietro tutte le incombenze, fatele e basta: 'via il dente, via il dolore'. La Luna in Vergine accentuerà la vostra voglia di emergere. Se avete bisogno di una certa somma di denaro, considerate un secondo impiego anche a part-time.

Il vostro equilibrio interiore sta per essere ripristinato, fidatevi del vostro istinto.

Leone - 4° posto - Da quando il Sole è entrato nel vostro segno: vi sentite ricchi di entusiasmo ed avete una gran voglia voglia di socializzare e di vivere i sentimenti liberamente. Non volete più mettervi da parte come avete fatto per lungo tempo. Desiderate scendere in pista e scacciare quelle sensazioni negative vissute nella prima parte dell'anno. La vostra autostima vi aiuterà ad affrontare il resto dell'estate, inoltre, riscuoterete successo nelle vostre imprese. Nessuno è insostituibile: 'Morto un papa se ne fa un altro'.

Ariete - 3° in classifica - Quello che succederà in queste 24 ore potrebbe colpirvi nel profondo.

A quanto pare si prospetta un giovedì ricco di sfumature e di ispirazioni. La Luna nella Vergine vi renderà un filino distratti, perciò, prima di uscire di casa, controllate di aver preso tutto. A volte avete la sensazione che gli altri abbiano più cose di voi, ma si tratta soltanto di una vostra impressione: 'L'erba del vicino è sempre più verde'. In giornata potreste imbattervi in una vecchia conoscenza e riallacciare i contatti persi nel tempo. Se non volete ripetere gli stessi errori del passato, allora cambiate modus operandi.

Vergine - 2° posto - Per ottenere qualcosa è necessario rischiare: 'Chi non risica non rosica'. La Luna nel vostro magnifico segno vi libererà da quelle catene che sinora vi hanno tenuto incatenati al punto di partenza.

Non è certamente facile ignorare quello che sta accadendo nel mondo, ma con le giuste precauzioni potrete muovervi in sicurezza. Avete dei sogni nel cassetto e voi siete soliti sognare in grande. In giornata dovrete prendere l'iniziativa e rompere il ghiaccio. Eventuali problemi d'amore o legali potranno essere risolti, ma tutto dipenderà dal vostro modo di agire.

Sagittario - 1° in classifica - Giornata favorevole per affrontare una certa persona, per rinnovare il mobilio o il guardaroba, per sottoporsi ad un'operazione o ad un trattamento. Stando alle previsioni astrali, nulla intralcerà il vostro cammino e la strada sarà prima di ostacoli. Riuscirete a intravedere la luce in fondo al tunnel e finalmente potrete tirare un sospiro di sollievo.

Qualche nativo di questo giocoso segno sta vivendo un periodo negativo in famiglia, ma se l'armonia verrà ripristinata entro la fine dell'estate. Chi nutre dei forti dubbi d'amore, dovrà prendere una posizione ben precisa perché non si può continuare a tenere il piede in due scarpe.