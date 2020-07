L'Oroscopo del giorno 6 luglio è pronto a svelare come andrà la ripartenza della settimana. In evidenza questo lunedì sarà l'ingresso della Luna in Acquario, nel contesto in trigono a Venere. Tra i segni della seconda sestina osservati in questa sede, a svettare su tutti sarà l'Acquario, meritatamente classificato al "top del giorno". A seguire a breve distanza il fortunato segno di Aria saranno solamente in due: Scorpione e Sagittario, ambedue sottoscritti in giornata a cinque stelle. Chiude il gruppo la Bilancia, purtroppo in ultima posizione.

Iniziamo a togliere il velo alla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo di lunedì su amore, lavoro e salute segno per segno.

Classifica stelline 6 luglio

L'astrologia applicata ai simboli zodiacali della seconda sestina si prepara a dare soddisfazioni o delusioni a tanti di noi: ansiosi di sapere come saranno le stelle di questo nuovo lunedì? A togliere dubbi o perplessità, in merito a come potrebbe evolvere il periodo sotto analisi, la classifica stelline riguardante la giornata di lunedì 6 luglio. Iniziamo a dare spazio al migliore in assoluto, l'Acquario, come ampiamente anticipato in apertura, posizionato al vertice della scaletta odierna, forte di una meravigliosa Luna nel segno. Per il resto, solo altri quattro potranno contare su un periodo positivo, mentre per l'ultimo in classifica si prospettano difficoltà e intoppi vari.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo del giorno per i segni da Bilancia a Pesci:

Top del giorno : Acquario - Luna nel segno;

: Acquario - Luna nel segno; ★★★★★: Scorpione, Sagittario;

★★★★: Capricorno, Pesci;

★★★: Bilancia;

★★: nessuno.

Previsioni zodiacali del giorno 6 luglio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

L'oroscopo del giorno di lunedì 6 luglio prevede un periodo al di sotto delle attese, valutato dagli astri con il simbolo del "sottotono". In questo caso a risultare un po' in salita gran parte del comparto legato all'amore. In coppia, l'opposizione Sole-Plutone toglierà un po' di smalto al vostro rapporto rendendolo meno facile del solito: se vi piace tormentarvi con dubbi e/o domande questo periodo vi darà spunti sufficienti per giustificare improvvisi cambiamenti di umore.

Single, astri dissonanti fanno pensare a passi falsi in campo sentimentale: cercherete di recuperare con frasi e scuse poco credibili, montando un castello di sabbia fatto di tanti "se" ed altrettanti "ma". Qualcuno, con tanta voglia di evasione, potrebbe restare con l'amaro in bocca. Nel lavoro, frenate l'impazienza di arrivare immediatamente a risultati concreti: qualche imprevisto può rallentare i tempi. Per la salute, cibo sano e giusto riposo, ma alla ricetta della salute potete aggiungere ingredienti a voi più graditi: movimento e allegre compagnie. Frase del giorno: "La ricetta per la perpetua ignoranza è: sii soddisfatto delle tue opinioni e contento della tua conoscenza" (Elbert Hubbard).

Voto: 7-.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★★. Le previsioni zodiacali di lunedì indicano l'arrivo di un giorno perfetto in tutto (o quasi). Inizialmente, la giornata darà una bella sferzata alla ripartenza della settimana facendola sembrare, già da subito, bella e degna di essere vissuta. In amore, finalmente vi sentirete completi. La vostra vita sentimentale sarà migliore di qualsiasi vostra aspettativa: a volte, i sogni si avverano. In coppia, Venere in trigono alla Luna (speculare positivo al segno) sarà totalmente dalla vostra parte: non disperate, dunque, se le dimostrazioni di affetto tarderanno ad arrivare, l'attesa renderà tutto più bello e romantico. Single, sarete estremamente energici e pieni di vita, tutto merito delle persone che vi circondano, pronte a trasmettere tanta buona positività.

Le previsioni del giorno riguardo al lavoro, invitano alla fiducia: sarete attivi, con tante idee e progetti da mettere in pratica; non pensateci troppo. Per il lato salutare, vivrete con intensità e trasporto le emozioni riuscendo a seguire anche un regime di vita sano e regolare. Qualcuno vi aiuterà a farvi sentire più in forma. Frase del giorno: "Scegli un lavoro che ami, e non dovrai lavorare neppure un giorno in vita tua" (Confucio). Voto: 9+.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★★. L'oroscopo del giorno 6 luglio al Sagittario indica una giornata più che ottima, certamente idonea a regalare novità interessanti e sorprese in molti settori. In amore potrebbero arrivare momenti davvero incantevoli.

Specialmente se appartenete a coppie di primo pelo, sarete innamorati, felici e ricambiati. I presupposti per una serata romantica ci saranno tutti, starà a voi approfittarne. Single, avrete buone opportunità per incontrare una persona interessante: non avrete che l'imbarazzo della scelta. Nel lavoro, sarà una giornata ottima. Chi è autonomo nella professione avrà qualche buona proposta, alcune delle quali anche piuttosto buone sotto il profilo finanziario. Chi invece lavora alle dipendenze, forse potrà chiedere un incentivo. Parlando di salute, le emozioni hanno un ruolo dominante in questa giornata. Sarete in armonia con ciò che vi circonda, sintonizzati sulla frequenza del cuore. Frase del giorno: "Troppo spesso togliamo tempo ai nostri amici per dedicarlo ai nostri nemici" (Hermann Hesse).

Voto: 9.

L'oroscopo di lunedì 6 luglio: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di lunedì 6 luglio prevede che partirà bene questa parte della settimana, sottoscritta dalla normalità e sottolineata da quattro stelle. In amore, astri parzialmente favorevoli consentiranno momenti abbastanza appaganti. Saranno giornate poco intense ma capaci, se stimolate a dovere, di ravvivare l'intesa di coppia: lasciatevi sedurre dalle ispirazioni del partner. Single, è arrivato il momento di cercare la vera anima gemella a cui dedicare ogni vostro pensiero: giocatevi le carte migliori. Nel lavoro, troverete un modo rapido ed efficiente per centrare in pieno gli obiettivi e farvi rispettare dagli altri.

In merito alla salute, eventuali problemi riguarderanno soprattutto l'umore. Tuttavia, starete meglio se in serata eviterete cibi pesanti che affaticano la digestione. Frase del giorno: "Il piacere più grande nella vita è fare ciò che le persone dicono che non puoi fare" (Walter Bagehot). Voto: 8+.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): "top del giorno". Le previsioni astrali del giorno indicano l'arrivo di un lunedì pregno di buona energia. Dunque, periodo ampiamente sfruttabile nei sentimenti, così come nelle amicizie o in famiglia. La giornata, a settimana appena iniziata, partirà "col botto" già dalla prima mattinata grazie all'ingresso nel settore di una splendida Luna nel segno. In amore, si profila un periodo armonico e a tratti sfizioso: datevi da fare insieme alla persona amata, il periodo sarà favorevole.

Single, si consiglia di agire con massima dolcezza e disponibilità verso chi sapete: questi dovranno essere i perni attorno ai quali dovrete impostare prossimamente tutta la sfera sentimentale. Nel lavoro, il profitto e la resa del vostro impegno saranno molto soddisfacenti, ma cercate di frenare il ritmo e godervi dei momenti di relax. Invece per la salute, meglio essere pignoli che superficiali. Una bella messa a punto prima di partire per le vacanze estive è quello che ci vuole. Frase del giorno: "Cambia la tua vita oggi. Non scommettere sul futuro, agisci subito, senza indugio" (Simone de Beauvoir). Voto: 10.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★. L'oroscopo del giorno 6 luglio annuncia una giornata quasi pienamente buona, anche se in certi frangenti qualcuno potrebbe stuzzicare la vostra pazienza.

Gli astri si prevedono abbastanza di parte in merito all'amore, con poche difficoltà in preventivo. In ambito di coppia gli astri vi regaleranno tanta buona serenità da investire nel rapporto. Ci saranno nuovi programmi con il partner e cambiamenti positivi in vista: impegnatevi nel promuoverli stuzzicando la curiosità di chi avete affianco. Single, giornata tranquilla? Si spera per voi: di certo, non accadrà nulla di particolarmente entusiasmante al vostro cuore. Nel lavoro sarà calma piatta: dovrete attendere prima di vedere nuovi ed interessanti cambiamenti. Bene anche così per il momento. In ambito salutare, la vitalità si prevede al top, ma avrete sempre la tendenza a strafare. Se avete tempo per un po' di relax in mezzo alla natura, farete un regalo al vostro fisico.

Frase del giorno: "Voglio continuare a essere folle, vivendo la vita nel modo in cui la sogno e non come desiderano gli altri" (Paulo Coelho). Voto: 8.