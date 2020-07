L'Oroscopo settimanale dal 20 al 26 luglio approfondirà l'amore e la fortuna di ciascun segno zodiacale puntando un riflettore sull'emotività, la determinazione nel portare avanti i progetti con coraggio. La Luna passerà dapprima in Cancro, poi in Leone, in Vergine e infine in Bilancia, regalando sensazioni romantiche, intuitive e molto profonde, mentre il Sole in Leone completerà il tutto.

Approfondiamo la situazione nelle previsioni astrali segno per segno.

Astri e oroscopo settimanale di fine luglio

Ariete: l'inizio settimana risulterà un po' nervoso per i sentimenti e potrete avere dei dissidi con una figura di tipo femminile.

Martedì poi la situazione migliorerà, dovrete solo aprirvi di più al dialogo e approfittare di Sole in Leone che risulterà in posizione benefica per gli affetti. Ci sarà tanta voglia di crescere e affermarsi in amore con maggiore determinazione.

Toro: il dialogo risulterà fondamentale per l'amore, così come un flirt molto audace e sensuale per voi single. Sole giovedì risulterà in quadratura dal Leone e potrebbe provocare litigi in coppia o ribaltare le situazioni sentimentali con svolte radicali e drastiche. La Luna sarà complice nel weekend per riequilibrare il tutto con la praticità e una maggiore obiettività.

Gemelli: bando alla tristezza impartita dagli astri in Capricorno che offuscheranno un po' la vitalità.

Dovrete ricordare sempre che Venere splenderà per voi e potrebbe introdurre novità promettenti per l'amore. Nuovi incontri per voi single e un maggiore affiatamento in coppia. Sole completerà il tutto, rafforzerà la vitalità e la voglia di progredire sempre in positivo.

Cancro: Luna entrerà nel segno lunedì e regalerà atmosfere romantiche, tutte da vivere nel focolare domestico e puntando su un modo di amare molto tradizionale e profondo.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Voi single potrete approfondire nuovi incontri e Sole splenderà riscaldando i cuori, fronteggiando l'opposizione degli astri in Capricorno che produrranno un po' di malinconia. Attenzione ad alcune noie sentimentali che si verificheranno nella giornata di domenica.

Leone: la novità di questa settimana sarà l'entrata di Sole nel segno che riscalderà i cuori e li preparerà a ricevere amore.

Martedì la Luna sprigionerà tanta voglia di affetto, di stare al centro dell'attenzione e di essere coccolati. Il Sole giovedì vi renderà più lungimiranti nel conquistare le "prede amorose" e Venere dai Gemelli garantirà successo.

Vergine: Luna e Sole in congiunzione dal Cancro nella giornata di lunedì, garantiranno un buon equilibrio psicofisico così potrete valutare con maggiore chiarezza i sentimenti che provate. L'astro d'argento risulterà positivo per voi e sprigionerà sensazioni romantiche e sincere. Saranno previsti nuovi incontri fortunati per i single, attenzione solo a un weekend che vedrà una Luna troppo razionale nel segno.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: lunedì potreste essere alquanto indolenti e mutevoli nei confronti dell'amore.

L'opposizione di Marte si farà sentire e potrebbe rendervi nervosi, ma dovrete cercare di progredire introducendo nella vostra vita nuovi stimoli più eccitanti. A metà settimana Luna sarà favorevole dal Leone e sia voi in coppia che voi single, diventerete i protagonisti indiscussi del palcoscenico amoroso. Domenica si preannuncerà amore su tutti i fronti.

Scorpione: buoni gli influssi del satellite notturno lunedì che vi renderà molto protettivi nei confronti della persona amata. Voi single cercherete di beneficiare di rapporti più stabili e profondi, bandendo ogni tipo di superficialità. Marte spingerà a osare in amore per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Sagittario: ci saranno degli alti e bassi in amore, ma dovrete avere maggiore fiducia in voi stessi per superare il tutto in maniera brillante.

I Nodi lunari dai Gemelli punteranno un riflettore su alcuni ricordi che quasi bloccheranno gli stimoli sentimentali. Ma dovrete progredire trasformando il tutto in modo costruttivo, filtrando le emozioni e rafforzando la volontà di essere felici.

Capricorno: sarete molto sensibili e suscettibili lunedì, ma già da martedì la situazione migliorerà. Sole passerà in Leone nel weekend e romperà un'opposizione che è risultata molto pesante per i sentimenti. Così potrete ricevere energia rivitalizzante e progredire in amore con maggiore determinazione. Buono il weekend, molto concreto per l'amore.

Acquario: Marte regalerà tanto dinamismo da investire in tutte le sfere vitali e soprattutto Venere sarà propizia per l'amore.

Attenzione solo a un'opposizione di Sole dal Leone che potrà confondere un po' le idee, quindi non dovrete farvi influenzare dalle opinioni altrui. Seguirete le vostre intuizioni sentimentali con successo.

Pesci: si preannunciano novità in amore e soprattutto lunedì, alcune situazioni tese si sbloccheranno. Alcuni ricordi potrebbero ritornare martedì a offuscare la vostra serenità e Sole dal Leone giovedì quasi sfiderà ad affermare la vostra personalità in amore per ottenere i risultati desiderati. Attenzione ad alcune noie sentimentali previste nella giornata di domenica.