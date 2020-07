Una nuova settimana sta per iniziare, quella che va da lunedì 27 luglio fino a domenica 2 agosto, e non possono di certo mancare le previsioni dell'oroscopo. Il mese di luglio è giusto ormai alla sua fine e si prepara per lasciare il posto ad un agosto a dir poco promettente. Per molti il nuovo mese inizierà con il botto e porterà non poche notizie alle genti. In molti potranno finalmente organizzare quella tanto desiderata vacanza che progettano e sognano da mesi, mentre alcuni, quelli leggermente meno fortunati, si ritroveranno a fare i conti con progetti di lavoro da dover completare fino all'ultimo giorno.

Un calore non indifferente colpirà i nati sotto al segno dell'Ariete rendendoli calorosi ed attraenti, specialmente nei confronti del partner. Qualche piccolo battibecco potrebbe invece intaccare le giornate del Sagittario e renderlo leggermente più suscettibile, così come il segno della Bilancia potrà ritrovarsi a desiderare qualche giornata di puro relax. Il Toro, invece, avrà a che fare con l'arrivo di qualche sorpresa.

Di seguito, i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

L'oroscopo settimanale da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, i nati sotto al segno dell'Ariete si ritroveranno a fare i conti con un fascino fuori dal comune e con un carattere più che bollente. Il partner non sarà in grado di resistere alle tentazioni e ci si potrà abbandonare a qualche notte "da leoni".

Toro - questo è uno di quei segni zodiacali che dovranno prepararsi ad accogliere l'arrivo di notizie positive. Qualche piccola sorpresa, che raggiunga l'ambito lavorativo o semplicemente quello sentimentale, potrebbe bussare alla porta. Buone notizie in arrivo anche per chi ha deciso di affrontare una spesa importante.

Gemelli - la sensualità dei Gemelli, secondo l'oroscopo di questa nuova settimana, sarà da collegare ad una Venere sempre più vicina ed in grado di offrire la propria benedizione ai nati sotto a questo segno. Il romanticismo non abbandonerà neanche un giorno di questo nuovo periodo e aiuterà nella risoluzione di qualche problemino.

Cancro - qualche astro si ritroverà a mettere i bastoni fra le ruote ai nativi del segno, rendendo quasi impossibile il raggiungimento di alcuni obiettivi. Riuscire a mantenere la calma senza adirarsi contro chiunque sembra essere un qualcosa di impensabile.

Leone - la passione colpirà anche il Leone in tutte le sue sfaccettature, rendendolo uno tra i segni zodiacali più ammalianti di tutto il periodo, se non addirittura di tutto il nuovo mese. Il partner, proprio come accade per l'Ariete, non riuscirà a resistere con molta facilità e riuscirà a regalare giornate intense e piene di emozioni. Pronti per qualche gita fuori porta.

Vergine - qualche picco di nervosismo potrebbe sopraggiungere con l'arrivo di mercoledì.

Attenzione a non direzionare le proprie frustrazioni ed il proprio stress verso le persone care. Meglio prendere un bel respiro e rimuginare sul da farsi.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - quasi come per il segno della Vergine, la Bilancia si ritroverà a fare i conti con qualche giornata di nervosismo ma soprattutto di stanchezza che porterà alla continua ricerca di una pausa. Il relax sarà solo un ricordo lontano e non si spererà ad altro se non all'arrivo quanto più celere delle ferie estive.

Scorpione - gli astri favorevoli saranno in grado di regalare allo Scorpione qualche attimo di meritato riposo. Chi ha intenzione di fare una gita fuori porta potrà prendere in considerazione l'idea di viaggiare proprio in questa nuova settimana, iniziando così il mese di agosto con il sorriso e una nuova carica di energie.

Sagittario - la pazienza del Sagittario, secondo quanto comunicato dall'oroscopo, potrebbe essere messa a dura prova da qualche piccolo battibecco nato all'interno del nucleo familiare. Se vi si aggiunge anche un ambiente di lavoro sfavorevole e non gradito, riuscire a tirare le somme non sarà così complicato. Meglio portare pazienza e attendere l'arrivo di giorni migliori.

Capricorno - gli astri a favore renderanno il periodo scintillante ed in grado di portare e mantenere il sorriso sulla bocca del Capricorno. I momenti di difficoltà diventeranno solo un ricordo e la vicinanza della famiglia e delle persone care riuscirà a rallegrare questo segno zodiacale.

Acquario - attenzione agli incontri dei prossimi giorni.

Il destino potrebbe avere in mente un piano affascinante e misterioso per i nati sotto al segno dell'Acquario, mettendo sul loro cammino una o più persone in grado di offrire delle possibilità di cambiamento su cui rimuginare.

Pesci - anche se il periodo in questione non sembra essere tra i migliori, le previsioni degli astri preannunciano l'arrivo di qualche momento di felicità. La vita di coppia prosegue per il verso giusto e le amicizie non mancheranno di certo. Qualche incomprensione in ambito familiare potrà anche starci, ma non così grande da ledere i rapporti con i propri cari.