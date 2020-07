Manca veramente poco per poter finalmente accogliere l'inizio di una nuova settimana e godere di ciò che questa offre. Secondo l'oroscopo di questo nuovo periodo ci sarà qualcuno che riuscirà a tirare un sospiro di sollievo, lasciandosi alle spalle tutto ciò che di negativo vi è stato nei giorni precedenti. Qualche novità, seppur non tutti potrebbero considerarla importante, sembra essere in arrivo per coloro nati sotto al segno del Cancro. La serenità avvolgerà le giornate dello Scorpione accompagnando una quasi insolita positività integrata al segno del Toro. Chi invece si ritrova all'interno dell'ombra dell'Acquario dovrà riuscire a stringere i denti almeno fino all'arrivo del weekend.

Non per tutti, sfortunatamente, sembra essere un periodo allegro, ma nonostante qualche piccolo intoppo si potrà comunque riuscire a godere di qualche attimo di relax.

Di seguito, i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo settimanale da Ariete a Vergine

Ariete - secondo le previsioni di questo nuovo periodo del mese di luglio, coloro nati sotto al segno dell'Ariete potranno finalmente contare sull'aiuto e sull'influenza positiva di Venere. La presenza di questo astro migliorerà i rapporti interpersonali con il proprio partner e con i componenti della propria famiglia rendendo favolose le prossime giornate.

Toro - come già anticipato, per il segno del Toro sembra proprio essere una settimana piena di sorprese e positività.

Uno stato d'animo così tranquillo non si vedeva da prima del lockdown ed è in grado di sorprendere quasi chiunque. Sul lavoro non ci saranno battibecchi esagerati e tutto procederà secondo i piani prestabiliti.

Gemelli - nell'aria sembra esserci aria di novità, specialmente per quanto riguarda l'ambito relazionale e sentimentale.

Secondo l'oroscopo dei prossimi giorni, infatti, qualcuno potrebbe incrociare la propria strada con quella di questo segno zodiacale e riuscire a creare qualcosa di straordinario.

Cancro - nuove occasioni sono in arrivo per coloro nati sotto al segno del Cancro. Che si tratti o meno di una nuova opportunità lavorativa, le notizie sopraggiungeranno nei prossimi giorni quasi come fossero un fiume in piena.

Se quanto sperato non arriva con l'inizio di questa settimana è meglio non disperare e attendere l'arrivo del weekend.

Leone - energico come non mai, il Leone riuscirà ad affrontare ogni situazione a testa alta, superandola senza troppe problematiche e senza dover ricorrere all'aiuto di nessuno. Non si tratta solo di una carica di energia fisica, ma anche mentale e per alcuni spirituale. I giorni non sono mai stati così positivi per questo segno.

Vergine - qualche piccolo battibecco potrebbe nascere soprattutto all'interno di quelle coppie che si sono formate da poco. Chi convive con il proprio partner dovrà stringere i denti e cercare di fare del proprio meglio per evitare la nascita di discussioni futili e inutili.

L'oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - il romanticismo è dietro l'angolo e basta veramente poco per lasciarlo entrare nella propria vita di coppia. Seguire le idee del partner potrebbe risultare non poco prosperoso, soprattutto se tra i due vi è una sintonia non da poco. Qualche dimostrazione d'affetto potrebbe essere richiesta e ciò che il vostro partner prova per voi verrà mostrato.

Scorpione - anche per questo segno zodiacale, l'oroscopo prevede una settimana decisamente serena. Non sembrano esserci in vista notizie negative o problematiche, né in ambito relazionale né in ambito lavorativo. Il sorriso che si dipingerà sulle labbra dello Scorpione difficilmente potrà essere messo a tacere.

Sagittario - le energie non mancheranno di certo, ma accompagneranno l'arrivo di giornate turbolente. Riuscire a stare fermi sembra essere ormai una vera e propria impresa e la mancanza di lavoro, oltre al nascere di qualche piccola problematica all'interno dello stesso ambito, potrebbe risultare difficilmente digeribile.

Capricorno - con la Luna in opposizione, il Capricorno avrà ben poco di cui sorridere. In casi come questo, dove tutto sembra andare nel verso sbagliato, stringere i denti risulta essere l'unica soluzione possibile. Con l'avvicinarsi del weekend tutto dovrebbe sistemarsi.

Acquario - nei prossimi giorni gli astri si opporranno a questo segno zodiacale rendendogli la vita quasi impossibile.

Le discussioni potrebbero nascere in ogni ambito e ledere la tranquillità anche all'interno della sfera sentimentale. Riuscire a mantenere la calma aiuterà a non perdere la testa.

Pesci - immettersi in un nuovo cammino, specialmente con i tempi attuali, non sembra essere una cattiva idea. Chi ha dovuto abbandonare il lavoro a causa della pandemia o è stato licenziato durante il lockdown potrà vagliare accuratamente l'idea di imboccare una strada differente da quella percorsa in precedenza.