L'Oroscopo dell'amore di coppia di mercoledì 15 luglio getta luci e ombre sulle relazioni a due, analizzando sensazioni contrastanti e stati d'animo che passano dall'aggressività a un'eccessiva sensibilità. Marte in Ariete incrocia una quadratura pesante con il Capricorno ed entrambi i segni si trovano a sostenere difficoltà in coppia, che spingono anche a prendere decisioni drastiche. E gli altri simboli zodiacali? Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Astri e oroscopo dell'amore di mercoledì

Ariete: Marte nel segno può provocare difficoltà, visto che incrocia le sue energie con Saturno e Plutone in Capricorno, ma in dissonanza.

Possono sopraggiungere pensieri ossessivi che fanno prendere decisioni drastiche, derivanti da un'infelicità latente che fa desiderare di meglio dall'amore.

Toro: Luna nel segno riscalda i cuori e regala sensazioni magiche e molto passionali. L'immaginazione è fervida e si alterna a una concretezza che fa desiderare l'affermazione dei progetti in modo durevole e costante. Siete molto profondi e pronti a investire in amore per beneficiare di splendidi momenti in coppia, basati su valori tradizionali.

Gemelli: la vicinanza di Luna si fa sentire e acuisce un modo di amare più concreto e profondo, che va oltre il presente per stabilizzare la coppia in modo durevole. Marte garantisce tanta passionalità, siete molto affascinanti e pronti a vivere le emozioni in modo più intenso.

Cancro: intolleranti un po' a tutto a causa di Plutone e Saturno in opposizione, risultate insofferenti. Non date troppa retta ai pensieri altrui che cercano di confondervi le idee in amore, piuttosto contate su una Luna favorevole che sprigiona affetto e passionalità.

Leone: alcuni dubbi pesano come un macigno nel rapporto di coppia, ma siete molto influenzabili da alcuni pianeti che offuscano un po' la realtà, confondendo le idee.

Luna risulta alquanto tesa dal Toro, causa nervosismi e vi rende molto testardi. Che ne dite di tagliare alcune discussioni ponendo un freno ai fraintendimenti e avviando un'analisi più obiettiva e serena della situazione?

Vergine: in coppia cercate di ascoltare di più ciò che ha da dirvi il partner.

Approfondite le situazioni condividendo tutto in modo costruttivo. Luna dal Toro vi rende molto passionali e concreti, vivendo l'amore di coppia in modo più stabile, anche se un tantino possessivo.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: acquistate più fiducia in voi stessi, credendo di più nelle vostre capacità. In questo modo anche la vostra relazione a due ne può giovare, visto che sarete in grado di abbattere vecchi condizionamenti mentali e ad avviare cambiamenti costruttivi per l'amore. Alcuni preconcetti sono falsi e vanno revisionati per progredire in maniera fortunata.

Scorpione: siete molto testardi in coppia e un tantino aggressivi, a causa di Luna in opposizione che sprigiona nervosismo.

Attenzione però a non commettere errori di giudizio, alcune situazioni non sono come sembrano e occorre maggiore obiettività per analizzare il tutto, lasciandosi andare a un amore più elastico e profondo.

Sagittario: cercate di fronteggiare l'opposizione di Venere che pesa, ma non può offuscare il vostro ottimismo che non vi abbandona mai. Bando anche ai pettegolezzi che cercano d'insinuarsi nelle coppie per far produrre nervosismi e gelosie nocive per l'amore. Mercurio dal Cancro invoglia a riflettere sulle situazioni in modo più ragionevole.

Capricorno: Luna rafforza la vostra forza di volontà e in coppia siete più perseveranti nel portare avanti i progetti con coraggio. Organizzate al meglio il tutto con Saturno che fa curare ogni minimo dettaglio e Giove che introduce eventi fortunati.

Attenzione solo a Marte dissonante che può provocare fissità nei pensieri spesso infondati.

Acquario: Luna rema contro e offusca un po' l'amore, introducendo apatia e scarsa voglia di progredire. Siete anche alquanto testardi e orgogliosi nel portare avanti idee e convinzioni a cui non rinunciate. Forse, in coppia, occorre scendere un po' a compromessi per scacciare via eventuali attriti e nervosismi.

Pesci: Luna risulta favorevole per farvi apprezzare di più i momenti in coppia, dove la casa diventa il vostro "nido d'amore". Questa Luna parla di sentimento dal Toro, ma anche di passionalità e di concretezza, così iniziate a progettare per il futuro creando basi più solide e stabili.