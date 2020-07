Nell'Oroscopo dell'amore di coppia dedicato alla giornata di mercoledì 22 luglio, gli astri puntano un riflettore sulla sensibilità e sul magnetismo di Luna in Leone che regala bontà d'animo, sensualità e tanta voglia di essere amati. Saturno in Capricorno fa attrito con Mercurio opposto in Cancro, sprigionando sensazioni altalenanti e cattivi pensieri. Ma gli astri invogliano a progredire con coraggio e le previsioni astrologiche segno per segno elargiscono consigli promettenti per l'amore.

Sensibilità orgogliosa nell'oroscopo dell'amore di mercoledì

Ariete: l'amore di coppia risente di alcuni alti e bassi impartiti dalla quadratura di Marte con Mercurio che chiude un po' la comunicazione, lo scambio di idee costruttive.

Siete poco proiettati verso il futuro a causa degli astri in Capricorno che creano blocchi emotivi. Qualcosa vi sta sfuggendo di mano o l'amore che dimostra il partner è poco rispetto alla quantità che desiderate ricevere.

Toro: attenzione a un'irrequietezza emotiva sprigionata da Urano in quadratura a Luna che rende gli affetti troppo stravaganti e voi molto impulsivi. Le energie sono al massimo e mal tollerate ogni tipo di limitazione in amore. Cercate di indirizzare al meglio questa carica energetica dirompente.

Gemelli: attenzione ad alcune persone invidiose che cercano di offuscare il vostro rapporto di coppia, introducendo dei pettegolezzi capaci di sprigionare negatività. È buona l'intesa con il partner, a patto che teniate lontano amicizie che non si rivelano poi così sincere.

Cancro: evitate di cristallizzare gli affetti a causa di un'opposizione di Saturno che pesa sui sentimenti e produce pensieri deprimenti. Cercate di trovare nuovi stimoli più entusiasmanti per la relazione a due, poiché rimuginare sulle situazioni non giova all'amore. Se riuscite ad aprirvi al nuovo e vivere di più il presente, ottenete felicità.

Leone: Luna risulta ancora la protagonista indiscussa del vostro segno e sprigiona sensazioni ambiziose e orgogliose. Il temperamento è molto passionale con questa Luna che attrae tutte le attenzioni sul vostro sé. L'emotività è forte, attenzione solo a non diventare troppo permalosi assumendo un atteggiamento melodrammatico in coppia.

Vergine: la vicinanza di Luna in Leone illumina il cammino amoroso e rende le sensazioni più intraprendenti e magnetiche. Siete molto nobili d'animo, desiderosi di dare ma anche di ricevere affetto. Venere getta luci e ombre sulle storie amorose ma non temete, una maggiore consapevolezza fa luce sulle questioni a due così potete chiarire ogni incertezza attraverso il dialogo.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: l'astro d'argento emana i suoi influssi magnetici e sensuali, acuendo un amore già moltiplicato all'ennesima potenza dalla complicità di Venere in Gemelli. Occhio solo a non incupire il tutto poiché presi da alcuni ricordi passati che provocano nostalgia. Gli astri esortano a vivere il presente con entusiasmo.

Scorpione: Luna in quadratura dal Leone crea un po' di dissapori in coppia e risulta doveroso chiarire il tutto, facendo luce sulla relazione a due. Forse vi state sbagliando e tutto non è come sembra, quindi un dialogo chiarificatore diventa costruttivo per l'amore.

Sagittario: siete molto sensibili con Nettuno in quadratura che confonde un po' le idee. Ma non siate ipercritici nei confronti del partner. Ricordate che sono in arrivo belle notizie che rischiarano un cielo amoroso reso un po' cupo da Venere in opposizione. Quindi bando ai fraintendimenti e procedete con maggiore chiarezza.

Capricorno: l'opposizione di Mercurio si fa sentire e sprigiona voglia di stare soli con se stessi, vivendo in solitudine a pensare.

Saturno e Plutone nel segno avviano un'introspezione produttiva, a patto che non cristallizzate i sentimenti. Invece filtrando i pensieri in modo positivo, potete trovare strategie nuove per raggiungere la felicità ambita.

Acquario: bando all'arroganza sprigionata da Luna in opposizione che fa reagire con impulsività ad alcune paure celate nella vostra interiorità. Dovete solo valutare il tutto con maggiore oculatezza e prendere le decisioni giuste, quelle che danno una svolta decisiva alla vostra vita sentimentale.

Pesci: Venere in quadratura spazientisce l'amore e mal tollerate le esigenze del partner, innervosendovi per un nonnulla. Ma le dissonanze astrali come sempre cercano di farvi reagire alle avversità, così con una maggiore tolleranza e sfruttando il fascino magnetico conferitovi da Nettuno nel segno, l'amore può prendere il volo.