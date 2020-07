I sentimenti volano nell'Oroscopo dell'amore di coppia di giovedì 30 luglio che fa vivere gli affetti con maggiore libertà e spontaneità. Sole in Leone rende tutti i segni zodiacali di Fuoco molto vitali, creativi e orgogliosi mentre la Luna in Sagittario sprigiona la voglia di usufruire di maggiore libertà in coppia.

Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Astri e oroscopo dell'amore di giovedì, da Ariete a Vergine

Ariete: riuscite ad armonizzare gli interessi del partner con i vostri, in modo audace e coraggioso. Marte carica di energia dirompente, positiva e sensuale, così riuscite anche a vivere l'amore in modo più libero e avvincente.

La Luna dal Sagittario fa affrontare anche eventuali attriti in maniera più umoristica e sdrammatizzate il tutto con l'ironia.

Toro: Urano in quadratura a Sole si fa sentire e fa fare passi decisivi, anche rivoluzionando un po' la solita routine e scaricando un'energia dirompente in eccesso. Alcuni possono vivere dei problemi in famiglia capaci di rendere tese le relazioni di coppia, ma la Luna esorta a vivere il tutto con maggiore leggerezza e con un'apertura mentale più leggera e indipendente.

Gemelli: Nettuno in quadratura può creare incomprensioni in famiglia, ma Venere nel segno fa risolvere il tutto attuando una maggiore armonia in casa. Stringendo le sue energie in dissonanza con l'astro venusiano, Nettuno avverte che è giunto il momento di riposare di più e di ritagliarvi momenti di sano relax a due.

Cancro: via libera all'amore con Mercurio nel segno che introduce piacevoli sorprese. Siete molto aperti al nuovo con una Luna benefica dal Sagittario che introduce la voglia di migliorare la relazione in modo più ottimista e intelligente. Attenzione a non lasciarvi prendere da un modo di fare troppo ostinato, che fa portare avanti e affermare le vostre idee con eccessiva decisione.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Leone: siete molto orgogliosi di voi e vivete anche l'amore in modo più vitale, ricevendo una spinta dalla Luna in Sagittario che incrocia le sue energie con Sole nel segno in modo benefico. Cercate di essere più flessibili e spontanei in coppia, solo così riuscite a contrastare Urano in dissonanza che innervosisce un po' l'animo.

Vergine: in coppia, iniziate a costruire insieme al partner. Così riuscite a progettare nel presente, guardando avanti con maggiore fiducia nei confronti del futuro. Se Venere introduce alcune discussioni un po' tese, cercate di superare il tutto adottando un atteggiamento diplomatico e più paziente.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: siete più accondiscendenti a migliorare la relazione con impegno e puntando sull'aiuto del satellite notturno in Sagittario che fa abbandonare posizioni controproducenti per l'amore. Così cercate di essere più diplomatici e di aprire la mente ad alcune novità che possono essere benefiche per entrambi.

Scorpione: Urano in opposizione può innervosire un po' l'animo e farvi scattare per un nonnulla.

La vicinanza lunare dal Sagittario in compenso risulta benefica per riequilibrare il tutto in modo più armonioso e sensibile. I pensieri volano veloci ma che ne dite una volta tanto di staccare la spina e beneficiare di splendidi momenti a due con la persona amata?

Sagittario: la libertà viene prima di tutto con la Luna nel segno che sprigiona anche una certa ribellione a ogni tipo di restrizione mentale o materiale. Siete sinceri e al tempo stesso fermi nelle vostre decisioni, inutile quindi cercare di controllare le emozioni. Al partner non resta altro che scendere a compromessi.

Capricorno: siete molto autoritari in coppia e Marte in quadratura rafforza questo atteggiamento molto intransigente.

Che ne dite quindi di aprirvi di più all'ascolto del partner? Mercurio rema contro e chiude un po' un dialogo che può risultare positivo per superare eventuali attriti insieme. Urano rivoluziona sempre il tutto in modo imprevedibile, quindi le sorprese sono in agguato.

Acquario: una Luna sincera e schietta risulta complice dal Sagittario per far volare l'amore, ampliando la capacità comunicativa. Così amate stare all'aria aperta, beneficiando di momenti dinamici e spensierati. Potrebbe essere ideale organizzare una gita o un'escursione a due.

Pesci: attenzione a non lasciarvi prendere da una chiusura mentale che fa assumere un atteggiamento arrogante in coppia. Questo modo di fare forse dipende dalla scarsa fiducia in voi stessi e può far commettere imprudenze.

L'influsso degli altri astri, compreso Nettuno nel segno, introducono una sensibilità più ricettiva e dinamica, capace di contrastare questa vostra altezzosità.