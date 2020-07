L'oroscopo del mese di agosto prevede per i nativi Cancro un periodo fatto di notevoli soddisfazioni soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale, in quanto il pianeta Venere entrerà in congiunzione lasciando il segno dei Gemelli, che comunque potrà godere di un altro ottimo mese, utile per programmare qualcosa di veramente speciale e importante per il futuro. Periodo decisamente positivo per i nativi della Vergine, che inizieranno finalmente a vedere la luce e godere di una relazione di coppia più stabile, mentre per l'Ariete il lavoro potrebbe non essere così gratificante.

Andiamo a vedere nel dettaglio l'Oroscopo per il mese di agosto per la prima sestina dello zodiaco.

Previsioni oroscopo agosto, 1ª sestina

Ariete: un oroscopo del mese di agosto difficoltoso per voi nativi del segno, con una configurazione astrale in cambiamento. Per quanto riguarda la sfera sentimentale sentirete ancora per un po’ l'influenza di Venere dal segno dei Gemelli e fino ad allora godrete di bei momenti in compagnia della vostra anima gemella. Successivamente Venere sarà in quadratura dal segno del Cancro, posizione che potrebbe far insorgere alcune incomprensioni con il partner, che se non gestite bene potrebbero portare a dei litigi. Cercate sempre di spiegare le vostre intenzioni.

Se siete single gli incontri non mancheranno, ma dovrete anche prendere delle decisioni in merito ad alcuni rapporti che sembrano non funzionare al meglio. Nell'ambito lavorativo la seconda parte del mese si rivelerà più proficua, con buoni successi seguiti da discreti guadagni. Nella prima parte del mese, invece, cercate di non esagerare con le spese.

Voto: 7.

Toro: sarà un mese abbastanza buono per quanto riguarda i sentimenti, considerato che la vostra configurazione astrale sarà in miglioramento secondo l'oroscopo di agosto. Presto, infatti, potrete beneficiare delle meraviglie che il pianeta Venere sa dare, facendo sbocciare i sentimenti e la passione a ogni innamorato nato sotto questo segno.

Abbiate pazienza e aspettate che passi la prima settimana per organizzare una magnifica vacanza insieme al partner, approfittando inoltre di questo periodo estivo. Con Marte alle spalle essere seducenti non sarà facile per voi single, ciò nonostante con un po’ di concentrazione in più, e magari migliorando un po’ il vostro aspetto fisico, potreste far felici qualcuno. Sul fronte lavorativo Mercurio sarà positivo ancora per un po’, promettendo progressi piuttosto buoni. Successivamente, però, bisognerà andare avanti con cautela, continuando a impegnarvi per raggiungere il successo che tanto desiderate. Voto: 7,5.

Gemelli: nel pantheon dei segni zodiacali sarete tra i più favoriti in questo mese di agosto.

Nonostante Venere abbandonerà il vostro cielo nella prima settimana del mese, godrete comunque di bei momenti a livello sentimentale, soprattutto coloro nati nella prima decade. Se avete una relazione fissa continuate a credere nell'amore che la vostra dolce metà irradia nei vostri confronti, in modo tale da mantenere alta l'intesa di coppia. Se siete single approfittate della prima parte del mese, se ci tenete veramente a trovare la vostra anima gemella. Per quanto riguarda il settore professionale, secondo l'oroscopo, Mercurio sarà presto favorevole e vi consentirà di dare un valore aggiunto alle vostre mansioni. Investite correttamente nei vostri progetti e concentratevi al massimo per raggiungere i risultati che desiderate.

Voto: 8.

Cancro: oroscopo di agosto in notevole miglioramento per voi nativi del segno, considerato che dalla seconda settimana arriverà il pianeta Venere in congiunzione al vostro cielo. Soprattutto voi single potrete puntare su un atteggiamento più romantico nei confronti della persona che vi piace. Uscite, non rimanete chiusi in casa e corteggiate al meglio delle vostre capacità. Coloro che hanno una relazione fissa potranno contare su un'intesa di coppia superiore in questo periodo, fondamentale per risanare un rapporto che nei mesi precedenti non stava vivendo un bel periodo. Sul fronte lavorativo sappiate che Mercurio lascerà il vostro cielo. Ciò significa che potrebbero presto arrivare delle spese da affrontare, per cercare anche di portare avanti la vostra attività lavorativa.

Non prendetevela, soprattutto se non ci saranno delle novità interessanti. Buone opportunità, invece, per chi è alla ricerca di un nuovo impiego. Voto: 7,5.

Leone: oroscopo del mese di agosto nel complesso stabile per quanto riguarda la sfera sentimentale. Venere non sarà più in sestile, ciò nonostante la vostra relazione di coppia andrà avanti ancora molto bene. Non smettete di mostrare tutto il vostro amore nei confronti del partner, magari organizzando qualcosa di speciale che possa non solo farvi divertire, ma anche solidificare ulteriormente il vostro rapporto. Se siete single desiderate comodità e stabilità, ma per riuscirci servirà tutto il vostro impegno. Per quanto il lavoro l'arrivo di Mercurio, seppur temporaneo, promette una buona ripresa per coloro che ultimamente hanno avuto problemi a lavoro.

In ogni caso, arriveranno delle soddisfazioni in più per voi nativi del segno: datevi da fare in questo periodo per godere di profitti superiori. Voto: 7,5.

Vergine: finalmente le cose sono destinate a migliorare, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale, considerato che Venere si troverà in sestile al vostro cielo. La vostra relazione di coppia tenderà a migliorare e vi sentirete più in sintonia con la vostra dolce metà. Se siete fidanzati avrete in mente tantissimi progetti da portare a termine insieme alla vostra dolce metà: non esitate e approfittate del periodo se dovete fare qualcosa di veramente importante. I cuori solitari saranno alla ricerca di qualcuno di speciale con cui stare e faranno delle scelte piuttosto oculate per trovare la loro vera anima gemella.

Sul fronte lavorativo alcuni di voi potrebbero ritrovarsi a lavorare in vacanza, ma ne varrà la pena visti i guadagni. Il periodo, infatti, sarà ancora molto buono per godere di progetti lavorativi soddisfacenti, cercate di non fermarvi e di raggiungere a ogni costo i vostri obiettivi, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto: 7,5.

L'oroscopo di agosto continua con la seconda sestina dello zodiaco, dal segno della Bilancia fino al segno dei Pesci.