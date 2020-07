Nell'oroscopo del mese di agosto, i nativi Sagittario vedranno dei miglioramenti nella propria relazione di coppia, considerato che non ci sarà più l'influenza negativa del pianeta Venere, mentre Pesci riuscirà a concludere buoni affari sul posto di lavoro, sfruttando ancora la posizione favorevole dei pianeti Giove e Saturno. Per l'Acquario il mese non sarà dei più positivi, considerato che ci saranno alcuni pianeti sfavorevoli, anche se tenterà comunque di ottenere buoni risultati impegnandosi al meglio, mentre per Scorpione il periodo sarà ottimale in amore, con un miglioramento dell'umore e dell'affiatamento non solo con il partner, ma anche con i propri cari.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il mese di agosto 2020 per quanto riguarda la seconda sestina dello zodiaco.

Previsioni oroscopo agosto 2020, seconda sestina

Bilancia: questo mese estivo non sarà particolarmente fortunato per quanto riguarda la sfera sentimentale, considerato che Marte si troverà ancora in opposizione al vostro cielo e non godrete più dei benefici di Venere, che lascerà il segno dei Gemelli. Dunque a partire dalla seconda settimana del mese, potreste avere qualche difficoltà a gestire al meglio la vostra storia d'amore. Cercate di evitare litigi e incomprensioni che possono dunque solamente peggiorare la situazione. Se siete single trovare l'amore solitamente in questo periodo è più facile, ciò nonostante l'oroscopo vi consiglia di divertirvi insieme ai vostri amici in questo periodo, e di non pensare a trovare l'amore quasi come se fosse una missione.

Sul posto di lavoro l'arrivo di Mercurio in sestile promette qualche successo in più per voi nativi del segno. Sfruttate questo breve passaggio per godere di grandi successi. Voto - 7

Scorpione: oroscopo del mese di agosto soddisfacente per quanto riguarda i sentimenti. Potrete contare sull'arrivo di Venere in trigono dal segno del Cancro, che darà una spinta in più alla vostra relazione di coppia.

Inoltre, starete molto attenti a non commettere errori e cercherete in ogni modo di rendere felice la vostra anima gemella. Se siete single questo sarà il vostro momento: farete affidamento a sguardi magnetici e pieni di desiderio che potrebbero far cadere ai vostri piedi la vostra anima gemella. Quando uscite dunque, mettetevi il vostro più bel vestito, e attirate l'attenzione con il vostro fascino.

Sul fronte lavorativo il passaggio di Mercurio in quadratura dal segno del Leone potrebbe portare qualche rallentamento nella vostra tabella di marcia secondo l'oroscopo. Ciò non vorrà dire che non riuscirete più a svolgere bene le vostre mansioni, semplicemente potrebbero insorgere dei ritardi, o degli imprevisti. Dunque prestate la massima attenzione, soprattutto voi nati nella prima decade. Voto - 7+

Sagittario: finalmente un mese tutto da vivere secondo l'oroscopo di agosto, grazie ad alcuni cambiamenti della vostra configurazione astrale piuttosto graditi. Venere infatti non vi darà più fastidio, e adesso sarete voi a gestire come meglio credete la vostra vita sentimentale. Soprattutto voi single, avrete una grande voglia di godervi queste calde giornate estive, emozionandovi con chi amate, e divertendovi con chi volete.

Se avete una relazione fissa le complicazioni di coppia vissute nelle settimane precedenti verranno meno, e sarete in grado di gestire al meglio la vostra storia d'amore. Preparatevi dunque a vivere al meglio le vostre prossime vacanze estive. Per quanto riguarda il settore professionale, questo mese arriverà il sostegno di Mercurio, in trigono dal segno del Leone, che favorirà soprattutto i progetti di gruppo. Metterete in pratica tutte le vostre abilità e sarete sicuramente soddisfatti dei vostri risultati. Voto - 8+

Capricorno: sarà un mese un po’ difficile per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, considerato che arriverà il pianeta Venere in opposizione dal segno del Cancro. L'affiatamento di coppia potrebbe iniziare a scendere, probabilmente a causa di alcuni eventi che potrebbero proprio non farvi piacere.

Ciò nonostante, in una relazione di coppia i problemi si affrontano insieme, di conseguenza se qualcosa non va, parlatene con il partner, mantenete vivo il dialogo tra di voi, e soprattutto non mancatevi mai di rispetto. Sarà questa la chiave per continuare a godere di una bella storia d'amore, non dimenticatelo. Se siete single e l'amore non busserà alla vostra porta, pazienza, avrete sempre i vostri amici che vi vogliono bene e che vi daranno un motivo per essere felici. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo Giove continua a fornirvi il suo supporto, soprattutto se siete alla ricerca di un nuovo impiego. Inoltre, verso la fine del mese, potrete contare su Mercurio in trigono dal segno della Vergine, che riuscirà a dare un valore aggiunto alla vostra performance lavorativa.

Voto - 7

Acquario: anche per voi l'oroscopo del mese di agosto, non riserverà risultati grandiosi, considerato che la vostra configurazione astrale sarà in peggioramento. Infatti Venere non sarà più favorevole, ma potrete ancora contare su Marte in sestile dal segno dell'Ariete. Ciò significa che in amore non godrete più di un affiatamento di coppia stellare, ma in ogni caso non vi fermerete e non perderete la speranza, cercando a modo vostro di raggiungere un ottimo affiatamento di coppia. Se siete single e siete alle prese con una potenziale storia d'amore, starà a voi prendere la decisione di fare un passo avanti, mentre se non avete ancora nessuno da amare, l'oroscopo vi consiglia di aspettare momenti migliori, anche se nulla vieta che l'amore possa arrivare proprio in questo periodo.

Per quanto riguarda il lavoro avere Mercurio in opposizione, seppur momentaneamente, non sarà una bella cosa e dovrete impegnarvi al massimo se volete ancora ottenere i buoni risultati raggiunti durante il mese precedente. Voto - 7+

Pesci: ancora qualche difficoltà per voi nativi del segno in amore secondo l'oroscopo di agosto, ma solamente nella prima settimana di agosto. Successivamente infatti potrete contare sulla posizione di Venere in trigono dal segno del Cancro che darà una spinta alla vostra relazione di coppia. Molti dei vostri problemi con il partner tenderanno a sparire, e potrete contare su un affiatamento di coppia decisamente più soddisfacente. Se siete single e siete in cerca di affetto potreste trovare una persona che farà al caso vostro, soprattutto a partire dalla seconda parte del mese.

Infine, sul fronte lavorativo approfittate della prima settimana del mese in quanto Mercurio non sarà più favorevole, anche se ci sarà ancora Giove in sestile dal segno del Capricorno che dovrebbe mantenere una situazione stabile. Voto - 7+