L'Oroscopo di agosto del Cancro si aprirà un po' sottotono poiché questo segno si sentirà un po' nervoso e demotivato a causa della quadratura di Marte in Ariete e dell'opposizione di Giove, Saturno e Plutone. Questo ammasso planetario farà sentire la sua pesante influenza soprattutto in campo professionale. Andrà meglio nella sfera sentimentale poiché i Cancro avranno dalla loro la benevola influenza della Luna, che farà sentire i nati del segno molto innamorati e gli farà vivere momenti molti intensi con il proprio partner. I single del segno vivranno un mese bellissimo e saranno favoriti gli incontri.

Di seguito le previsioni astrali fortunate.

Astri e oroscopo sul lavoro di agosto del Cancro

Per voi amici del Cancro il mese di agosto proporrà delle sfide da superare in campo professionale a causa della quadratura di Marte in Ariete che vi farà sentire nervosi e stressati. Agosto è anche il mese delle ferie per eccellenza e voi ne avrete veramente bisogno, ma voi che lavorate pure in questo mese d'estate dovrete cercare di essere più tolleranti e meno aggressivi anche nei confronti dei vostri colleghi di lavoro, poiché il vostro nervosismo potrebbe generare dei conflitti. Per quanto riguarda la sfera professionale non ci saranno grandissime novità poiché ci sarà la pesante influenza dell'opposizione di Giove, Saturno e Plutone.

Sarà infatti nel mese di agosto che dovrete lavorare duramente per seminare e raccogliere poi i frutti del vostro lavoro nei mesi autunnali. In questo mese però potrete godere dell'aiuto del Sole in Leone, fino al 23, che vi sosterrà proprio nelle finanze e la sua benevola influenza vi caricherà di un'energia spontanea che farà avanzare i progetti che più stanno a cuore.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

In questo mese estivo sarete sotto l'influenza di Urano che vi renderà molto originali, ma anche di Nettuno che vi spingerà a guardarvi dentro e a fare una profonda introspezione psicologica. Grazie alla benevola energia che verrà regalata dal Sole, sarete carichi e pieni di voglia di fare ma dovrete anche uscire, cercare di divertirvi e di non soccombere al pessimismo e al nervosismo.

Voi cari amici del Cancro, dovrete cercare di usare agosto come un mese in cui fare un po' di pausa, cercando di non stressarvi per ripartire poi a settembre più forti di prima.

L'amore indagato nelle previsioni astrali mensili del Cancro

A differenza della sfera professionale agosto sarà ricco di novità, tutte positive in campo sentimentale, per voi nati del Cancro. Avrete dalla vostra parte una bellissima Luna che farà innamorare e vi riempirà di gioia. Finalmente, grazie al suo benevolo influsso, potrete esternare i vostri sentimenti e aprirvi alla vita. Voi in coppia, potrete vivere la vostra storia d'amore in modo meraviglioso. Dal 23 al 31 agosto, Venere vi renderà affascinanti e carismatici così nessuno potrà resistervi.

Proprio per questo motivo, voi Cancro già alle prese con alcune storie collaudate, potrete cominciare a fare dei progetti più seri. Agosto sarà anche il mese in cui si chiuderanno le storie che scricchiolavano già da tempo e grazie all'aiuto di Nettuno, che farà fare un'intensa introspezione, capirete il da darsi seguendo un'intuizione sentimentale che farà prendere decisioni radicali ma giuste. Il consiglio delle stelle sarà comunque di aprirvi alla vita e godervi ogni istante, poiché ne avete veramente bisogno. Grazie sempre all'aiuto della Luna, del Sole e di Venere, voi amici del Cancro single sarete sciolti, carismatici e molto attraenti. In questo mese estivo farete nuovi incontri e tante amicizie nasceranno.

Per questo dovrete assolutamente approfondirne qualcuna poiché tra di loro potrebbe esserci una persona che potrebbe diventare molto importante per voi.