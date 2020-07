L'Oroscopo di agosto dello Scorpione darà il via a un mese ricco di grandi novità, sia in campo sentimentale che professionale. Grazie al transito di Marte e a un ammasso planetario in Capricorno, i nati del segno si sentiranno carichi di energia e pieni di fiducia in sé stessi. Così vivranno tanti bei momenti fortunati sia in amore che in campo lavorativo. I nati dello Scorpione single saranno affascinanti e carismatici, faranno tanti incontri entusiasmanti e chissà che per loro non ci sarà all'orizzonte l'incontro con l'anima gemella. Lo Scorpione in coppia vivrà dei bei momenti, ma dovranno cercare di rilassarsi e non soccombere al nervosismo.

Di seguito le previsioni astrali fortunate.

Astri e oroscopo del lavoro per lo Scorpione di agosto

Nuovi progetti e nuove collaborazioni animeranno il mese di agosto per voi amici dello Scorpione, anche se questo dovrebbe essere il mese dedicato alle ferie. Sarà colpa di Marte in Ariete e di un ammasso planetario in Capricorno che vi renderà vulcanici, iperattivi e ricchi di brillanti idee. Saranno proprio questi pianeti a regalarvi tanta fiducia in voi stessi e a stimolarvi. Per questo, sarete pronti a portare avanti i tanti progetti che stanno a cuore già da un po' e a partire con grande entusiasmo nei mesi autunnali. Anche se nel prossimo mese sarete un po' stanchi e stressati, l'energia esplosiva di Marte stimolerà a portare avanti le idee e farà sentire fisicamente più forti, non facendovi soccombere al caldo estivo che per voi risulta sempre pesante.

Giove sicuramente garantirà tante opportunità fortunate e l'ammasso planetario in Capricorno darà la giusta fiducia in voi stessi e vi farà sentire più concentrati e responsabili. Voi amici dello Scorpione sarete determinati nel portare avanti le vostre idee perché ci credete, ma dovrete ricordare di prendervi anche una pausa e di riposare per tornare più forti di prima.

Mercurio in quadratura caricherà di una grande energia, ma vi sentirete anche nervosi a causa della sua quadratura con il vostro segno. Non dovrete disperare però, poiché spesso la quadratura è uno stimolo a superare gli ostacoli e a uscirne più forti di prima. Dovrete quindi mantenere la calma poiché tutto passerà, grazie anche all'aiuto benevolo di Giove che vi farà vivere un periodo ricco di circostanze fortunate.

La sfera amorosa nelle previsioni astrali di agosto per lo Scorpione

Per voi cari amici dello Scorpione, il mese di agosto sarà ricco di opportunità tutte positive. Il transito di Nettuno vi farà sentire molto romantici e voi in coppia potrete vivere tanti bei momenti con il vostro partner. Venere in Cancro e Marte in Ariete spingeranno a essere affascinanti e carismatici, così nessuno potrà resistervi. Le storie d'amore saranno in questo mese favorite e non ci saranno nubi all'orizzonte che potranno offuscarle. Chi ha vissuto nei mesi precedenti delle piccole crisi, potrà essere sicuro che in questo mese si risolveranno. Giove in sestile garantirà un mese veramente fortunato in amore, ricco di tante novità entusiasmanti.

Sarete allegri e spensierati e nemmeno la quadratura di Saturno potrà guastare questo momento così particolare e bello, perché ci penserà Giove ad aiutarvi. Invece per voi amici dello Scorpione single, ad agosto si aprirà un periodo davvero entusiasmante, ricco di tante novità positive. In questo mese estivo saranno favoriti dalle stelle gli Scorpione che sono alla ricerca dell'anima gemella. L'influenza benevola di Giove vi permetterà di fare tanti nuovi incontri interessanti e fortunati, che dovrete senza dubbio approfondire poiché potrebbero rivelarsi più di un'amicizia.