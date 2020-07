L'oroscopo di domani 17 luglio è pronto a mettere in chiaro le previsioni zodiacali di venerdì. Saranno solo in tre a gongolare questo venerdì. Tra i migliori in assoluto, certamente il Cancro, supportato da un ottimo Nettuno in trigono al Sole nel segno. Buon momento anche per il Toro, favorito in parte ancora dalla Luna, ma soprattutto da Urano in sestile a Mercurio. A gonfie vele il periodo soprattutto per i nativi dei Gemelli, nel contesto sostenuti dalla Luna in congiunzione a Venere, entrambi nel segno. Stabile questo quinto giorno dell'attuale settimana invece per Leone e Vergine: il segno di Fuoco sarà interessato da Nettuno e Marte speculari positivi al 85% mentre al simbolo astrale di Terra arriverà il supporto di Urano speculare positivo al segno, nel contempo in ottimo sestile a Mercurio in Cancro.

Intanto, a dover rimanere alla finestra questo fine settimana sono i nati in Ariete, avviliti dalla pessima quadratura da Mercurio verso Marte, pianeta presente nel comparto.

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare all'Oroscopo di venerdì 17 luglio segno per segno.

Classifica stelline 17 luglio

La nuova classifica stelline quotidiana è arrivata, pronta a mettere in luce i segni in giornata buona e quelli eventualmente in difficoltà. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani, venerdì 17 luglio su amore e lavoro, i soli segni interessanti la prima sestina zodiacale, ossia quella da Ariete a Vergine. Nel periodo sotto analisi, vista l'ottima qualità delle effemeridi, a gongolare al primo posto nella graduatoria saranno Toro, Gemelli e Cancro, alla pari valutati a cinque stelle.

Quasi alla pari dei predetti simboli troviamo Leone e Vergine, posizionati al secondo posto ed anch'essi abbastanza ben messi sotto il profilo della positività quotidiana. Al terzo posto in scaletta non è presente nessun segno, mentre in ultima posizione troviamo l'Ariete.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

★★★★★: Toro, Gemelli, Cancro;

★★★★: Leone, Vergine;

★★★: nessuno

★★: Ariete.

Previsioni astrologiche di domani 17 luglio: contrattempi per l'Ariete

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★. Venerdì giornata all'indirizzo "del poco", in tutto o in parte dipenderà caso per caso (vedere l'ascendente).

In amore, l'oroscopo di domani al segno dell'Ariete consiglia, nel caso le abitudini di coppia dovessero iniziare ad andare strette, di proporre qualcosa di nuovo al partner. Sentirete il desiderio di un rapporto più lieve e arioso, scatenante la fantasia ed in grado di lasciare via libera all'immaginazione più ardita. Regalatevi un po' di sole, un po' d'aria, un po' di libertà; in qualche modo dovete reagire a Mercurio in quadratura, perché in questo momento vi marcherà stretto nei rapporti con il partner. Single, con la giornata sottomessa ad astri dissonanti, sarebbe cosa saggia mantenere un atteggiamento tranquillo e responsabile, sia in casa che fuori. Mettetevi d'impegno per evitare che piccole incomprensioni generino ansie e scontentezze in famiglia: questo è il pericolo che correte in questo momento, quindi state attenti.

Nel lavoro, il cielo sopra di voi annuncia contrattempi ed intoppi di varia natura, da affrontare con spirito fermo ed un pizzico di diplomazia. Mantenete l'equilibrio ed ascoltate il punto di vista di altre persone, perché i consigli di una persona amica risulteranno essere molto preziosi. Voto: 6-.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★★. Si preannuncia un venerdì splendido, almeno secondo le indicazioni rilasciate dall'oroscopo di domani: fate pure programmi e programmini per il futuro prossimo e datevi da fare, le stelle non aspettano! Favoritissimi da Mercurio, potrete dare spazio ad ogni tipo di sfizio o desiderio, sicuri di trovare buoni riscontri. L'amore sarà in netta ripresa grazie alla presenza Urano in sestile e in parte dalla Luna.

La passione tornerà velocemente a regnare sovrana all'interno dei rapporti di coppia, regalando dei momenti di pura sensualità desiderati da tempo. Single, la giornata sarà molto vivace e potrebbe portare anche belle novità. Una luce particolare brillerà nel campo delle amicizie. Ci sono molte persone degne di fiducia intorno a voi che vi sapranno rimanere vicini in ogni situazione, senza chiedere mai nulla in cambio. Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero indica buone le stelle e promette occasioni fortunate nella vita di relazione, nelle attività del tempo libero e soprattutto nella sfera finanziaria che andranno a riflettersi positivamente sui giorni futuri. Giornata speciale per fare affari, tentare nuove strade professionali e fare degli acquisti, che avevate programmato da tempo.

Voto: 9.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★★. L'Astrologia di domani indica l'arrivo di una giornata in grande stile in ogni settore. Privilegiate le cose che da fare, oppure favorite la risoluzione di eventuali problemi anche complessi. In campo sentimentale grandi occasioni da sfruttare, soprattutto per cercare di risistemare una volta per tutte eventuali situazioni fuori controllo. In caso di coppia ben affiatata, il programma prevede la messa in campo di qualcosa di interessante, forse in vista di un evento in procinto di materializzarsi molto presto. Single, con il sostegno degli astri viaggerete a tutta velocità senza trovare intoppi: vivacità e fortuna vi spingeranno verso i traguardi desiderati.

Vi aspettano bei momenti con gli amici e molte occasioni di divertimento da prendere al volo. Nel lavoro, avrete il pieno consenso delle stelle, utile per realizzare i vostri progetti: vi accorgerete di avere una marcia in più e di poter ottenere facilmente quanto vi sta a cuore in questo preciso momento. Diciamo che fiuto e abilità consentiranno a molti di voi di concludere anche ottimi affari. Voto: 9.

Oroscopo di venerdì 17 luglio: coccole e regali per il Leone, Vergine fortunata

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★★. Venerdì giornata all'insegna della dolcezza e dei sentimenti più puri. Urano in sestile a Mercurio avrà tutte le carte in regola per rendere davvero forte il periodo. Visto che la parte del leone la farete proprio voi: mettete pure in conto tutto quello che non avete mai osato fare fin'ora, gli astri saranno al vostro fianco.

In amore, l'oroscopo sulla giornata di venerdì invita ad avere più fiducia nell'Astrologia: a breve il rapporto di coppia fiorirà come un giardino ben curato e sarà davvero uno spettacolo a cui non vi stancherete mai di assistere. In taluni casi, una bella ventata di aria fresca arriverà a ridare al rapporto quel valore che ultimamente si era un po' perduto. Single, giorno vivacissimo sul fronte della comunicazione: i pianeti in cielo stimoleranno la vostra comunicativa e vi aiuteranno a superare quel fondo di timidezza che c'è sempre in tutti voi. Nel lavoro vi sentirete - in effetti lo sarete anche - molto creativi e pronti a sgobbare duramente per realizzare ciò che vi sta più a cuore. I risultati migliori si prevedono per chi opera alle dipendenze altrui.

Voto: 9.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★. L'oroscopo di domani preannuncia abbastanza monotona la giornata, soprattutto che questa possa portare poco o almeno non quello che in molti stanno sperando. Gli astri non saranno pienamente positivi, dunque non puntate molto sulla giornata, per la precisione sulla parte iniziale. In amore, se avete una storia d'amore in corso, puntate tutto su un dialogo intenso e sincero con il partner: sarà il mezzo migliore per raggiungere un'intesa di coppia quanto mai gioiosa. In tanti riceverete coccole e regali a cui ricambierete dando un segno concreto del vostro attaccamento alla dolce metà. Single, la vostra giornata sarà caratterizzata dalla presenza di momenti abbastanza fortunati, sarà dunque il momento migliore per prendere delle decisioni importanti.

Voi del Leone siete in grado di combinare alla perfezione la ragione e l'istinto. Nel lavoro, qualunque ruolo importante dobbiate sviluppare, non preoccupatevi. Fate il punto della situazione, valutate con obiettività i talenti e le circostanze a favore: perché con un piccolo sforzo raggiungerete l'obiettivo desiderato. Voto: 8+.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 17 luglio, indica che questa parte della settimana per i Vergine si annuncia con un andamento abbastanza normale. Nulla dovrebbe cambiare rispetto al giorno precedente se non un pizzico di buona fortuna in più garantito dalle quattro stelle di venerdì. In amore vi sentirete pieni di vita anche se state vivendo un rapporto che risente di una certa stanchezza.

Approfittatene per recuperare la complicità perduta, magari aggiungendo alla serata una nota romantica o qualche piccola malizia che allieterà il partner. Single, protetti dal grande Giove, l’astro più benefico del Sistema Solare vi promette belle sorprese sia sul fronte degli affetti che degli svaghi. Nemmeno le situazioni più complicate avranno il potere di alterare il vostro buon umore. In generale quindi, tutto andrà col vento in poppa: sentitevi fortunati perché senza meno lo sarete. Nel lavoro, giornata generosa in quanto a suggestioni o idee: avete voglia di cambiamenti, di novità o di gettarvi in qualche impresa straordinaria. La Luna vi aiuterà a capire dove converrà convogliare le vostre energie e come perfezionare un progetto lavorativo.

Voto: 8.

E' possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.