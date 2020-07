L'oroscopo di domani 1° agosto è già predisposto per dare voce alle previsioni zodiacali di sabato. Sotto analisi giornaliera i primi sei segni rappresentanti l'Astrologia: pronti ad assaporare il gusto della sorpresa? Bene, scopriamo cosa si preannuncia ai nativi in Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. In questo contesto, ai fini del giudizio sui migliori e peggiori del momento, fondamentali risultano le formazioni astrali del periodo. Tra i più fortunati di domani troviamo la Vergine, meritatamente considerato segno al "top del giorno".

Nel cielo del primo giorno di agosto vedremo brillare una splendida Luna in Capricorno pronta ad unirsi in congiunzione a Giove, Saturno e Plutone.

Immutate le altre posizioni con il Sole in Leone, Venere in Gemelli, Urano in Toro e Nettuno in Pesci. Nel segno del Cancro resta ancora stabile Mercurio, pressato questo sabato dalle opposizioni in atto dal quartetto Luna-Giove-Saturno-Plutone. Lo stesso quartetto sarà in quadratura anche verso Marte, pianeta di settore dell'Ariete, relegando quest'ultimo in ultima posizione ad affiancare il segno del Cancro.

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare all'Oroscopo di sabato 1° agosto su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 1° agosto

L'Astrologia quotidiana ha stilato la nuova scaletta riguardante i segni migliori e quelli ritenuti con probabili difficoltà, messe in preventivo per il prossimo sabato.

Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine. Senz'altro in primo piano nella nostra classifica stelline quotidiana, in questo frangente impostata sulla giornata di sabato 1° agosto, risulta essere Vergine, coma già anticipato al primo posto in scaletta.

A seguire Gemelli e Leone, entrambi in seconda posizione con cinque stelline all'attivo. L'ultima parte della scala di valori invece vede al terzo posto il Toro con quattro stelle, tallonato da Ariete e Cancro in ultima posizione.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

Top del giorno : Vergine;

: Vergine; ★★★★★: Gemelli, Leone;

★★★★: Toro;

★★★: NESSUNO

★★: Ariete, Cancro.

Previsioni di domani, sabato 1° agosto: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★.

L'oroscopo di domani al segno dell'Ariete indica che il prossimo avvio di weekend si presenterà con il caratteristico bollo relativo ai periodi da "ko": non disperate, la situazione è sempre aggirabile, basta restare fermi, passivi e immobili. Iniziamo a parlare di sentimenti: in amore questo potrà essere un momento decisivo, soprattutto per chi avesse problemi aperti da o verso il vostro partner. In questo caso, saper ascoltare i consigli dispensati da qualche amica/o (che sa il fatto suo) potrebbe essere una scelta vincente. L'invito è senz'altro quello di dare precedenza alle questioni più urgenti in sospeso. Per quanto concerne l'attrazione di coppia, c'è, ma andateci piano con le parole cercando di non alterare nessuno.

Coccolate di più la persona amata se volete veramente risolvere ciò che attualmente vi assilla. Single, qualche nuvola apparirà all'orizzonte portando a galla vecchie questioni famigliari. Possibile anche qualche imprevisto, per cui sarà d'obbligo stare con occhi ed orecchie bene aperti. Nel lavoro parlare di stress non basta, dovrete infatti affrontare anche una durissima opposizione lunare unita a quella dei pianeti lenti a capito di Marte, pianeta di settore. I disturbi si dirigeranno verso i rapporti stretti o le collaborazioni professionali: state calmi, non provocate e reagite solo se strettamente necessario. Voto: 6.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★. Un periodo da considerare sulla media positività, classificato con quattro semplici ma buone stelline, non affatto negative.

In alcune circostanze si segnalano momenti quasi certamente tumultuosi, soprattutto sotto il profilo affettivo: calma! I vivaci scambi dialettici con la persona amata potrebbero servire a restituire un po' di mordente a quei rapporti eventualmente un pochino assopiti. In amore dunque, potrete sbizzarrire la vostra fantasia creando occasioni speciali da condividere nel rapporto di coppia. In generale, date la vostra preferenza alle situazioni chiare, senza lasciare spazio a dubbi. Sarete circondati dall'effetto delle persone che si faranno in quattro per aiutarvi o per risolvere i vostri problemi. Single, non vi fate delle paranoie se non avete accanto la persona giusta. Continuate a vivere nella spensieratezza della libertà sapendo che i flirt nati in vacanza, magari sotto l’ombrellone, potrebbero rivelarsi molto più importanti di quanto avreste creduto all'inizio.

Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero svela una visione più pratica e realistica di quanto vi circonda. Questo vi consentirà di avere le idee più chiare sulla possibilità di riuscita di ogni vostra iniziativa. Voto: 8.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★★. L'Astrologia di domani indica l'arrivo di un'ottima giornata. Gongolate pure già da adesso: potreste ricevere un valido aiuto morale, ma anche materiale, su una questione che vi sta a cuore. L'importante è che lo chiediate o almeno lo facciate capire (anche per vie traverse). In campo sentimentale, la Luna in aspetto favorevole (specularità positiva al 85%) vi suggerisce di andare a fondo nelle cose della vita, ben sapendo che qualsiasi scelta vi condurrà verso una diversa realtà, migliore si spera.

Finalmente comprenderete che, per essere felici, avete bisogno di trovare il vostro equilibrio sia fuori che dentro la coppia. Il periodo vi renderà altresì molto curiosi e vivaci, soprattutto nei rapporti con il partner. Se lo vorrete davvero, trascorrerete dei momenti sereni insieme a chi amate. Single, la Luna favorevole al segno garantirà miglioramenti in molti ambiti della vostra vita. Grazie al caso a favore, all'organizzazione ed all'abilità nel saper scegliere le persone giuste, nel lavoro i vostri progetti imprenditoriali o personali potrebbero subire una inattesa impennata. In miglioramento la disponibilità economica, ottima per coprire eventuali imprevisti o altro. Avrete il tempo necessario per mettere a punto ogni dettaglio o valutare meglio la concorrenza.

Voto: 9.

Oroscopo di sabato 1° agosto: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★. L'oroscopo sulla giornata di sabato indica un inizio mese poco consono per portare avanti discorsi importanti. Il periodo si annuncia infatti con il simbolo del "ko", dunque, cercate in tutti i modi di "issare i remi in barca" in attesa di momenti più congeniali. In amore, a causa della Luna in aspetto dissonante (opposizione a Mercurio), manifesterete un eccessivo nervosismo, decisamente sproporzionato rispetto agli eventi esterni. E' vero che alcune circostanze sfavorevoli vi stanno bloccando da un pezzo, ma è pur vero che senza pazienza non arriverete da nessuna parte, anzi rovinerete solamente la giornata a chi avete a fianco.

Single, sul piano sentimentale l'agenda s'infittirà di nuovi impegni o incontri. Dovrete fare solo attenzione a non combinare pasticci perché, come ben si sa, al cuor non si comanda ma è la testa col suo zampino a fare la differenza... Nel lavoro, non ostinatevi su certe posizioni. Prestate invece orecchio alle osservazioni di una persona amica e fatene tesoro. Sappiate che chi guarda dall'esterno ha sempre una visione più chiara delle cose! Voto: 6.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★★. L'oroscopo di domani presume che il primo giorno di weekend possa essere decisamente a favore, complici astri consenzienti e altamente positivi nei riguardi del segno. In amore, con lo scorrere della giornata vivrete un'accresciuta consapevolezza del tempo che passa e quindi del valore degli affetti.

Questo sabato avrete un'enorme carica vitale e ciò potrà avere un effetto positivo sulla vostra vita di coppia, visto che ultimamente avete risentito di una certa stanchezza. Single, la fortuna sarà la vostra compagna di viaggio e la razionalità vi permetterà di scegliere i progetti giusti o di organizzarvi al meglio per realizzarli. Nel lavoro, arriveranno dei segnali celesti positivi, quindi precisione e affidabilità vi permetteranno di organizzare i vari impegni alla perfezione. Giocate in anticipo le buone carte se l'avete, magari fidandovi nel correre qualche piccolo rischio (calcolato). Voto: 9.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): 'top del giorno'. L'oroscopo di domani, sabato 1° agosto, indica l'arrivo di un inizio weekend dall'aspetto roseo e a tratti addirittura trionfale.

Gli astri porteranno aria di novità e nuove opportunità non solo in campo affettivo. In amore, prenderete le misure alla vostra sensibilità aumentando in modo esponenziale la capacità di sentire "a pelle" le emozioni degli altri, senza bisogno di parlare. Sarete magnetici e intriganti: la parte centrale e finale di sabato vi vedrà molto seduttivi. Grandi gioie arriveranno da quei partner Gemelli o Leone: una notte all'insegna della passione potrebbe servire da volano per recuperare fiducia reciproca. Single, la Luna in Capricorno promette scintille. Avrete modo di vivere momenti di puro divertimento e non mancheranno gustose novità. All'orizzonte già si intravede qualcuno molto interessante che non desidera altro che conoscervi.

Nel lavoro, per chiudere, il giorno si prospetta estremamente positivo sotto il profilo dell'entusiasmo e dell'energia fisica. Appena alzati vi ritroverete con un ottimo Nettuno a favore: la maggior parte di voi non potrà negare di avere una gran voglia di successo. Sarà forte il desiderio di prendere il volo, magari verso traguardi di prestigio. Voto: 10.

