L'oroscopo di domani 1° agosto è pronto a svelare l'andamento del primo giorno di weekend. In questo contesto pertanto andremo a mettere in chiaro le previsioni astrologiche di sabato interessanti i settori quotidiani relativi ai sentimenti e alle attività lavorative. Ad essere messi sotto la nostra lente astrale il primo giorno del nuovo mese, i simboli dello zodiaco rientranti nella seconda sestina da Bilancia a Pesci. Pronti a togliere il velo alla classifica stelline e alle conseguenti previsioni? Spulciando in anteprima all'interno della scaletta con le stelle del giorno si nota che solo due segni, tra i sei sotto analisi, potranno contare su una giornata altamente positiva.

In questo caso ad essere considerati in periodo fortunato i soli Capricorno e Acquario, sottolineati nel frangente con cinque stelle. Invece a dover subire flussi astrali generati da convergenze planetarie negative, saranno in modo particolare gli amici nativi dello Scorpione: il generoso segno di Acqua probabilmente avrà a che fare con una giornata "sottotono" causata della negativa specularità di Marte e Urano.

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare all'Oroscopo di sabato 1° agosto su amore, lavoro e salute segno per segno.

Classifica stelline 1° agosto

L'Astrologia applicata alla giornata di sabato è pronta a svelare come sono stati valutati i segni in oggetto.

Allora, vediamo di analizzare insieme la nuova classifica stelline interessante la giornata del 1° agosto: pronti a soddisfare la curiosità nonché la voglia di conoscere il grado di positività attribuito dagli astri alla giornata? In primo piano come annunciato nella nostra anteprima di apertura, Capricorno e Acquario, in bella vista nella prima posizione della scaletta.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Saranno ancora due invece i segni che potrebbero andare incontro ad un periodo buono ma non da massima positività; questi, insieme all'ultimo in classifica, li andremo a scoprire direttamente nello specchietto riassuntivo espresso dalle stelline quotidiane.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo di domani per i segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Capricorno, Acquario;

★★★★: Bilancia, Sagittario, Pesci;

★★★: Scorpione.

★★: NESSUNO.

Previsioni astrologiche del 1° agosto: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★. L'oroscopo di domani, sabato 1° agosto, vi vedrà abbastanza in forma ad inizio mese, investiti da assoluta normalità e comunque non in fase negativa. Consigliabile fare ciò che piace e, se possibile, evitare di fossilizzarsi su una sola attività che magari alla fine non piace nemmeno tanto. In amore, gli astri prevedono l'arrivo di nuove emozioni nel corso del periodo. Il consiglio in generale è quello di avere la capacità di far sentire al sicuro coloro ai quali volete bene e che vi stanno vicino.

Sappiamo che siete persone protettive voi della Bilancia, ed è proprio per questo che tutti, non solo i vostri famigliari, apprezzano questo lato del vostro carattere. Per i single invece, dimenticare eventuali torti subiti dando un bello smacco anche all'orgoglio sarebbe una scelta saggia. A qualcuno la voglia di evasione potrebbe portare fuori rotta: potreste prendere una bella sbandata e, al dunque, non essere ricambiati... In ambito lavorativo c'è da dire che a seguire gli impulsi siete i migliori. Invece per quanto riguarda i progetti a medio o a lungo termine lasciate un po' a desiderare. Rompete gli schemi quotidiani per evitare di finire nella routine! Voto: 8+.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★.

Le previsioni zodiacali di sabato puntano al miglioramento di alcune situazioni aperte, anche se nel contesto non avrete il massimo supporto delle stelle. Infatti, questa ripartenza del nuovo weekend vedrà nel vostro cielo sia Marte che Urano non troppo di parte: entrambi i predetti pianeti saranno posizionati in modo speculare negativo al segno. In amore, da segnalare nel periodo un qualche "movimento strano" da parte di qualcuno in procinto di mettervi i bastoni fra le ruote: non preoccupatevi, adesso che sapete tutto senz'altro riuscirete a farlo ribollire nel suo stesso brodo. Per qualche nativo l’intesa a due boccheggia in quanto avrebbe bisogno di una spinta innovativa: aria fresca da amici, viaggi vacanza o cenette romantiche?

Qualsiasi cosa, purché in grado di restituire interesse e sorrisi alla coppia. Single, avrete voglia di dialogare e di stare in mezzo agli altri, con le stelle pronte a sollecitare un comportamento improntato all'estroversione e alla simpatia. Nel lavoro, invece, sarete combattivi. Se vi siete prefissati già un obiettivo importante, farete di tutto per raggiungerlo. Voto: 7.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★. L'oroscopo di domani 1° agosto al Sagittario indica un periodo in prevalenza buono, anche se non sarà esente da momenti, diciamo così, abbastanza "nevrotici". In amore, in base a quanto espresso dall'oroscopo di vostra competenza, considerate le ore centrali della giornata quelle più fortunate.

Le stelle saranno positive a sufficienza ma per un periodo limitato, quindi non tergiversate troppo nelle cose ma siate decisi e concisi. Riguardo l'amore di coppia, domani l'invito è di tenere un atteggiamento fiducioso. Cortese come sempre, la Luna vi aiuterà a fare pace con il partner se eventualmente doveste trovarvi a bisticciare per cose di poco conto. Nel corso della seconda parte del pomeriggio aspettatevi una ventata di leggerezza. Single, si profila per voi una buona nuova in grado di far felici molti (non tutti). In arrivo probabilmente una piccola soddisfazione, soprattutto per quelli che in passato hanno avuto momenti difficili da superare. Nel lavoro invece, mostratevi sicuri di voi e non temete novità e cambiamenti.

Da evitare certe reazioni (negative) da parte di chi ben sapete: avete ancora delle carte da giocare, sicuramente carte vincenti. Voto: 8.

Oroscopo di sabato 1° agosto: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di sabato 1° agosto indica molto allettante e altamente positivo il frangente analizzato. La fortuna sarà dalla vostra a partire da fine mattinata fino ad inizio sera. In amore, la partenza della giornata vi vedrà sicuramente deliziati da qualcosa di interessante. Sarete protagonisti, altamente favoriti dalle stelle in questo giorno di inizio agosto. In coppia, sarete avvolti da un'aura magnetica e nulla potrà impedirvi di soddisfare i vostri desideri migliori.

A farvi da spalla, un partner che saprà gustare insieme a voi le gioie che la vita senz'altro già è pronta ad offrire. Single, le predizioni astrologiche indicano che sarà certamente una giornata vibrante e positiva per l’amore, ricca di avvenimenti e di incontri fortunati. Sul fronte sociale ed affettivo non mancheranno sicuramente delle buone notizie. Nel lavoro con l'Astrologia dalla vostra vi mostrerete coraggiosi e carichi di energia. Nell'affrontare le questioni lavorative del momento, certo non facili, troverete sempre scappatoie in grado di superarle. Voto: 9+.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★★. Le previsioni astrologiche del 1° agosto preannunciano uno splendido fine settimana, in ogni sua parte.

Anche grazie ad una favolosa Luna in Capricorno prossima ad entrare nel vostro segno, in tanti saprete sfruttare al meglio il periodo. Buone soddisfazioni soprattutto a fine pomeriggio e/o inizio serata. In base alle effemeridi del momento, le previsioni annunciano molta fortuna nel comparto relativo ai sentimenti. Durante questa giornata vi sentirete carichi di energie, riuscendo persino ad ottenere successi insperati sul fronte sentimentale. Ci saranno eventi positivi in grado di ristabilire il buonumore nella coppia e questo aiuterà a migliorare l’intesa con la persona amata nel caso ce ne fosse bisogno. Single, molto bene andranno gli affari di cuore (e non solo quelli...). In molti sarete affascinanti e spigliati da poter conquistare o riconquistare chiunque vogliate.

Nel lavoro, idee nate da lampi improvvisi saranno a vostra disposizione. Non avrete che da allungare una mano per cogliere tanti spunti innovativi. Voto: 9.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★. L'oroscopo di domani, sabato 1° agosto, annuncia un inizio di weekend da considerare positivo, pur senza rinunciare ad una certa accortezza nel portare avanti le vostre cose. Le previsioni zodiacali del giorno consigliano di riflettere in amore prima di azzardare azioni di qualsiasi tipo. In generale, il desiderio di evadere dalla solita routine potrebbe frastornarvi, confondendovi le idee. In amore, il vostro grande affetto attirerà senz'altro l'attenzione del vostro partner. L’atmosfera quotidiana che vi circonda passerà in un batter d'occhio da tranquilla a passionale, cementando ancora di più il rapporto.

Sarà per molti una giornata felice e distesa. Single, guardare avanti, lontano, potrebbe essere un ottimo metodo per allontanare i problemi in corso: concentratevi di più sui vostri bellissimi progetti puntando con maggior fiducia al futuro. Nel lavoro invece, non dovete fermarvi di fronte agli ostacoli della vita, a volte solo apparenti. Sappiate che, quasi sempre, basta girare l’angolo per veder cambiare le prospettive delle cose. Voto: 8-.