L'Oroscopo del giorno 20 luglio è pronto a svelare le previsioni zodiacali e la classifica di lunedì.

Sotto analisi i segni da Bilancia a Pesci, valutati in merito ai comparti relativi all'amore e al lavoro. A rappresentare i migliori, in questa giornata, saranno solamente tre, tra cui Pesci, segno designato dalle stelle a godere dei lussi positivi della Luna in trigono al segno. Curiosi di scoprire quali saranno gli altri segni fortunati ad affiancare il segno d'Acqua? Occhi puntati certamente sui nativi dello Scorpione e dell'Acquario, questo inizio settimana classificati entrambi a cinque stelle.

Iniziamo pure a togliere il velo dalla classifica stelline quotidiana per poi passare all'oroscopo di lunedì 20 luglio segno per segno.

Classifica stelline 20 luglio

Un nuovo lunedì è arrivato, come sempre si spera possa portare relax e tanta spensieratezza a tutti. Pronti a scoprire i segni fortunati e quelli in difficoltà messi in preventivo dall'Astrologia quotidiana? In tal caso, a dare le giuste indicazioni in merito, come al solito provvederà la nuova classifica stelline interessante la giornata di lunedì 20 luglio.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo del giorno per i segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Scorpione, Acquario, Pesci;

★★★★: Sagittario, Capricorno;

★★★: Bilancia.

★★: nessuno.

Previsioni zodiacali del giorno 20 luglio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★.

L'oroscopo del giorno, di lunedì 20 luglio preannuncia un lunedì classificato con l'odioso sigillo del "sottotono". In amore, il periodo sarà immerso nella solita routine, dove tutto è dato per scontato e non succede più qualcosa di nuovo o di interessante: in effetti, il rapporto già da un pezzo stenta nel regalare felicità o emozioni.

Per caso la mancanza di novità starà mica logorando la buona intesa tra voi e il partner? Single, ma anche per i romantici fidanzatini, le stelle saranno a vostro completo servizio: chi prova qualcosa di serio per un'altra persona l'imperativo dovrà essere "farsi avanti!", costi quel che costi (Al limite una brutta figura, ma ci può stare!).

Dice il saggio: "Chi non risica non rosica!". Nel comparto lavoro invece, i colleghi saranno invidiosi di voi e questo vi farà stare male: tranquilli, molto presto arriveranno le opportune soddisfazioni e le rivincite. Voto: 7-.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★★. Le previsioni zodiacali di lunedì fanno presente la concreta possibilità di poter vivere una giornata spettacolare. Forse state per dare inizio a qualcosa di molto bello, magari già messo in preventivo da un bel po'. In amore dunque, si prospetta senz'altro fortunato il periodo, pieno di occasioni per consolidare gli amori in corso oppure, per chi è single, di trovarne di nuovi e appaganti. . A proposito di cuori solitari, il consiglio elle stelle è quello di dare risalto ai momenti belli, mettendo da parte eventuali perplessità o pensieri negativi.

Nelle relazioni sociali non siate, al solito, troppo selettivi: iniziate a dare alle persone le giuste opportunità per farvi conoscere, altrimenti... Una buona elasticità mentale, unita ad un'adeguata capacità di adattamento, risulteranno le vostre carte vincenti. Nel lavoro, vi sentirete propositivi e pieni di entusiasmo e riuscirete a conquistare chi vi sta intorno. Voto: 8+.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★. L'oroscopo del giorno 20 luglio al Sagittario indica una giornata al limite della buona positività. Il contesto vedrà ancora il persistere di residui parzialmente negativi, "ricordino" dei giorni appena trascorsi. Quest'ultimi, potrebbero tornare ad incidere parzialmente, influenzando in primis la sfera dell'amore, specialmente all'inizio della mattinata, poi tutto prenderà la piega giusta da voi voluta.

Single, usate l'appoggio di un'amicizia per aprirvi la strada verso quell'obbiettivo che sapete, ok? Sappiate che la giornata non porterà eccessive problematiche a cui porre rimedio, quindi, approfittate del momento per mettere a segno qualcosa di importante. Nel lavoro, potreste avere di più, certamente, ma meglio poco che niente... Voto: 7.

L'oroscopo di lunedì 20 luglio: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di lunedì 20 luglio indica un periodo nella media positività, senza troppi affanni e nemmeno troppa euforia. In generale, potrebbe risultare una giornata tutta all'insegna dell’irrequietezza (positiva) o del voler cambiare a tutti i costi.

In amore, molti Capricorno risulteranno davvero al massimo: certamente, vi sentite costantemente su di giri, come un motore di una Ferrari, pronta a sprintare al traguardo! Se siete innamorati "pazzi", soprattutto se ricambiati, potrete contare sulla massima disponibilità e complicità di chi avete a fianco. Single, visto il periodo, che ne direste di stare un po' più attenti a come vi esprimerete nei confronti della persona di vostro interesse? Il rischio è quello di suscitare antipatia o superficialità: state in campana. Nel lavoro, continuate come avete sempre fatto e vedrete che andrà tutto bene. Voto: 7.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★★. Le previsioni astrali del giorno valutano perfetto questo primo giorno della settimana per dare la giusta spinta a quei rapporti un po' in crisi, sia che siate uniti oppure ancore dei "cuori solitari".

In amore, di cercate di capire cosa ancora vi entusiasma evitando di pensare o fare altro, sicuramente in grado di distrarvi. In coppia, abbiate cura soprattutto della vostra persona, facendo del vostro meglio per offrire al partner il vostro lato migliore. Single, questo lunedì potrebbe risultare cruciale per molti di voi. Tranquilli, riuscirete a dare una esauriente risposta (finalmente!) a quella domanda che vi arrovella il cervello da giorni. Tutto normale nel lavoro: in pratica, si tratterà solo di avere un po' più di pazienza, concentrando i vostri sforzi nella parte centrale della giornata. Voto: 9+.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★★. L'oroscopo del giorno 20 luglio, annuncia ottime prospettive in questo nuovo avvio di settimana.

La giornata potrebbe prendere la piega desiderata già dal primo inizio di mattinata. L'Astrologia, riguardo l'amore, indica che riuscirete a navigare decisamente sulla cresta dell'onda. L'ottimo trigono offerto dalla Luna nei riguardi del vostro Nettuno vi renderà attenti e curiosi nei confronti della persona amata, qualche volta persino gelosi; la giornata sarà movimentata, dunque, ma con risvolti piacevoli. Per i single, buono il periodo, visto che gli amori che dovessero nascere in questi giorni saranno caratterizzati da una promettente vitalità, fuori dal comune. In ambito lavorativo gli astri si consigliano di mettere in campo tutta la pazienza che riuscirete a tirare fuori dal cilindro.

Di vitale importanza sarà stare al gioco, anche se questo potrebbe costarvi in termini di nervosismo. Voto: 9.