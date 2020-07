L'oroscopo di domani 21 luglio è pronto a svelare come sarà la giornata di martedì. Ad essere valutati nelle previsioni zodiacali di martedì i segni compresi nella sestina da Bilancia a Pesci. Il periodo in questo caso si annuncia molto fortunato per l'Acquario, dichiarato dalle stelle al "top del giorno". Al generoso segno di Aria arriveranno senz'altro buone notizie, specialmente in campo affettivo, pur senza disdegnare il comparto lavoro. Curiosi di conoscere quali altri segni riusciranno a competere con il già enunciato Acquario? In base a quanto stabilito dall'Astrologia, di conseguenza messo "nero su bianco" nelle nostra predizioni, a gongolare saranno gli amici Capricorno e Pesci.

A questo punto conviene iniziare a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare all'Oroscopo di martedì 21 luglio su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 21 luglio

Un nuovo martedì sta per arrivare. In lista d'attesa, come ogni giornata che si rispetti, i desideri di sempre da soddisfare o i soliti problemi da risolvere. In questo caso a fare la differenza, la nostra classifica stelline interessante la giornata di martedì 21 luglio. Abbiamo già svelato qualcosa nell'anteprima di apertura. Adesso non resta altro che confermare quanto evidenziato in precedenza riepilogando il tutto nella scaletta sottostante.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo del giorno per i segni da Bilancia a Pesci:

Top del giorno : Acquario;

: Acquario; ★★★★★: Capricorno, Pesci;

★★★★: Bilancia, Scorpione;

★★★: Sagittario.

★★: NESSUNO.

Previsioni zodiacali di domani 21 luglio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★.

L'oroscopo del giorno, di martedì 21 luglio, preannuncia un periodo poco affidabile per certe questioni pratiche, ma indubbiamente positivo per il resto. In amore, giornata un po' delicata: dovrete essere pazienti, spiegare e rispiegare le cose per essere certi che le persone siano in grado di recepire il vostro pensiero.

La complicità familiare sarà un aiuto prezioso per affrontare certi problemi che solo voi potete sapere. Single, gli astri vi regaleranno le giuste energie, accrescendo fascino e potere di seduzione. In teoria, questo martedì di inizio settimana non darà grossi problemi a voi Bilancia. Nel lavoro invece, converrà migliorare soprattutto nella libera professione: aggiornatevi, mostratevi disponibili con i colleghi, perfezionate metodi e tempistiche. Voto: 8.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★. Le previsioni zodiacali di martedì indicano buona abbastanza la giornata in questione. Per quanto riguarda l'amore, si annuncia una giornata immersa nella solita routine, in parte aiutata dagli effetti positivi.

Per qualcuno potrebbe arrivare una inaspettata entrata economica o un regalo di un certo valore. A proposito di denaro, la Luna quest'oggi consiglia di non essere troppo "larghi di manica". In campo sentimentale intanto, non date niente per scontato, ok? Soprattutto nelle cose in cui vi sentite sicuri al 100% in quanto l'intoppo potrebbe essere dietro l'angolo. Single, vi attende una giornata buona, tipicamente adatta a conoscere gente nuova. Tutto ciò, potrebbe apparire decisamente insolito e inaspettato: temere il cambiamento? Certo che no, allora buttatevi in una nuova avventura, accettando l’aiuto ad hoc di una persona stimata. Nel lavoro, i rapporti con i colleghi potrebbero essere ad alto tasso di litigiosità: prendete le dovute contromisure.

Mai arrivare a gesti impulsivi. Voto: 8-.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★. L'oroscopo del giorno 21 luglio al Sagittario indica che questo martedì non sarà una buona giornata. In generale converrà aspettare, rallentare un po' e piano piano avviarsi verso giorni probabilmente più felici. Per adesso dovrete portare un po' di pazienza. In merito all'amore, si consiglia di aspettare: non provocate il vostro partner, siate cauti e agite con dovuta calma. A qualcuno potrebbe venir meno la complicità all'interno della coppia: cercate di riavvicinare i vostri sogni a quelli della persona amata. Single, consiglio per voi: non fate niente di trascendentale, prima di riflettere fate un bel massaggio sulle tempie e, per rilassarvi, chiudete gli occhi e pensate al mare e al vento tra i capelli...

Nel lavoro, a fronte di disguidi o quant'altro, potrebbero venire in aiuto colleghi o amici: datevi da fare anche di vostro, usando intuito e fantasia. Voto: 7.

L'oroscopo di martedì 21 luglio: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di martedì 21 luglio annuncia splendido e interessante il periodo: pronti a cogliere il momento? Ben protetti dai transiti astrali favorevoli non avrete troppe discontinuità o problemi insolvibili: potrete raccogliere certamente soddisfazioni tangibili. In amore, potrebbe essere la vostra giornata ideale, in grado di mettervi di fronte a risvolti davvero interessanti. Riuscirete sicuramente a farvi valere in ambito di coppia: avrete buone possibilità soprattutto in campo sentimentale e l’entusiasmo appropriato per "buttarvi" a capofitto in situazioni nuove e appetitose.

Ottime saranno anche le probabilità di fare incontri imprevisti, specialmente se siete single. Se negli ultimi tempi avete vissuto una delusione in campo sentimentale, adesso sicuramente vi sentirete in grado di tornare in gioco: pronti a ricominciare. La giornata si prospetta abbastanza favorevole anche nel lavoro: l'oroscopo del giorno, a tal proposito, consiglia di farsi trovare nel posto giusto al momento giusto. Voto: 9.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): 'top del giorno'. Le previsioni astrali del giorno preannunciano un martedì "scintillante", specialmente in campo sentimentale. La presenza della Luna in Leone porterà sufficienti occasioni da poter sfruttare in coppia ma anche se ancora single.

In amore, il periodo non mancherà quindi di regalare importanti soddisfazioni, qualunque sia la vostra condizione sentimentale. In coppia, regalatevi pure dei ritagli romantici o meglio, di vera intimità con il partner: vedrete, la stanchezza svanirà come d'incanto. Single, le novità che stavate aspettando da un pezzo potrebbero essere più vicine di quanto possiate credere: tranquilli, con fiducia tutto andrà per il meglio. Nel lavoro splendide occasioni in giornata potrebbero prender vita dal nulla, con predominanza in alcuni settori: molto avvantaggiati coloro a stretto contatto con le persone. Voto: 10.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★★. L'oroscopo del giorno 21 luglio annuncia un martedì splendido, preludio a un centro settimana rafforzato dalla presenza della Luna nel segno del Leone.

In amore, ottimo frangente per ricomporre strappi o posizioni in bilico sia in coppia che nei casi single. Chi ha già trovato la dolce metà, di certo rafforzerà la sintonia sentimentale e il legame. Siete in cerca d'affetto? Bene, se appartenente ai nati in terza decade avrete buone possibilità di centrare i vostri obbiettivi. Un'amicizia di vecchia data potrebbe presto diventare qualcosa di importante. La fortuna infatti è pronta a sorridervi, e voi la aiuterete con astuzia e fascino. Notizie positive arriveranno soprattutto a chi attualmente ha vissuto un amore "amaro": potrebbe ricredersi su alcune valutazioni fatte a bruciapelo... Nel lavoro, sorretti dal senso pratico, tipico del vostro splendido segno, risolverete alcune questioni anche abbastanza ingarbugliate.

Voto: 9.