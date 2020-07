L'Oroscopo di martedì 21 luglio approfondisce i transiti planetari a caccia di novità intriganti per tutte le sfere vitali di ciascun segno zodiacale. Luna in Leone acuisce la bontà d'animo e fa attirare tutte le attenzioni su questo simbolo che diventa molto desideroso di affetto. Via libera all'amore anche per i Gemelli con Venere nel segno e Ariete che accoglie un Marte molto affascinante e dinamico. E gli altri segni? Di seguito le previsioni astrologiche fortunate.

Astri e oroscopo di martedì

Ariete: in amore, così come in campo professionale, prendete l'iniziativa e ottenete successo. Fate valere le vostre idee e le portate avanti con coraggio grazie a Marte nel segno che spinge al dinamismo.

Attenzione però a non essere superficiali, avviando un progetto che non viene portato a termine.

Toro: non giungete subito a decisioni affrettate in amore e valutate bene le situazioni, prima di reagire negativamente. Luna interferisce dal Leone e insieme a Urano, scombussola un po' gli affetti in coppia. Voi single sentite forte il desiderio di seguire una scia ribelle, ma gli astri posizionati intorno a voi mitigano il tutto con la simpatia e la razionalità. In ambito lavorativo mal tollerate le limitazioni.

Gemelli: Luna in Leone parla di sensibilità ma anche di vanità. Così siete desiderosi di ricevere attenzione dagli altri, per sentirvi speciali e unici. Marte regala fascino e sexappeal in abbondanza, ma anche tanta determinazione nel portare avanti i progetti lavorativi con coraggio.

Cancro: bando allo scoraggiamento impartito da alcuni astri presenti in Capricorno che sprigionano pensieri negativi e ansia. Ricordate che un atteggiamento positivo attira fortuna e ci sono buone possibilità per voi single di avere successo in amore. Una novità intrigante rivoluziona anche la sfera lavorativa.

Leone: Luna entra nel segno e sprigiona grande nobiltà d'animo. Siete più effervescenti in amore e desiderosi di avere tutte le attenzioni su di voi. Diventate i veri e propri protagonisti del palcoscenico della vita quindi se trascurati, andate subito in ansia. Venere è sempre dalla vostra parte, approfittatene per far volare l'amore.

Una figura di tipo femminile può aiutarvi sul lavoro.

Vergine: siete in piena evoluzione amorosa e gli astri esortano a fidarvi molto della vostra intuizione che non sbaglia mai. Solo così potete prendere le decisioni giuste, quelle che sbloccano una situazione sentimentale difficile. Cercate di mettervi anche voi in discussione, smussando un po' un atteggiamento ribelle impartito da Urano nel Toro. Sul lavoro siete molto originali e innovativi.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Saturno e Marte in quadratura mettono un po' i "bastoni tra le ruote" in amore e limitano un po' le azioni, sprigionando eccessiva prudenza. Cercate di non perdervi delle opportunità intriganti, evitando di svolgere azioni distruttive.

In ambito lavorativo siete molto intransigenti e autoritari.

Scorpione: ci sono alcune situazioni che vanno revisionate e diventa doveroso avviare una riflessione costruttiva per tutte le sfere vitali. Ricordate che alcune situazioni sentimentali in stagnazione vanno cambiate e niente è impossibile. Luna crea un po' di attriti in coppia e siete molto desiderosi di affetto. Buone opportunità si affacciano all'orizzonte lavorativo.

Sagittario: questa Luna diventa complice e parla sia al cuore che alla mente. Siete molto orgogliosi e al tempo stesso affettuosi. Attenzione a non tenere sotto controllo tutte le sensazioni che provate, altrimenti rischiate di farle esplodere attraverso improvvisi scatti di collera.

Ciò può limitare le sfere vitali e farvi perdere buone opportunità.

Capricorno: Saturno nel segno, insieme agli altri pianeti, gioca brutti scherzi e produce tanta preoccupazione. C'è una persona che vi ama segretamente e aspetta una scintilla da parte vostra, per uscire allo scoperto e scatenare un falò. Occhio a Marte contro che vi mette nel mirino delle critiche anche sul lavoro.

Acquario: Luna in opposizione sprigiona tanta voglia di affetto e può farvi sentire soli. Forse siete offesi per un torto subito dal partner e voi single avete bisogno di continue premure. Attenzione in ambito lavorativo a non essere troppo polemici poiché portati a non accettare le critiche altrui.

Pesci: siete molto ribelli in genere.

Questo atteggiamento crea tensione in amore e diventa difficile domare queste sensazioni istintive e dirompenti. Che ne dite di ritagliarvi dei bei momenti di relax? Spesso in coppia litigate per motivi futili e voi single non vedete alcune opportunità che sono proprio lì davanti ai vostri occhi. Pazienza e anche la sfera lavorativa prende il volo.